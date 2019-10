Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás tisztasága érdekében a hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter fejenként 250 ezer forint nyomravezetői díjat ajánl fel azoknak, akik választási csalási gyakorlatokat lepleznek le. ","shortLead":"A választás tisztasága érdekében a hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter fejenként 250 ezer forint...","id":"20191006_nyomravezetoi_dij_marki_zay_peter_valasztasi_csalas_hodmezovasarhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fb0e91-3885-4124-92af-284973816511","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_nyomravezetoi_dij_marki_zay_peter_valasztasi_csalas_hodmezovasarhely","timestamp":"2019. október. 06. 13:07","title":"Nyomravezetői díjat ajánl Márki-Zay annak, aki választási csalást leplez le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"","category":"vilag","description":"A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt nyerte a jövő heti lengyelországi parlamenti választásokat megelőző próbaválasztást, amelyet hagyományosan a közép-lengyelországi, mintegy tizenöt ezer lakosú Wieruszówban tartottak vasárnap.","shortLead":"A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt nyerte a jövő heti lengyelországi parlamenti választásokat megelőző...","id":"20191006_A_Jog_es_Igazsagossag_nyerte_a_hagyomanyos_lengyelorszagi_probavalasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265e6e07-6ee0-4b26-816d-0cfcd60ad71d","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_A_Jog_es_Igazsagossag_nyerte_a_hagyomanyos_lengyelorszagi_probavalasztast","timestamp":"2019. október. 06. 21:44","title":"A Jog és Igazságosság nyerte a hagyományos lengyelországi próbaválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hasznos dolog, ha észreveszünk bizonyos, a történelemben ismétlődő mintázatokat, de az talán még fontosabb, hogy megpróbáljuk megérteni a mögöttes okokat. Erre tesz kísérletet A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája című könyv Fülöp Éva és Kővágó Pál szerkesztésében. A nemrég az Oriold és Társai Kiadó gondozásában megjelent kötet Magyarországon hiánypótló, hiszen magyar nyelven mutatja be a kollektív áldozattudat legjelentősebb szociálpszichológiai kutatásait az elmúlt másfél évtizedből, és betekintést nyújt az ezzel kapcsolatos hazai kutatásokba is. Kővágó Pál pszichológussal beszélgettünk. ","shortLead":"Hasznos dolog, ha észreveszünk bizonyos, a történelemben ismétlődő mintázatokat, de az talán még fontosabb...","id":"20191006_Amiben_mi_magyarok_igazan_profik_vagyunk_az_aldozatszerep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67b566d-a043-4f80-8af1-799b8def636a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191006_Amiben_mi_magyarok_igazan_profik_vagyunk_az_aldozatszerep","timestamp":"2019. október. 06. 20:15","title":"Amiben mi, magyarok igazán profik vagyunk: az áldozatszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4edb67-905d-4a30-9428-626a4218aca3","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Romantika nélkül emlékezik Nagy Bálint építész a demokratikus ellenzéki szerepére és az általa tíz éve vezetett FUGA-ra. Tönkretett épületei miatt nincs harag benne, igazán azt szeretné, ha kizsákmányolná egy építésziroda. ","shortLead":"Romantika nélkül emlékezik Nagy Bálint építész a demokratikus ellenzéki szerepére és az általa tíz éve vezetett...","id":"201940__nagy_balint_epitesz__afugarol_rendszervaltasrol__kivul_maradas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be4edb67-905d-4a30-9428-626a4218aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d180f38-04a9-43ac-a2bb-579f92ba963b","keywords":null,"link":"/360/201940__nagy_balint_epitesz__afugarol_rendszervaltasrol__kivul_maradas","timestamp":"2019. október. 06. 12:00","title":"\"Meg akartam úszni a konfliktusokat, amiket TGM, Rajk Laci és mások nem úsztak meg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e241cce-955c-4341-b587-2834da441afd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálták tüntetők megbénítani a közlekedést, Amszterdamban lázadás felkiáltással megszállták a Rijksmuseum környéki utakat.","shortLead":"London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálták tüntetők megbénítani a közlekedést, Amszterdamban lázadás...","id":"20191007_Londonban_es_Amszterdamban_tobb_tucat_klimatuntetot_allitottak_elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e241cce-955c-4341-b587-2834da441afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bf0261-bf7f-42b8-a442-60f18ebe0c54","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_Londonban_es_Amszterdamban_tobb_tucat_klimatuntetot_allitottak_elo","timestamp":"2019. október. 07. 13:37","title":"Londonban és Amszterdamban több tucat klímatüntetőt állítottak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75","c_author":"HVG","category":"360","description":"A sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság nagy sikereként ünnepelni túlzás lenne, de a vasút összeszemetelésének megelőzésére tipikus japán megoldás az esernyőmegosztás. ","shortLead":"A sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság nagy sikereként ünnepelni túlzás lenne, de a vasút...","id":"201940_ernyomegosztas_japanban_osszeszedettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bd8956-4a52-4dbd-9b73-f7bd4aec0210","keywords":null,"link":"/360/201940_ernyomegosztas_japanban_osszeszedettseg","timestamp":"2019. október. 07. 11:00","title":"Praktikus japán ötlet az automata, melyből fillérekért lehet esernyőt bérelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze Budapesten a XV. kerületben.","shortLead":"Két autó ütközött össze Budapesten a XV. kerületben.","id":"20191007_Akkora_karambol_volt_Ujpalotan_hogy_egy_villanyoszlop_is_kidolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39d0961-342b-4aeb-a8a4-362d270fe6bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Akkora_karambol_volt_Ujpalotan_hogy_egy_villanyoszlop_is_kidolt","timestamp":"2019. október. 07. 15:06","title":"Akkora karambol volt Újpalotán, hogy egy oszlop is kidőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baff66dd-3a1b-4eae-bf7a-b5e81d0916a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit zene egyik legsokoldalúbb, legbriliánsabb dobosának tartották. Ginger Baker 80 éves volt. ","shortLead":"A brit zene egyik legsokoldalúbb, legbriliánsabb dobosának tartották. Ginger Baker 80 éves volt. ","id":"20191006_ginger_baker_cream_legendas_dobos_elhunyt_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baff66dd-3a1b-4eae-bf7a-b5e81d0916a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba922db6-686d-4ced-9cc8-bd3af8c4770d","keywords":null,"link":"/kultura/20191006_ginger_baker_cream_legendas_dobos_elhunyt_gyasz","timestamp":"2019. október. 06. 14:05","title":"Meghalt Ginger Baker, a Cream legendás dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]