[{"available":true,"c_guid":"97518a44-700b-42d2-99bc-7b4b94f5d532","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A devizahitelesek győztek az Európai Bíróságon, de újabb perek várnak rájuk Lengyelországban.","shortLead":"A devizahitelesek győztek az Európai Bíróságon, de újabb perek várnak rájuk Lengyelországban.","id":"20191004_700_ezer_lengyel_orulhet_egy_unios_dontes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97518a44-700b-42d2-99bc-7b4b94f5d532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae499258-5636-45d8-a48a-01831a5ec7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_700_ezer_lengyel_orulhet_egy_unios_dontes_miatt","timestamp":"2019. október. 04. 14:45","title":"700 ezer lengyel örülhet egy bírósági döntés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3e0f05-c982-4712-81ce-2d3586cfa534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár kampányidőszakban aligha tervezett hétvégére pihenést a Fidesz győri kampánycsapata, az online marketinggel foglalkozó tagok péntek délután váratlan pluszfeladatokkal szembesültek a Facebookon: vagy nekik kell aktívan fellépniük, vagy egy furcsa technikai hibát kell kezelniük.","shortLead":"Bár kampányidőszakban aligha tervezett hétvégére pihenést a Fidesz győri kampánycsapata, az online marketinggel...","id":"20191004_borkai_zsolt_facebook_oldal_hozzaszolas_eltunt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba3e0f05-c982-4712-81ce-2d3586cfa534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dec3c44-b951-4167-ad66-ad0257c5ba01","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_borkai_zsolt_facebook_oldal_hozzaszolas_eltunt","timestamp":"2019. október. 04. 19:03","title":"No komment: kámforrá vált egy hozzászólás Borkai Zsolt Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d28d5a-5a15-4563-b14b-7bcf2db91d30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A várhatóan jövőre életbe lépő törvénynek sokan örülnek, de bőven akadnak olyanok is, akik ellenzik.","shortLead":"A várhatóan jövőre életbe lépő törvénynek sokan örülnek, de bőven akadnak olyanok is, akik ellenzik.","id":"20191004_skocia_gyermekbantalmazas_torveny_pofon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d28d5a-5a15-4563-b14b-7bcf2db91d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8464dc-6ff3-4762-bc5e-3aa97d2d2272","keywords":null,"link":"/elet/20191004_skocia_gyermekbantalmazas_torveny_pofon","timestamp":"2019. október. 04. 16:44","title":"A szülői pofon is bűncselekménynek fog számítani Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"kkv","description":"Fennakadt a nyomozó hatóságok hálójában több fideszes politikus családja is. Kiderült, hogy Simonka György agrárcégei büntetőügyében megvádolták Kerényi János és Varga Gábor családtagjait is.","shortLead":"Fennakadt a nyomozó hatóságok hálójában több fideszes politikus családja is. Kiderült, hogy Simonka György agrárcégei...","id":"20191004_simonka_gyorgy_kerenyi_janos_varga_gabor_vadlott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4118b24-a350-41de-9d0e-36e8d31ca18c","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_simonka_gyorgy_kerenyi_janos_varga_gabor_vadlott","timestamp":"2019. október. 04. 09:15","title":"A Fidesz dél-alföldi pártigazgatójának családja is belekeveredett a Simonka-ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e3969a-90e1-4810-9526-3f1991ea2b85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a nyár elején együtt élt a lány családjával, de amikor kiderült, hogy körözik, mindketten eltűntek. ","shortLead":"A férfi a nyár elején együtt élt a lány családjával, de amikor kiderült, hogy körözik, mindketten eltűntek. ","id":"20191004_Honapokkal_ezelott_eltunt_baratjaval_az_Obudan_meggyilkolt_lany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6e3969a-90e1-4810-9526-3f1991ea2b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc38412d-81a0-4aaa-a3f9-b451ea1c51e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Honapokkal_ezelott_eltunt_baratjaval_az_Obudan_meggyilkolt_lany","timestamp":"2019. október. 04. 07:49","title":"Hónapokkal ezelőtt eltűnt barátjával az Óbudán meggyilkolt lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8cea26-cda4-447a-9d56-47e744eba361","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Kegyeletsértő módon emlékeztek meg az indiai Mahátma Gandhi születésének 150. évfordulójáról a szélsőséges hindu nacionalisták: ellopták az egykori brit gyarmat függetlenségének atyjaként számon tartott politikus hamvait, fényképére pedig nagy betűkkel ráírták: áruló. „Bűne” az lehet, hogy küzdött a hinduk és a muszlimok közötti megbékélésért. Gandhi mellett számtalan olyan híresség van, akinek földi maradványai a bosszú, a kapzsiság, vagy éppen a múlt átértékelésének áldozatává váltak.","shortLead":"Kegyeletsértő módon emlékeztek meg az indiai Mahátma Gandhi születésének 150. évfordulójáról a szélsőséges hindu...","id":"20191004_Levagott_fejek_es_peniszek_leszeletelt_agy__nem_csak_Gandhi_hamvait_loptak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e8cea26-cda4-447a-9d56-47e744eba361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d042b80d-1388-4175-9d83-2ffbaa0cdbae","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Levagott_fejek_es_peniszek_leszeletelt_agy__nem_csak_Gandhi_hamvait_loptak_el","timestamp":"2019. október. 04. 14:01","title":"Levágott fejek és péniszek, leszeletelt agy – nem csak Gandhi hamvait rabolták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csendes emlékezésre hívja vasárnapra a Fiumei úti Sírkertbe Rajk László felesége mindazokat, akik tisztelték, szerették a szeptember 11-én elhunyt építészt, látványtervezőt, a demokratikus ellenzék tagját, az SZDSZ egykori alapítóját, a „sokakon segítő igaz embert”.","shortLead":"Csendes emlékezésre hívja vasárnapra a Fiumei úti Sírkertbe Rajk László felesége mindazokat, akik tisztelték, szerették...","id":"20191005_Vasarnap_bucsuzhatnak_el_Rajk_Laszlotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33d4356-35b3-4208-87c0-08004fa4ea95","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Vasarnap_bucsuzhatnak_el_Rajk_Laszlotol","timestamp":"2019. október. 05. 08:20","title":"Vasárnap búcsúzhatnak el Rajk Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4977250f-cdaa-4b0e-ba23-aacbc0ea1ea3","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"Egy muszlim-magyar kapcsolat nemcsak a szerelemről, hanem a kultúrák találkozásáról és összecsiszolódásáról is szól. Ilona, az Egyesült Arab Emírségekben élő magyar nő azt mondja, a kívülállóknak általában két dolog jut eszükbe róla: vagy gazdag lehet, vagy elnyomott feleség. Pedig a helyzet ennél sokkal emberibb és hétköznapibb. A hidzsábot már magától értetődően hordja Abu-Dzabiban, Budapesten, a migránsellenes plakátok között viszont gyakran elfogja a düh.","shortLead":"Egy muszlim-magyar kapcsolat nemcsak a szerelemről, hanem a kultúrák találkozásáról és összecsiszolódásáról is szól...","id":"20191004_egyesult_arab_emirsegek_muszlimok_arabok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4977250f-cdaa-4b0e-ba23-aacbc0ea1ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276f4308-fb8e-4e1c-a059-bc1ec7c8032a","keywords":null,"link":"/elet/20191004_egyesult_arab_emirsegek_muszlimok_arabok","timestamp":"2019. október. 04. 20:00","title":"„Arról, hogy a magyarok hogyan viszonyulnak az arabokhoz, nem igazán szoktunk beszélni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]