[{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A közösségi oldalakon nem mindenki az, akinek látszik. A legaktívabb felhasználók mögött sokszor nincs valódi személy. A Deutsche Welle segít leleplezni a kamuprofilokat.","shortLead":"A közösségi oldalakon nem mindenki az, akinek látszik. A legaktívabb felhasználók mögött sokszor nincs valódi személy...","id":"201901016_Mikent_ismerjuk_fel_a_kamuprofilokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a970ca-f024-4a87-9674-dfe6bd0a70cf","keywords":null,"link":"/360/201901016_Mikent_ismerjuk_fel_a_kamuprofilokat","timestamp":"2019. október. 16. 15:00","title":"Videó: Hogyan ismerjük fel a kamuprofilokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4485ee-2bd6-4d2d-9558-1a48e3966d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MS-DOS időszakban is remek videojátékok készültek, habár sokukra már szinte alig emlékezni. Az Internet Archive tett róla, hogy ez ne legyen így.","shortLead":"Az MS-DOS időszakban is remek videojátékok készültek, habár sokukra már szinte alig emlékezni. Az Internet Archive tett...","id":"20191015_alone_in_the_dark_internet_archive_pc_jatek_bongeszos_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4485ee-2bd6-4d2d-9558-1a48e3966d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c531dce-8427-4534-a64a-cbea47ef5e75","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_alone_in_the_dark_internet_archive_pc_jatek_bongeszos_jatek","timestamp":"2019. október. 15. 18:03","title":"Felkerült a netre 2500 PC-s játék, köztük egy nagyon jó horror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e40fa3-816c-4943-9e7e-e4a742f5ed12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt használt lemez közül háromnál visszaállíthatók az előző tulajdonos olykor akár kényes adatai is – derül ki egy új kutatásból.","shortLead":"Öt használt lemez közül háromnál visszaállíthatók az előző tulajdonos olykor akár kényes adatai is – derül ki egy új...","id":"20191016_hasznalt_merevlemezek_elozo_tulajdonos_adatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5e40fa3-816c-4943-9e7e-e4a742f5ed12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59031cb0-576d-4107-b6c1-b134395d1b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_hasznalt_merevlemezek_elozo_tulajdonos_adatai","timestamp":"2019. október. 16. 14:03","title":"Használt merevlemezt venne? Eladná a sajátját? Akkor feltétlenül tudjon erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha valóban magyar biztos felel majd a csatlakozásért, kemény feladat vár rá. ","shortLead":"Ha valóban magyar biztos felel majd a csatlakozásért, kemény feladat vár rá. ","id":"20191016_Szomoru_szappanopera_lett_az_unios_bovitesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6948af68-b3f8-4317-a2c7-d9e5958eedd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Szomoru_szappanopera_lett_az_unios_bovitesbol","timestamp":"2019. október. 16. 15:25","title":"Szomorú szappanopera lett az uniós bővítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28ce642-225b-4d74-92b0-be1f691b3845","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öten estek neki kalapáccsal a 32 éves férfinak. Az Civil Human Rights Front szerint kormányközeli csoportok állhatnak a támadás mögött.","shortLead":"Öten estek neki kalapáccsal a 32 éves férfinak. Az Civil Human Rights Front szerint kormányközeli csoportok állhatnak...","id":"20191016_Kalapaccsal_vertek_ossze_a_hongkongi_tuntetesek_egyik_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a28ce642-225b-4d74-92b0-be1f691b3845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88d517c-d5ea-421a-9219-55be2f89cafa","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Kalapaccsal_vertek_ossze_a_hongkongi_tuntetesek_egyik_vezetojet","timestamp":"2019. október. 16. 21:01","title":"Kalapáccsal verték össze a hongkongi tüntetések egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06cbced5-148d-493f-a8db-652882c7657d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tíz éve a magyar labdarúgó-válogatott bronzérmet nyert a 2009-es egyiptomi U20-as világbajnokságon. Ez volt az utolsó érem, amit a nemzeti csapat bármelyik korosztályban szerzett. A harmadik hely elméletileg kiváló alapot szolgáltatna ahhoz, hogy a játékosok nagy ívű karriert fussanak be, de ez csak kevés labdarúgónak sikerült, sőt, igazából Gulácsi Péteren kívül senkinek. Megnéztük, hova jutottak a tíz éve bronzérmet szerző játékosok.","shortLead":"Tíz éve a magyar labdarúgó-válogatott bronzérmet nyert a 2009-es egyiptomi U20-as világbajnokságon. Ez volt az utolsó...","id":"20191016_Tiz_eve_nyertunk_vbbronzot_Egyiptomban__mi_lett_az_U20as_hosokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06cbced5-148d-493f-a8db-652882c7657d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5122ef1-96bc-4ef5-9d9c-33450a463d94","keywords":null,"link":"/sport/20191016_Tiz_eve_nyertunk_vbbronzot_Egyiptomban__mi_lett_az_U20as_hosokkel","timestamp":"2019. október. 16. 16:40","title":"Tíz éve nyertünk vb-bronzot Egyiptomban – mi lett az U20-as hősökkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b6c5033-c0c9-4506-920c-6085825cae30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191016_Egy_foto_amely_ad_nemi_okot_az_optimizmusra_Fahidi_Eva_es_Balint_gazda_egy_kepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b6c5033-c0c9-4506-920c-6085825cae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3a19c9-9e05-41f3-a8a4-3067c735f70a","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Egy_foto_amely_ad_nemi_okot_az_optimizmusra_Fahidi_Eva_es_Balint_gazda_egy_kepen","timestamp":"2019. október. 16. 14:25","title":"Egy fotó, amely ad némi okot az optimizmusra: Fahidi Éva és Bálint gazda egy képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"A győri pillangóhatás és az önkormányzati választások. ","shortLead":"A győri pillangóhatás és az önkormányzati választások. ","id":"20191017_Gomperz_Szex_hazugsag_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdaec71-3838-433f-a1d6-d1334a7e53ff","keywords":null,"link":"/velemeny/20191017_Gomperz_Szex_hazugsag_video","timestamp":"2019. október. 17. 14:10","title":"Gomperz: Szex, hazugság, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]