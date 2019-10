Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament jogi bizottsága nem változtatta meg döntését: továbbra is összeférhetetlennek tartják Trócsányi Lászlót a biztosi posztra. Trócsányi megdöbbent, szerinte nyilvánvaló igazságtalanság történt. ","shortLead":"Az Európai Parlament jogi bizottsága nem változtatta meg döntését: továbbra is összeférhetetlennek tartják Trócsányi...","id":"20190930_Trocsanyi_Laszlo_juri_biztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d64e3bf-4bff-4804-b950-b6a2c6a07d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Trocsanyi_Laszlo_juri_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:55","title":"Trócsányit megint leszavazták, egyre távolabb a biztosi poszttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Nem várta meg a minap a kassai intercity a vonal egy szakszán közlekedő, elvileg pont ehhez a vonathoz csatlakozó pótlóbuszt, ezért az utasok Magyarországon maradtak éjszakára. Évente 70-90 ilyen, illetve hasonló panasz érkezik a MÁV-hoz. De mit kell tenni ilyen helyzetben?","shortLead":"Nem várta meg a minap a kassai intercity a vonal egy szakszán közlekedő, elvileg pont ehhez a vonathoz csatlakozó...","id":"20190930_Mi_a_teendo_ha_lekesett_csatlakozas_miatt_otthagy_minket_ejszakara_a_MAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d912d0-34d1-4e0d-91c3-cf89a5ca7e4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_Mi_a_teendo_ha_lekesett_csatlakozas_miatt_otthagy_minket_ejszakara_a_MAV","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:20","title":"Mit tegyünk, ha a MÁV otthagy minket éjszakára egy kihalt állomáson? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi megnevezte, kikre számít a Horvátország és Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőkön.","shortLead":"Marco Rossi megnevezte, kikre számít a Horvátország és Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőkön.","id":"20190930_Regi_ismeros_a_magyar_valogatott_kereteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f199bce3-fd27-4332-8684-83e426d9f2d3","keywords":null,"link":"/sport/20190930_Regi_ismeros_a_magyar_valogatott_kereteben","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:57","title":"Régi ismerős a magyar válogatott keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencvárosi Korzó szerint például a zöld-fehér csapat 2-1-re nyert Zágrábban.","shortLead":"A Ferencvárosi Korzó szerint például a zöld-fehér csapat 2-1-re nyert Zágrábban.","id":"20190930_Negybol_egy_Ferencvaroseredmenyt_sem_sikerul_jol_eltalalnia_a_kerulet_lapjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517dbcdb-9d36-4827-8680-d3780e7f0329","keywords":null,"link":"/sport/20190930_Negybol_egy_Ferencvaroseredmenyt_sem_sikerul_jol_eltalalnia_a_kerulet_lapjanak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:41","title":"Négyből egy Fradi-eredményt sem sikerült eltalálnia a ferencvárosi lapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Shapr3D már 7,5 millió dollár külföldi befektetésnél jár, a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét.","shortLead":"A Shapr3D már 7,5 millió dollár külföldi befektetésnél jár, a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét.","id":"20190930_Hatmillio_dollarral_szallnak_be_befektetok_egy_magyar_startupba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbbb7d0-7497-43e9-968e-41eb7299b11b","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Hatmillio_dollarral_szallnak_be_befektetok_egy_magyar_startupba","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:01","title":"Hatmillió dollárral szállnak be befektetők egy magyar startupba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d0efee3-4b67-4789-a8b1-64760c75e9d1","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Vége a nyárnak. A nyárnak, amelyet nagy lelkesedéssel megterveztünk, vártunk, majd kiélveztük a szabadság minden pillanatát. Aztán újra munka, de életben tartott minket, hogy a balzsamosan meleg estéken jó volt üldögélni a hangulatos, szabadtéri helyeken egy ital mellett, vagy hétvégén a strandon tovább élvezni a nyarat. Most azonban nyakunkon a hideg, borús őszi napok. Összegyűjtöttünk pár tippet arra, hogy hogyan őrizzük meg jókedvünket és vitalitásunkat az évszakváltással. \r

","shortLead":"Vége a nyárnak. A nyárnak, amelyet nagy lelkesedéssel megterveztünk, vártunk, majd kiélveztük a szabadság minden...","id":"remotivextra_20191001_lehangoltsag_depresszio_jokedv_tanacsok_osz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d0efee3-4b67-4789-a8b1-64760c75e9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f116a2-ad9a-487d-8f43-450d3dff806e","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20191001_lehangoltsag_depresszio_jokedv_tanacsok_osz","timestamp":"2019. október. 01. 07:30","title":"Jönnek a szürke hétköznapok: mit tegyünk, hogy megmaradjon a jókedvünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"d2862092-55ac-459b-82fa-75b598a29185","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico hírlevele a Trócsányi-Várhelyi cserét elemzi, és arra jutnak, a gyorsan megtalált új jelölt nehezen okolható bármiért, ami nem tetszik az Európai Parlamentnek a magyar politikában, és, még ha nem is egy könnyű ember, nincs miért nem megválasztani.\r

\r

","shortLead":"A Politico hírlevele a Trócsányi-Várhelyi cserét elemzi, és arra jutnak, a gyorsan megtalált új jelölt nehezen okolható...","id":"20191001_Politico_Az_uj_biztosjelolt_tul_alacsonyan_volt_hogy_okolni_lehessen_barmiert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce5b8bf-72f8-488a-9ea1-6cdb503cb5fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Politico_Az_uj_biztosjelolt_tul_alacsonyan_volt_hogy_okolni_lehessen_barmiert","timestamp":"2019. október. 01. 08:46","title":"Politico: Várhelyi Olivér túl alacsonyan volt, hogy okolni lehessen bármiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd5d97-d580-498b-8d7a-6ed70a46f3a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az nem igaz, hogy Tiborcz István korábbi cége ne kapott volna uniós pénzt, az viszont igen, hogy végül nem az Unió fizette a közvilágítás korszerűsítését. ","shortLead":"Az nem igaz, hogy Tiborcz István korábbi cége ne kapott volna uniós pénzt, az viszont igen, hogy végül nem az Unió...","id":"20191001_Orban_vegtere_is_nem_hazudott_Tiborcz_tamogatasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3acd5d97-d580-498b-8d7a-6ed70a46f3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8fc0db-91bf-4970-a4ef-02b0d8dd1bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Orban_vegtere_is_nem_hazudott_Tiborcz_tamogatasarol","timestamp":"2019. október. 01. 13:09","title":"Ha csak a végét nézzük, Orbán nem hazudott Tiborczról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]