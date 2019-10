Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c325d78-da76-4243-91dc-6dc9f4082aef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nőnek különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt kell bíróság elé állnia.","shortLead":"Egy nőnek különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt kell bíróság elé állnia.","id":"20191002_kokain_kabitoszer_ovszer_brazil_no_ferihegy_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c325d78-da76-4243-91dc-6dc9f4082aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa33c6a2-cf40-4057-8acc-ad6a04fdb1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_kokain_kabitoszer_ovszer_brazil_no_ferihegy_vademeles","timestamp":"2019. október. 02. 11:36","title":"Óvszerekben hozta Magyarországra a kokaint, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tapasztalt diplomata, kemény tárgyalópartner és a nagyközönség számára teljesen ismeretlen - az EP jogi bizottságában megbukott Trócsányi László helyére jelölt Várhelyi Olivér számára a nagy kiugrás lehet az Európai Bizottság. ","shortLead":"Tapasztalt diplomata, kemény tárgyalópartner és a nagyközönség számára teljesen ismeretlen - az EP jogi bizottságában...","id":"20190930_varhelyi_oliver_portre_europai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf34fb7-e7e5-4260-85b7-d8d08327192d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_varhelyi_oliver_portre_europai_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:00","title":"Előlép Orbán szürke eminenciása: Várhelyi Olivér portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Először a polgármesterekre leadott szavazatokat kell összeszámolnia a szavazóbiztosoknak. ","shortLead":"Először a polgármesterekre leadott szavazatokat kell összeszámolnia a szavazóbiztosoknak. ","id":"20191001_Este_8tol_mar_varhatoak_az_elso_eredmenyek_a_szavazas_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2dc8c4d-4110-4d03-83c3-e1a30b531cef","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Este_8tol_mar_varhatoak_az_elso_eredmenyek_a_szavazas_napjan","timestamp":"2019. október. 01. 18:30","title":"Este 8-tól már várhatóak az első eredmények a szavazás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f32f88-1b35-41aa-b54e-f11110eafd88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy teherautó előtt ráfékezni még akkor is rossz ötlet, ha egyébként tartania kellene a féktávolságot - derül ki az alábbi lengyel videóból.","shortLead":"Egy teherautó előtt ráfékezni még akkor is rossz ötlet, ha egyébként tartania kellene a féktávolságot - derül ki...","id":"20191001_Rossz_vege_lett_a_buntetofekezesnek_a_teherauto_nem_vette_a_lapot__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f32f88-1b35-41aa-b54e-f11110eafd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee2f3f8-037c-4ddf-b303-c2766f9536da","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Rossz_vege_lett_a_buntetofekezesnek_a_teherauto_nem_vette_a_lapot__video","timestamp":"2019. október. 01. 12:56","title":"Rossz vége lett a büntetőfékezésnek, a teherautó nem vette a lapot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7268fc3f-7e2f-456d-a0ff-5250634bbe65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy omlás közben lezuhanó teherautó három halászhajót is összezúzott.","shortLead":"Egy omlás közben lezuhanó teherautó három halászhajót is összezúzott.","id":"20191002_tajvan_hid_osszeomlott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7268fc3f-7e2f-456d-a0ff-5250634bbe65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6221aa7f-228a-4cee-84d7-0cb72f945877","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_tajvan_hid_osszeomlott","timestamp":"2019. október. 02. 13:51","title":"Itt a videó, ahogy egyszer csak összeomlik egy híd Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film DVD-kiadását egy novelláskötetbe rejtik. ","shortLead":"A film DVD-kiadását egy novelláskötetbe rejtik. ","id":"20191002_Rossz_versek_novellaskotet_Reisz_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9404ce23-e6c9-4c38-9acc-60f46dafbfd8","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Rossz_versek_novellaskotet_Reisz_Gabor","timestamp":"2019. október. 02. 10:20","title":"Tizennégy kortárs szerző gondolta tovább a Rossz verseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df401ce-95b4-4a18-bcfd-912588c6b196","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A belga csapat 2-0-ra is vezetett.","shortLead":"A belga csapat 2-0-ra is vezetett.","id":"20191001_Otthon_ikszelt_a_Real_Madrid_az_FC_Brugeszsel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6df401ce-95b4-4a18-bcfd-912588c6b196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51b2633-388c-42c1-b7f3-bd3438d60eea","keywords":null,"link":"/sport/20191001_Otthon_ikszelt_a_Real_Madrid_az_FC_Brugeszsel","timestamp":"2019. október. 01. 20:53","title":"Otthon ikszelt a Real Madrid az FC Bruges-zsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg le kéne mondania a parlamenti mandátumáról, ha megválasztanák.","shortLead":"Elvileg le kéne mondania a parlamenti mandátumáról, ha megválasztanák.","id":"20191002_Farkas_Florian_ujra_elindul_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_elnoki_posztjaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60fced1-f9ab-43d3-8641-c07f5b2f7e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Farkas_Florian_ujra_elindul_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_elnoki_posztjaert","timestamp":"2019. október. 02. 06:23","title":"Farkas Flórián újra elindul az Országos Roma Önkormányzat elnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]