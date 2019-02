Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatvan hektáron ég a bozótos aljnövényzet Vecsés határában, a füst veszélyezteti az M0-s forgalmát a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint.","shortLead":"Hatvan hektáron ég a bozótos aljnövényzet Vecsés határában, a füst veszélyezteti az M0-s forgalmát a Fővárosi...","id":"20190226_bozottuz_m0_vecses_tuzoltok_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d0de7c-bcda-4f3a-9111-edc94c868ec5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_bozottuz_m0_vecses_tuzoltok_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. február. 26. 15:39","title":"Bozóttűz veszélyezteti az M0-s forgalmát Vecsésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89fa641-b64c-44e6-92ab-cda6e27bd404","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Állandóan össze akarnak mosni különböző kultúrákat, a zenében éppúgy, mint minden más területen, és ez rendkívül káros folyamat – véli Szűcs Gábor, azaz Little G Weevil, aki közel másfél évtizede ment ki Amerikába kedvenc zenéjéről tanulni. Kiadott hat albumot, megnyerte a legrangosabb blues versenyeket, családot alapított, aztán elvált. Bár időnként hazalátogatott – például mentorkodni öt éve az X-Faktorba –, jó darabig úgy tűnt, végleg kint marad. Egyre növekvő honvágya végül hazahúzta. Interjú.","shortLead":"Állandóan össze akarnak mosni különböző kultúrákat, a zenében éppúgy, mint minden más területen, és ez rendkívül káros...","id":"20190226_Igy_az_egesz_vilag_egy_hatalmas_McDonalds_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89fa641-b64c-44e6-92ab-cda6e27bd404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60de8e9d-77ee-4b36-bfb3-116ec140958e","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Igy_az_egesz_vilag_egy_hatalmas_McDonalds_lesz","timestamp":"2019. február. 26. 20:30","title":"„Így az egész világ egy nagy McDonald's lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14c35fc-c4fc-4b63-b88e-082d817fddd5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Wizz Air földi kiszolgáló személyzete hirdetett munkabeszüntetést. A sztrájk mintegy 60 járatot és ezzel több ezer utast érinthet. ","shortLead":"A Wizz Air földi kiszolgáló személyzete hirdetett munkabeszüntetést. A sztrájk mintegy 60 járatot és ezzel több ezer...","id":"20190226_Egyhetes_sztrajkra_keszulnek_a_londoni_Luton_repteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d14c35fc-c4fc-4b63-b88e-082d817fddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc39b9eb-502a-41c6-95c0-9c175344afa8","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_Egyhetes_sztrajkra_keszulnek_a_londoni_Luton_repteren","timestamp":"2019. február. 26. 09:53","title":"Egyhetes sztrájkra készülnek a londoni Luton reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15 ezer érsebészeti műtétre lenne szükség, de csak 9500-at végeznek.","shortLead":"15 ezer érsebészeti műtétre lenne szükség, de csak 9500-at végeznek.","id":"20190226_71_teljes_munkaidos_ersebesz_van_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0478eb-4111-4d3f-85e6-d4941838f788","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_71_teljes_munkaidos_ersebesz_van_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 26. 08:08","title":"71 teljes munkaidős érsebész van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb EU-referendum.","shortLead":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb...","id":"20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f06bf9-46de-461d-abee-4f633149bcc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. február. 25. 19:54","title":"A Munkáspárt támogatna egy újabb Brexit-népszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60832d3-2c16-4d7c-ba7a-7b60a97dd28e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina csupán fél éve nyitott fine dining étterme kapta a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme díjat.","shortLead":"A Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina csupán fél éve nyitott fine dining étterme kapta a Volkswagen-Dining Guide Év...","id":"20190225_szell_tamas_szullo_szabina_stand_legjobb_etterem_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e60832d3-2c16-4d7c-ba7a-7b60a97dd28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e6f900-b9e2-41d7-9ed0-73d1d88ee959","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_szell_tamas_szullo_szabina_stand_legjobb_etterem_2018","timestamp":"2019. február. 25. 21:25","title":"Széll Tamáséké lett az év étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936e0308-f27c-4c59-bad1-565801cb3c28","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a jegybankelnök is felszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. Potyognak a fontos bejelentések.","shortLead":"A miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a jegybankelnök is felszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági...","id":"20190227_Matolcsy_teljesen_magyar_kezbe_venne_az_allamadossagot_szerinte_ez_6_ev_alatt_megvalosithato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=936e0308-f27c-4c59-bad1-565801cb3c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1587cdde-bb5f-4a23-9e67-01eafd21cb40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Matolcsy_teljesen_magyar_kezbe_venne_az_allamadossagot_szerinte_ez_6_ev_alatt_megvalosithato","timestamp":"2019. február. 27. 11:51","title":"Orbán semmiféle kilengést nem enged a pénzügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af3f5fb-639f-4696-82be-010d7711998b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok ideiglenesen bezárattak kedden egy szénfeldolgozó üzemet, amelyet fekete hóesést kiváltó súlyos levegőszennyezéssel gyanúsítanak.","shortLead":"A hatóságok ideiglenesen bezárattak kedden egy szénfeldolgozó üzemet, amelyet fekete hóesést kiváltó súlyos...","id":"20190226_fekete_hoeses_sziberia_szenfeldolgozo_legszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af3f5fb-639f-4696-82be-010d7711998b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c00748-e6e3-4eb4-8727-49b031951a3b","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_fekete_hoeses_sziberia_szenfeldolgozo_legszennyezes","timestamp":"2019. február. 26. 18:28","title":"Kiderült, miért hullott fekete hó Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]