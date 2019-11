Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd0b9c8f-08d8-47f2-80ba-b20c44227341","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kellő mennyiségű gyerekkori vízfogyasztás előnyeire mutat rá amerikai kutatók új tanulmánya, egy egészen egyértelmű kísérleti eredménnyel.","shortLead":"A kellő mennyiségű gyerekkori vízfogyasztás előnyeire mutat rá amerikai kutatók új tanulmánya, egy egészen egyértelmű...","id":"201945_vizfogyasztas_gyerekkorban_amikor_atobb_atobb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd0b9c8f-08d8-47f2-80ba-b20c44227341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770e5cf1-9207-4f9c-9930-11b71b7964ba","keywords":null,"link":"/360/201945_vizfogyasztas_gyerekkorban_amikor_atobb_atobb","timestamp":"2019. november. 09. 16:30","title":"Meglepő hatása van, ha egy gyerek naponta megiszik 2,5 liter vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már egyetlen Celsius-fokos emelkedés is 10 százalékkal növeli annak kockázatát, hogy valakit hat napon belül szélütés érjen.","shortLead":"Már egyetlen Celsius-fokos emelkedés is 10 százalékkal növeli annak kockázatát, hogy valakit hat napon belül szélütés...","id":"20191108_Kimutattak_a_felmelegedes_noveli_a_stroke_kockazatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7974104d-380b-40cc-b458-61487f999f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_Kimutattak_a_felmelegedes_noveli_a_stroke_kockazatat","timestamp":"2019. november. 08. 19:23","title":"Kimutatták: a felmelegedés növeli a stroke kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63528c8f-9d32-48f5-af47-089331548c58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trónok harca utódjaként emlegetik, pedig nem az öldöklés és a politikai intrikák uralják az HBO legújabb fantasy sorozatát. Az Úr sötét anyagaiban az ember lelke állatalakot ölt, és egy kislány az elrabolt barátja után indul a varázslatos északra, ahol az égbolton túlról egy másik világ sejlik át. A mesés felszín mögül pedig húsbavágó morális és filozófiai kérdésekkel sorozzák meg a nézőket.","shortLead":"A Trónok harca utódjaként emlegetik, pedig nem az öldöklés és a politikai intrikák uralják az HBO legújabb fantasy...","id":"20191109_Philip_Pullman_Az_Ur_sotet_anyagai_Eszaki_feny_HBO_fantasy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63528c8f-9d32-48f5-af47-089331548c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6236a170-f7e1-4f10-935e-db73e6b022e5","keywords":null,"link":"/kultura/20191109_Philip_Pullman_Az_Ur_sotet_anyagai_Eszaki_feny_HBO_fantasy","timestamp":"2019. november. 09. 20:00","title":"Nagy eséllyel a feje tetejére áll mindaz, amit a teremtett világról gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d57d89c-8db5-4beb-9ab8-f4730becb967","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Maradék valójában üzlet és múzeum, de egykori léte tovább kísért, nézhetünk bármilyen statisztikát, szinte mindegyiken éles határ húzódik a volt NDK és NSZK között.","shortLead":"Maradék valójában üzlet és múzeum, de egykori léte tovább kísért, nézhetünk bármilyen statisztikát, szinte mindegyiken...","id":"20191109_berlini_fal_nemetorszag_ketteosztottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d57d89c-8db5-4beb-9ab8-f4730becb967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370b0f5d-2054-4fd2-b904-59cea0040b4d","keywords":null,"link":"/360/20191109_berlini_fal_nemetorszag_ketteosztottsag","timestamp":"2019. november. 09. 08:15","title":"A 30 éve leomlott berlini fal még ott van, láthatóan és láthatatlanul is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4dd61d-3352-4439-b2df-901a84f8086b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több megyére és a fővárosra ismét figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a tartós, sűrű köd veszélye miatt.","shortLead":"Több megyére és a fővárosra ismét figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a tartós, sűrű köd...","id":"20191108_Hatalmas_kod_lesz_szombat_reggelre_kilenc_megyere_veszelyjelzest_adtak_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f4dd61d-3352-4439-b2df-901a84f8086b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28c7c23-d3cb-4888-b38c-59326e25db63","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Hatalmas_kod_lesz_szombat_reggelre_kilenc_megyere_veszelyjelzest_adtak_ki","timestamp":"2019. november. 08. 18:33","title":"Hatalmas köd lesz szombat reggelre, kilenc megyére veszélyjelzést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fd814b-e979-4464-b3ed-50b580a360e5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A legendás japán játéktervező, Kodzsima Hideo nevéhez számos remekmű fűződik, de egyik sem emelkedik ki annyira, mint a most megjelent Death Stranding. A 2016 óta készülő játék olyan lett, amilyennek az első előzetesek alapján tűnt: szürreális, sokszor érthetetlen és semmihez nem fogható.","shortLead":"A legendás japán játéktervező, Kodzsima Hideo nevéhez számos remekmű fűződik, de egyik sem emelkedik ki annyira, mint...","id":"20191108_death_stranding_ps4_teszt_kritika_hideo_kojima","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27fd814b-e979-4464-b3ed-50b580a360e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3727d86e-af1f-4cc6-86e3-db431fb10b28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_death_stranding_ps4_teszt_kritika_hideo_kojima","timestamp":"2019. november. 08. 14:30","title":"Az év legjobban várt játéka nem is játék, hanem egy kérdezz-felelek, rengeteg futással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folyamatosan gond van az informatikai rendszerrel és a netbankkal.","shortLead":"Folyamatosan gond van az informatikai rendszerrel és a netbankkal.","id":"20191108_Kaosz_a_postasoknal_tovabbra_is_rengetegen_nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f9c55-364c-4844-a4fa-760e8ed749bd","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Kaosz_a_postasoknal_tovabbra_is_rengetegen_nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz","timestamp":"2019. november. 08. 09:47","title":"Takarékbank-káosz: sokan továbbra sem férnek hozzá a fizetésükhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5248097-5fd7-4469-ae94-809629250b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gondolkodnak azon is, van-e értelme a piros postaládáknak és a postahivatalok ilyen mértékű jelenlétének.","shortLead":"Gondolkodnak azon is, van-e értelme a piros postaládáknak és a postahivatalok ilyen mértékű jelenlétének.","id":"20191109_Atgondolja_a_posta_erdemese_ujsagokat_terjesztenie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5248097-5fd7-4469-ae94-809629250b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af88179e-0416-4244-b889-e103f53da2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Atgondolja_a_posta_erdemese_ujsagokat_terjesztenie","timestamp":"2019. november. 09. 08:39","title":"Átgondolja a posta, hogyan érdemes újságokat terjesztenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]