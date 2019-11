Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombatra hajnalra fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet.","shortLead":"Szombatra hajnalra fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet.","id":"20191121_Szaraz_napos_de_csipos_lesz_a_hetvege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81bb4cd-b7d6-4093-8f7b-81f417626b6b","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Szaraz_napos_de_csipos_lesz_a_hetvege","timestamp":"2019. november. 21. 16:50","title":"Száraz, napos, de csípős lesz a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54126830-1831-40d6-a71a-06140f76f020","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Nagyházi Galéria jubileumi, 250. karácsonyi aukcióján többek között Andy Vajna (1944-2019) gyűjteményét és filmes relikviáit is elárverezik. Kalapács alá kerül egy kabrió és egy 28 millió forintról induló festmény is Munkácsy Mihálytól. ","shortLead":"A Nagyházi Galéria jubileumi, 250. karácsonyi aukcióján többek között Andy Vajna (1944-2019) gyűjteményét és filmes...","id":"20191122_Karacsonyi_arveresen_adjak_el_a_Terminator_3_forgatokonyvet_es_Andy_Vajna_kabriojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54126830-1831-40d6-a71a-06140f76f020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b52d64-8b25-433c-a46b-9505035aff1e","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Karacsonyi_arveresen_adjak_el_a_Terminator_3_forgatokonyvet_es_Andy_Vajna_kabriojat","timestamp":"2019. november. 22. 14:17","title":"Karácsonyi árverésen adják el a Terminátor 3 forgatókönyvét és Andy Vajna kabrióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az atomhatalom egyelőre visszafogottan reagált a Kőbányáról érkező támadásra.","shortLead":"Az atomhatalom egyelőre visszafogottan reagált a Kőbányáról érkező támadásra.","id":"20191122_Indiaval_kerult_szembe_a_Hit_Gyulekezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5da9d3-0486-44a9-920e-7dc0640bd9f8","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Indiaval_kerult_szembe_a_Hit_Gyulekezete","timestamp":"2019. november. 22. 10:30","title":"India is felkapta a fejét Németh Sándor szavaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette a világot Henry Kissinger Pekingben. Vang Csisen alelnök szerint el kell vetni a hidegháborús mentalitást, mely arra irányul, hogy ellenfelünknek gondot okozzunk a világ minden részén. Mindketten a Bloomberg konferenciáján beszéltek Pekingben.","shortLead":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette...","id":"20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01668de2-eeb5-4d78-aca4-2bb486215957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","timestamp":"2019. november. 21. 17:00","title":"Kissinger: Amerika és Kína a hidegháború határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, Póczik József élettársának fia is ott volt a szextúrán. ","shortLead":"A lap úgy tudja, Póczik József élettársának fia is ott volt a szextúrán. ","id":"20191121_Index_Poczik_hozzatartozoja_allhat_a_Borkaivideok_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f285fc8-7939-4424-8922-f92985cec776","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Index_Poczik_hozzatartozoja_allhat_a_Borkaivideok_mogott","timestamp":"2019. november. 21. 11:59","title":"Index: Póczik hozzátartozója állhat a Borkai-videók mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cserébe nem lesz túl hideg.","shortLead":"Cserébe nem lesz túl hideg.","id":"20191121_borult_ido_csutortok_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c14c50-5b8d-4ae5-89ce-a6fdfb3ec021","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_borult_ido_csutortok_meteorologia","timestamp":"2019. november. 21. 05:10","title":"Borongós csütörtökre van kilátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c61a341-4a13-4ed4-a5cc-f41799b7ce36","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Magabiztosan várhatja a jövő tavaszi parlamenti választást az Alekszandar Vucsics szerb államfő vezette Szerb Haladó Párt. Az ellenzéki egység megbomlott, a médiumok többsége kormányhű kezekben van, és a külföld is Vucsics mellett áll.","shortLead":"Magabiztosan várhatja a jövő tavaszi parlamenti választást az Alekszandar Vucsics szerb államfő vezette Szerb Haladó...","id":"201946__szerbia_valasztasra_keszul__vucsics_azorok__eltuno_magyarok__egyenlotlen_eselyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c61a341-4a13-4ed4-a5cc-f41799b7ce36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b34eb4-546f-4766-810c-c03f7864e22a","keywords":null,"link":"/360/201946__szerbia_valasztasra_keszul__vucsics_azorok__eltuno_magyarok__egyenlotlen_eselyek","timestamp":"2019. november. 21. 16:00","title":"Egyre kevésbé kell félnie a szerb kormánynak az ellenzéktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a377d0-2a07-4761-baf7-1a6bd8af2811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabb, hogy az űrből jött az élet.","shortLead":"Egyre biztosabb, hogy az űrből jött az élet.","id":"20191122_Cukrot_talalt_a_NASA_osi_meteoritokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a377d0-2a07-4761-baf7-1a6bd8af2811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0472657e-1d08-43cc-a897-b2da554d6ff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_Cukrot_talalt_a_NASA_osi_meteoritokban","timestamp":"2019. november. 22. 09:31","title":"Cukrot talált a NASA ősi meteoritokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]