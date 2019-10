Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kiesett a járműből, a feje és a gerince is megsérült. Társa nem hívott mentőt, azt hitte, alszik.","shortLead":"Kiesett a járműből, a feje és a gerince is megsérült. Társa nem hívott mentőt, azt hitte, alszik.","id":"20191018_ukran_kamionsofor_nagykanizsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4362b337-4d6f-4c6d-bfe1-1685e95f8fcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_ukran_kamionsofor_nagykanizsa","timestamp":"2019. október. 18. 09:59","title":"Rejtélyes körülmények között meghalt egy ukrán kamionos Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2020 júniusában a Papp László Sportarénában lépnek fel. ","shortLead":"2020 júniusában a Papp László Sportarénában lépnek fel. ","id":"20191018_Nick_Cave_The_Bad_Seeds_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507e8522-d3e8-4361-a460-3695960aa440","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Nick_Cave_The_Bad_Seeds_Budapest","timestamp":"2019. október. 18. 11:27","title":"Ismét Budapesten koncertezik a Nick Cave & The Bad Seeds","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vonat még ki sem ért Kolozsvárról, amikor lángra kapott a mozdony.","shortLead":"A vonat még ki sem ért Kolozsvárról, amikor lángra kapott a mozdony.","id":"20191017_Kigyulladt_a_KolozsvarBudapestBecs_vonat_mozdonya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ead3f2-0bd7-42ee-9d62-bbd3fd0e8be9","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Kigyulladt_a_KolozsvarBudapestBecs_vonat_mozdonya","timestamp":"2019. október. 17. 10:01","title":"Kigyulladt a Kolozsvár–Budapest–Bécs-vonat mozdonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elítélte a katalóniai tüntetéseken történt erőszakcselekményeket Quim Torra katalán elnök.","shortLead":"Elítélte a katalóniai tüntetéseken történt erőszakcselekményeket Quim Torra katalán elnök.","id":"20191017_katalonia_quim_torra_tuntetesek_katalan_fuggetlenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c13a7a-d0d4-4655-b45b-7bfc25d75784","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_katalonia_quim_torra_tuntetesek_katalan_fuggetlenseg","timestamp":"2019. október. 17. 05:34","title":"Katalán elnök: Azonnal véget kell vetni az erőszaknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Markus Söder lett ismét a CSU elnöke, miután január végén átvette a párt irányítását Horst Seehofertől. Fiatalítani akar, és növelni a nők szerepét.\r

\r

","shortLead":"Markus Söder lett ismét a CSU elnöke, miután január végén átvette a párt irányítását Horst Seehofertől. Fiatalítani...","id":"20191018_Ujravalasztottak_a_bajor_CSU_elnoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb60ad5-f63c-4771-aedd-47ccc0a9f4f9","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Ujravalasztottak_a_bajor_CSU_elnoket","timestamp":"2019. október. 18. 21:29","title":"Újraválasztották a bajor CSU elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b68105-e03c-403c-855a-db11863f36e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A papírpalack mellett, kísérleti jelleggel készítettek olyan palackokat is, amik tengerpartról begyűjtött műanyagszemétből készültek.","shortLead":"A papírpalack mellett, kísérleti jelleggel készítettek olyan palackokat is, amik tengerpartról begyűjtött...","id":"20191017_Papirpalack_fejlesztesbe_szallt_be_a_CocaCola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b68105-e03c-403c-855a-db11863f36e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a765dc-b392-4020-b99c-eb71e7cf1df6","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Papirpalack_fejlesztesbe_szallt_be_a_CocaCola","timestamp":"2019. október. 17. 11:12","title":"Papírpalack fejlesztésébe szállt be a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a Libra miatt csökkenhet a piaci verseny és innováció.","shortLead":"A jegybank szerint a Libra miatt csökkenhet a piaci verseny és innováció.","id":"20191017_facebook_libra_valuta_penz_magyar_nemzeti_bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4788ef8-e8f2-4420-976d-5e5e6577bdb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_facebook_libra_valuta_penz_magyar_nemzeti_bank","timestamp":"2019. október. 17. 18:28","title":"Matolcsyéknak sem tetszik a Facebook pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc3d143-936a-47a9-a025-1407fa682c43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Szurkolóik viselkedése miatt a holland Ajax és a német Eintracht Frankfurt sem adhat el jegyet a drukkereinek a következő idegenbeli mérkőzéseire. Mások pénzbírságot kaptak.","shortLead":"Szurkolóik viselkedése miatt a holland Ajax és a német Eintracht Frankfurt sem adhat el jegyet a drukkereinek...","id":"20191018_uefa_buntetes_birsag_ajax_frankfurt_foci_bl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc3d143-936a-47a9-a025-1407fa682c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa019c6f-6b1a-4c3a-b8b5-552b47464a24","keywords":null,"link":"/sport/20191018_uefa_buntetes_birsag_ajax_frankfurt_foci_bl","timestamp":"2019. október. 18. 09:52","title":"Büntetésekkel szórta meg az UEFA a BL-csapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]