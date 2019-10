Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését viszont nemcsak magától az intézménytől veszik el, hanem részben a kultúráért felelős szaktárcától is.","shortLead":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését...","id":"20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039c276-9ce7-4b63-aa7b-74b9532a97f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:44","title":"Két miniszternek is alárendelték Baán Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9867c99-8536-419c-8e07-c28b1084dcb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két japán turista járt pórul nemrég, mert nem figyelte, hogy a halakért 100 grammonként kell fizetni.","shortLead":"Két japán turista járt pórul nemrég, mert nem figyelte, hogy a halakért 100 grammonként kell fizetni.","id":"20190930_lehuzos_etterem_roma_japan_turistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9867c99-8536-419c-8e07-c28b1084dcb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c07394-232d-413f-8b6d-4dd5009fa3e3","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_lehuzos_etterem_roma_japan_turistak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:58","title":"140 ezer két tányér tésztáért? Rómában is meg lehet járni a lehúzós éttermekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók.

Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András Péter és Litkai Gergely kommentálják és elemzik a híreket Berki Krisztián polgármesteri programjától a legelképesztőbb zászlótartórúd-átadásig. Az október 2-i Duma Aktuál premier előtt ráhangolódásképp a korábbi felvételekből tallóztunk.","shortLead":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók.

Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András...","id":"20191001_Duma_Aktual_sin_sun_es_ozmozdony_avagy_gondolatok_a_MAV_kabalafigurapalyazatahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6c8612-c4ee-43e1-8f0f-f84ef2a0e5f1","keywords":null,"link":"/360/20191001_Duma_Aktual_sin_sun_es_ozmozdony_avagy_gondolatok_a_MAV_kabalafigurapalyazatahoz","timestamp":"2019. október. 01. 18:55","title":"Duma Aktuál: Sín sün és őzmozdony, avagy gondolatok a MÁV kabalafigura-pályázatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint a Párbeszéd politikusa akadályozza Tarlós István leváltását.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint a Párbeszéd politikusa akadályozza Tarlós István leváltását.","id":"20190930_Puzser_Karacsony_fopolgarmester_visszalepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d7b66c-9669-44d1-b08f-0b1feacb6a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Puzser_Karacsony_fopolgarmester_visszalepes","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"Puzsér: Felszólítom Karácsony Gergelyt, hogy lépjen vissza!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23a9eed-a448-46a5-ba96-af4035a47564","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékvezető le is esett róla.","shortLead":"A játékvezető le is esett róla.","id":"20191001_Leszakadt_az_otmilliard_forintos_kaposvari_uszoda_allvanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b23a9eed-a448-46a5-ba96-af4035a47564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f77891-e9a0-42d5-a624-c769f6f9417f","keywords":null,"link":"/sport/20191001_Leszakadt_az_otmilliard_forintos_kaposvari_uszoda_allvanya","timestamp":"2019. október. 01. 20:22","title":"Leszakadt az ötmilliárd forintos kaposvári uszoda állványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wittinghoff Tamás szerint négy éve rögzítették azt a szexvideót, aminek a linkje szombaton landolt a budaörsi postaládákban.","shortLead":"Wittinghoff Tamás szerint négy éve rögzítették azt a szexvideót, aminek a linkje szombaton landolt a budaörsi...","id":"20190930_Egy_masszornovel_huzhattak_csobe_a_budaorsi_polgarmestert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819d39bd-776d-4854-96e4-f6cfff631dd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Egy_masszornovel_huzhattak_csobe_a_budaorsi_polgarmestert","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:46","title":"Wittinghoff szerint egy masszőrnővel húzták csőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lövést gáz-riasztó fegyverből adták le.","shortLead":"A lövést gáz-riasztó fegyverből adták le.","id":"20190930_Fejbe_lottek_egy_ferfit_Pecsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05069685-488f-49cb-b7cc-e3aa0cdc0e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Fejbe_lottek_egy_ferfit_Pecsen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:54","title":"Fejbe lőttek egy férfit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfbd445-74fb-4809-bc15-10cd51307948","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Azt mondják, nem a feladatuk. Pedig az ellenzéki főpolgármester-jelöltről a Párbeszéd állítása szerint a Képviselői Irodaházban készült a kiszivárgott hangfelvétel.","shortLead":"Azt mondják, nem a feladatuk. Pedig az ellenzéki főpolgármester-jelöltről a Párbeszéd állítása szerint a Képviselői...","id":"20191002_Kover_hivatala_nem_vizsgalja_Karacsonyek_lehallgatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddfbd445-74fb-4809-bc15-10cd51307948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6176a1-a2e3-4e92-b49f-4b314a7a2927","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Kover_hivatala_nem_vizsgalja_Karacsonyek_lehallgatasat","timestamp":"2019. október. 02. 06:00","title":"Kövér hivatala nem vizsgálja Karácsonyék lehallgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]