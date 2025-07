Itt a végső pályázat a Dunaferr-hengerműre

Megjelent a második – immár végső – pályázat a Dunarolling Kft. életképes eszközeire – tudta meg a HVG. A határidő július 29., a reménybeli nyertes befektető kiléte augusztus elején derülhet ki.

A Dunarolling adósságoktól megtisztított, működőképes eszközeiből egy új vállalatot (céltársaságot) hoznak létre, ezt veheti meg a befektető minimum 35,8 millió euróért, azaz körülbelül 14 milliárd forintért. Ezen túl vállalnia kell másfél milliárd forintnyi környezeti kármentesítést, amelynek döntő – milliárdos – eleme az úgynevezett salakhalna rekultivációja.

A befektetőnek vállalnia kell, hogy 12 hónapon belül működésbe hozza az előző tulajdonos, az indiai-brit Liberty Steel által már egy éve leállított hengerművet, ami ezután nem termelhet veszteséget. Az új, tiszta társaságot három évig nem adhatja el, legfeljebb a saját cégcsoportján belül rendeződhetnek át a tulajdonosi viszonyok.

Novák Katalin egykor megtekintette a Dunaferrt. Facebook / Novák Katalin oldala

A vételárba beszámítható, ha a nyertes a felszámolásra jutott Dunarolling hitelezője, illetve felvásárolt ilyen követelést. A vételár meglétére banki garanciát kell adni, és „az ajánlattételi szándék megerősítésére” 5,4 millió euró biztosítékot is le kell tenni. A befektetők közti versenybe – ha lesz ilyen – beleszámít, hogy milyen finanszírozási elképzelésekkel állnak elő a hengermű talpra állítása kapcsán. Amihez nyilván alapanyag is kell. Jó eséllyel az is fontos tényező lesz, hogyan tervez átállni az új tulajdonos az akár több tízmilliárdos befektetést igénylő zöldacél-gyártásra, amit a Liberty 2027-re ígért, s amihez az elektromos ívkemencéket kínai partnerektől, kínai finanszírozással szerezte volna be, a kormány politikai támogatása mellett.

Ki pályázhatnak?

A pályázók külföldi vagy magyar hátterű, itt bejegyzett vállalkozások lehetnek. Emlékezetes, hogy a Dunarolling első, tavasszal megjelent részvételi felhívására ketten érdeklődnek: az Ukrajnának is fegyvereket szállító hadiipari CSG nevű társasághoz kapcsolható cseh Dunaferr Steel Rolling a. s. és a kínai állami Hangzhou CIEC Group, amelynek Szingapúrban, Hongkongban, az Egyesült Államokban, Brazíliában és Vietnámban is vannak csápjai. Szerepet kaphat még egy harmadik vállalkozás, az idén alakult Dunaferr Steel Rolling Zrt., amelynek tulajdonosa a szlovák Jozef Szivák. Ő az egyetlen érdeklődő ugyanis a Dunaferr másik utódcégére, a Duna Furnace Kft.-re, vagyis a reménytelenül leállt olvasztóra.

Elképzelhető, hogy valamiféle „koalíció” alakul majd a befektetőjelöltek között a két cégből kivett életképes részlegek együttes, egymásra épülő működtetésére. Ezt erősíti az a bizonyára nem véletlen egybeesés, hogy azt az újszülött magyar céget, amellyel Jozef Szivák megjelent az olvasztó részvételi felhívásán, ugyanúgy hívják, mint a hengermű iránt érdeklődő cseh vállalatot.

Aggályok azonban lehetnek, különösen az után, amilyen csúfosan kudarcba fulladt a Liberty dunaújvárosi kalandozása. A Liberty két éve hasonló módon, a tönkrement Dunaferr életképes részeiből alakított utódcégekre pályázva szerezhette meg a vállalatokat. Majd tette őket fizetésképtelenné egy év leforgása alatt, pedig hasonlókat ígért, mint amiket a felszámolók a mostani pályázatokban elvárnak. És a hazai politikai pálya is lejtett feléje, holott Európa-szinten rossz híre volt, mivel botrányos körülmények között mentek sorra csődbe az érdekeltségei.

Ilyen előzmények után cseppet sem megnyugtató a Duna Furnace kezére pályázó szlovák befektető személye, hisz Szivák múltja sem mentes a zűröktől. A HVG írta meg, hogy az egyik fő gyanúsítottja volt annak az ügyészségi nyomozásnak, amely szerint egy hozzá köthető cég nem fizetett a kassai vasmű acéllemezeiért. Utóbb felmentették a vádak alól, viszont a helyi sajtó szerint meggazdagodott az ügyleten.