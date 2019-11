Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc97f60b-a159-422a-8f21-52a09287e9be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pápai rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki a hajánál fogva húzott egy nőt maga mellett a 83-as főúton.","shortLead":"A pápai rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki a hajánál fogva húzott egy nőt maga mellett a 83-as főúton.","id":"20191101_Elfogtak_a_ferfit_aki_a_hajanal_huzott_egy_not_a_83as_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc97f60b-a159-422a-8f21-52a09287e9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4eb257-92e5-452d-a710-cc6a1d1e34b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Elfogtak_a_ferfit_aki_a_hajanal_huzott_egy_not_a_83as_fouton","timestamp":"2019. november. 01. 13:11","title":"Elfogták a férfit, aki a hajánál fogva húzott egy nőt a 83-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2015-től volt igazgatósági tag egy pálinkafőző cégben.","shortLead":"2015-től volt igazgatósági tag egy pálinkafőző cégben.","id":"20191102_Mar_nem_uzletel_palinkaval_Tiborcz_Istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf2a960-f12d-42ee-9489-df04d18977b1","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_Mar_nem_uzletel_palinkaval_Tiborcz_Istvan","timestamp":"2019. november. 02. 14:37","title":"Már nem üzletel pálinkával Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hatalmas csapást mért az Iszlám Államra, hogy megölték a vezérét, Abubakr al-Bagdadit. A kurd titkosszolgálati most együttműködött az amerikaiakkal, de kérdés, hogy Trump húzásai miatt ez így marad a jövőben is.","shortLead":"Hatalmas csapást mért az Iszlám Államra, hogy megölték a vezérét, Abubakr al-Bagdadit. A kurd titkosszolgálati most...","id":"201944__albagdadi_halott__dzsihad__segito_kurdok__bombakent_robbant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5901cdd8-882b-4461-8eed-518931943660","keywords":null,"link":"/360/201944__albagdadi_halott__dzsihad__segito_kurdok__bombakent_robbant","timestamp":"2019. november. 01. 16:00","title":"Az elárult kurdok segítettek kiiktatni az Iszlám Állam kalifáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b897a74-db4e-493b-8927-b23b3818868e","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Halottak napja körül a szeretteink emlékével és hiányával próbálunk kezdeni valamit – sokan úgy, hogy magukra maradnak a gyászfolyamatban, mert a halált még mindig tabuként kezeljük. De semmivel sem maradunk úgy magunkra, mint a saját halálunkkal.","shortLead":"Halottak napja körül a szeretteink emlékével és hiányával próbálunk kezdeni valamit – sokan úgy, hogy magukra maradnak...","id":"20191101_Es_megbaratkozott_mar_a_halallal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b897a74-db4e-493b-8927-b23b3818868e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be69bc55-a55e-469d-af94-983e3dec4c56","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Es_megbaratkozott_mar_a_halallal","timestamp":"2019. november. 01. 20:00","title":"És megbarátkozott már a halállal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfef743-8241-4202-8ed0-9dd4cd139eb1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éve végezték ki szerb partizánok magyarok, horvátok, németek százait, de szerbeket is gyilkoltak meg. ","shortLead":"A 75 éve végezték ki szerb partizánok magyarok, horvátok, németek százait, de szerbeket is gyilkoltak meg. ","id":"20191102_Az_1944es_delvideki_nepirtasra_emlekeztek_Szabadkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cfef743-8241-4202-8ed0-9dd4cd139eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9e12f-e296-46d9-afdb-5d2ab99e1a77","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Az_1944es_delvideki_nepirtasra_emlekeztek_Szabadkan","timestamp":"2019. november. 02. 17:56","title":"Az 1944-es délvidéki népirtásra emlékeztek Szabadkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d648f112-059c-4877-8742-611c70a3196e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elfogadta a görög parlament péntek hajnalban a menedékkérőkre vonatkozó szigorúbb törvényt, amelynek tervezete ellen több emberi jogi szervezet is tiltakozott. Az uniós biztos szerint az európai országoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk a menedékkérők áthelyezésével kapcsolatban, hogy Görögország lélegzetvételhez tudjon jutni.","shortLead":"Elfogadta a görög parlament péntek hajnalban a menedékkérőkre vonatkozó szigorúbb törvényt, amelynek tervezete ellen...","id":"20191101_Menekultek_finoman_beszolt_az_unios_biztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d648f112-059c-4877-8742-611c70a3196e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b230463-cd63-4bf3-bc79-05679a3dffff","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Menekultek_finoman_beszolt_az_unios_biztos","timestamp":"2019. november. 01. 10:26","title":"Menekültek: finoman beszólt az uniós biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ungváry Rudolf Balatoni nyaraló című kötete sziszifuszi munkával és lenyűgöző mérnöki logikával készült szövegremeklés.","shortLead":"Ungváry Rudolf Balatoni nyaraló című kötete sziszifuszi munkával és lenyűgöző mérnöki logikával készült szövegremeklés.","id":"201944_konyv__zaklato_csendelet_ungvary_rudolf_balatoni_nyaralo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a6962c-b343-4311-8326-92d90382cbe4","keywords":null,"link":"/360/201944_konyv__zaklato_csendelet_ungvary_rudolf_balatoni_nyaralo","timestamp":"2019. november. 01. 09:50","title":"„Lehet bízni a jövőben, ha az elég hosszú” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba0e41e-618f-4f9c-8711-644e41048830","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Választási szövetséget ajánlott pénteken Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnöknek Nigel Farage, a legradikálisabb EU-ellenes brit politikai erő, a Brexit Párt vezetője, de ennek fejében a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás elvetését követelte.","shortLead":"Választási szövetséget ajánlott pénteken Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnöknek Nigel Farage...","id":"20191101_Szovetseges_ajanlottak_Boris_Johnsonnak_de_ebbol_nem_biztos_hogy_ker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba0e41e-618f-4f9c-8711-644e41048830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafba246-ced7-4705-993b-47c117c9a813","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Szovetseges_ajanlottak_Boris_Johnsonnak_de_ebbol_nem_biztos_hogy_ker","timestamp":"2019. november. 01. 17:14","title":"Szövetséget ajánlottak Boris Johnsonnak, de ebből nem biztos, hogy kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]