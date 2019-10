Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de5736bc-9043-48dd-84b7-bc08bb18cde1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az először bejelentett februári megjelenés helyett 2020 májusában válik játszhatóvá a Naughty Dog sikergyanús Last of Us 2-je.","shortLead":"Az először bejelentett februári megjelenés helyett 2020 májusában válik játszhatóvá a Naughty Dog sikergyanús Last of...","id":"20191024_naughty_dog_last_of_us_part_2_megjelenes_csuszas_2020_majus_29","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de5736bc-9043-48dd-84b7-bc08bb18cde1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c390f6ca-daa6-496a-acc3-8f57f45e5819","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_naughty_dog_last_of_us_part_2_megjelenes_csuszas_2020_majus_29","timestamp":"2019. október. 24. 19:15","title":"Csúszik a PlayStation egyik legjobban várt játéka, csak májusban jön a Last of Us 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Parlament szerint Erdogan török elnök fegyvernek használja a menekülteket, és félő, hogy a hadműveletek miatt újra erőre kap az Iszlám Állam.","shortLead":"A Parlament szerint Erdogan török elnök fegyvernek használja a menekülteket, és félő, hogy a hadműveletek miatt újra...","id":"20191024_Az_EPkepviselok_szankciokkal_sujtanak_Torokorszagot_a_sziriai_hadmuvelet_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc9b3dc-d57b-4b26-8627-3b425d9ab0b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Az_EPkepviselok_szankciokkal_sujtanak_Torokorszagot_a_sziriai_hadmuvelet_miatt","timestamp":"2019. október. 24. 16:05","title":"Győzött a Néppárt iránti hűség: a Fidesz is megszavazta a Törökországot elítélő EP-állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint nem idealistáknak való a politikai pálya.","shortLead":"A színész szerint nem idealistáknak való a politikai pálya.","id":"20191024_Jeremy_Irons_Politikus_nem_de_egy_jotekony_diktator_szivesen_lennek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d212449c-dfb0-4908-b180-8f3bab4f7221","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Jeremy_Irons_Politikus_nem_de_egy_jotekony_diktator_szivesen_lennek","timestamp":"2019. október. 24. 10:36","title":"Jeremy Irons: Politikus nem, de egy jótékony diktátor szívesen lennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget vet az ujjlenyomat-olvasós hibának.","shortLead":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget...","id":"20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cbdb68-f6bf-4dac-a2c5-87714fecd320","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","timestamp":"2019. október. 24. 15:03","title":"Itt a segítség: megcsinálta a javítást a Samsung a Galaxy S10 ujjlenyomatos problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sofőrt letartóztatták, az áldozatokat még próbálják beazonosítani.","shortLead":"A sofőrt letartóztatták, az áldozatokat még próbálják beazonosítani.","id":"20191023_39_holttestet_talaltak_egy_kamionban_Angliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1670bc5e-7487-4673-847a-33dd64a37e93","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_39_holttestet_talaltak_egy_kamionban_Angliaban","timestamp":"2019. október. 23. 11:06","title":"39 holttestet találtak egy kamionban Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52658e8-038e-4b33-ac7b-70a9a17a8574","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hazafias ellenzék létrehozását hirdette meg Gyurcsány Ferenc az október 23-i beszédében.","shortLead":"A hazafias ellenzék létrehozását hirdette meg Gyurcsány Ferenc az október 23-i beszédében.","id":"20191023_Gyurcsany_Aki_hozzanyul_a_kozpenzhez_az_nem_politikus_hanem_bunozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e52658e8-038e-4b33-ac7b-70a9a17a8574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363bd3bb-9673-4e0c-a1de-ce8907433b0d","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Gyurcsany_Aki_hozzanyul_a_kozpenzhez_az_nem_politikus_hanem_bunozo","timestamp":"2019. október. 23. 13:38","title":"Gyurcsány: \"Aki hozzányúl a közpénzhez, az nem politikus, hanem bűnöző\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep helyszínein, és a tömegközlekedés rendje is változik – hívta fel a figyelmet a BKK.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep helyszínein, és a tömegközlekedés rendje is változik – hívta fel...","id":"20191023_Terelesekre_menetrendvaltozasokra_kell_keszulni_ma_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4657567-da51-4703-8f2d-bbf3b8420f74","keywords":null,"link":"/cegauto/20191023_Terelesekre_menetrendvaltozasokra_kell_keszulni_ma_Budapesten","timestamp":"2019. október. 23. 10:27","title":"Terelésekre, menetrendváltozásokra kell készülni ma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik, hogy milyen szerepük volt a kampány alatti tisztességtelenségekben.","shortLead":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik...","id":"20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6258272b-07f3-472f-96f5-d25364003652","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","timestamp":"2019. október. 24. 16:34","title":"Büntetik a budaörsi Fideszt Wittinghoffék a választási kampány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]