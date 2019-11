Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő a Váci úton lett rosszul, a rendőrök mentették meg az életét.","shortLead":"A nő a Váci úton lett rosszul, a rendőrök mentették meg az életét.","id":"20191126_Vezetes_kozben_kapott_infarktust_egy_no_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8361c788-0ce6-4530-8e1c-325f4071b47e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Vezetes_kozben_kapott_infarktust_egy_no_Budapesten","timestamp":"2019. november. 26. 20:52","title":"Vezetés közben kapott infarktust egy nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem két hónap után süllyedt új mélypontjára a forint.","shortLead":"Majdnem két hónap után süllyedt új mélypontjára a forint.","id":"20191126_forint_euro_tortenelmi_melypont_337","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ea8769-69ac-4485-999b-bd7c6c2f1eda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_forint_euro_tortenelmi_melypont_337","timestamp":"2019. november. 26. 09:52","title":"Új történelmi mélypont, 337 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbeeb0b8-375c-4c69-9596-4fd0e37f4beb","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"El akarta tussolni a Katona József Színház a Gothár-ügyet, vagy a tisztulási folyamat élére állt? Hány áldozata volt a legendás rendezőnek? Összeraktuk az új metoo-ügy eddigi cserepeit.","shortLead":"El akarta tussolni a Katona József Színház a Gothár-ügyet, vagy a tisztulási folyamat élére állt? Hány áldozata volt...","id":"20191127_gothar_peter_takarasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbeeb0b8-375c-4c69-9596-4fd0e37f4beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc17d07-4cc8-4188-a7fc-275ef09eec53","keywords":null,"link":"/360/20191127_gothar_peter_takarasbol","timestamp":"2019. november. 27. 14:10","title":"Összecsúszó valóság és színház: Gothárnak mondanak köszönetet az első magyar metoo-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként naposabb lesz az idő, és 13 fokot is mérhetnek. ","shortLead":"Helyenként naposabb lesz az idő, és 13 fokot is mérhetnek. ","id":"20191126_Folytatodik_a_huvos_oszi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a179d2-d315-4a0b-b615-8069a3a19703","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Folytatodik_a_huvos_oszi_ido","timestamp":"2019. november. 26. 05:13","title":"Folytatódik a hűvös őszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb7926c-2988-4300-9562-4735c8047b93","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az abszurd művészet lett realizmussá az alkotó szerint, aki az átpolitizált kulturális térben az underground lét új formáit keresi. Interjú Nemes Z. Márióval. ","shortLead":"Az abszurd művészet lett realizmussá az alkotó szerint, aki az átpolitizált kulturális térben az underground lét új...","id":"201947__nemes_z_mario_kolto_eszteta__mocsarrol_mai_szamizdatrol__zsigeri_kolteszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbb7926c-2988-4300-9562-4735c8047b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80662656-707d-426a-9867-f3724f93f724","keywords":null,"link":"/360/201947__nemes_z_mario_kolto_eszteta__mocsarrol_mai_szamizdatrol__zsigeri_kolteszet","timestamp":"2019. november. 26. 15:00","title":"\"Ha mások nem fojtanak bele a lápba, akkor mi fojtjuk meg egymást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahelyett, hogy Sandringhambe utazna, a parlamentben kell majd beszédet tartania a brit uralkodónak.","shortLead":"Ahelyett, hogy Sandringhambe utazna, a parlamentben kell majd beszédet tartania a brit uralkodónak.","id":"20191126_Boris_Johnson_megzavarhatja_Erzsebet_kiralyno_karacsonyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e470a2-da69-4634-8739-49970d111d3b","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Boris_Johnson_megzavarhatja_Erzsebet_kiralyno_karacsonyat","timestamp":"2019. november. 26. 09:40","title":"Boris Johnson megzavarhatja Erzsébet királynő karácsonyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c872fd-5ec0-4bef-b91e-635d66dc7c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértői csoport vizsgálja a sajtószabadság helyzetét három napon át Budapesten és vidéki szerkesztőségekben.","shortLead":"Szakértői csoport vizsgálja a sajtószabadság helyzetét három napon át Budapesten és vidéki szerkesztőségekben.","id":"20191126_EUs_jelentes_keszul_a_magyar_sajtoszabadsagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9c872fd-5ec0-4bef-b91e-635d66dc7c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bff8f33-7af1-4084-a25a-c6184a33cce6","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_EUs_jelentes_keszul_a_magyar_sajtoszabadsagrol","timestamp":"2019. november. 26. 09:41","title":"Már külföldön is látják, hogyan tartja el a kormány saját sajtóját az állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99cc26af-1bf1-4def-932d-0233cabd27a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy emelkedik az átlaghőmérséklet, úgy költöznek a tengerszinthez képest egyre feljebb és feljebb a szibériai nyírfák – állapították meg a kutatók. ","shortLead":"Ahogy emelkedik az átlaghőmérséklet, úgy költöznek a tengerszinthez képest egyre feljebb és feljebb a szibériai nyírfák...","id":"20191127_Vandorolnak_a_nyirfak_a_globalis_felmelegedes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99cc26af-1bf1-4def-932d-0233cabd27a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f97fcd-e075-4869-8da9-099265553425","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Vandorolnak_a_nyirfak_a_globalis_felmelegedes_miatt","timestamp":"2019. november. 27. 10:41","title":"Vándorolnak a nyírfák a globális felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]