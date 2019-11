A drezdai rendőrség közzétett egy részletet a hétfői múzeumi ékszerrablásról készült biztonsági kamera felvételekből.

Mint arról beszámoltunk, hétfőn hajnalban törtek be Drezdában a szász választófejedelmek és királyok palotájának világhírű kincstárába, a rendőrség hétfő este pedig közzétette a kamerafelvételek egy részletét, amelyen az látható, ahogy két alak, kezükben zseblámpával a kincstár felé haladnak. Az egyik csuklyát viselő ember ezután fejszével addig üti az ékszeres vitrin üvegét, amíg be nem törik. A rendőrségi közlemény szerint a rablók néhány perc alatt végeztek is.

A szigorúan őrzött múzeumból felbecsülhetetlen értékű 18. századi ékszereket vittek el, több mint 90 darabot, a rendőrség most ezek közül is közzétette 10, gyémántokkal kirakott ékszer képét.

© AFP / Juergen Karpinski

A rendőrség tanúkat keres, akik látták a betörést. Úgy vélik, többen is részt vettek a bűncselekményben. A rablók egy Audi A6-ossal menekültek a helyszínről, a hatóságok szerint aztán ezt a járművet gyújtották fel egy közeli mélygarázsban a rablás után. A rendőrök szerint annak is köze lehet a rabláshoz, hogy nem messze attól kigyulladt egy áramelosztó is, aminek következtében az utcai világítás sem működött a bűncselekmény idején.További részletek a rablásról itt olvashat!

A kincstárat Erős Ágost szász választófejedelem és lengyel király hozta létre 1723-ban. Az évszázadok során háromezernél is több műalkotás – ékszer, dísztárgy, bútor – gyűlt össze benne, és kezdettől nemcsak a műtárgyak őrzésére, hanem bemutatására, kiállítására is szolgált. A palota és benne a kincstár a második világháború utolsó szakaszában, 1945 februárjában légitámadás következtében szinte a teljes drezdai belvárossal együtt nagyrészt romba dőlt és kiégett. A helyreállítás az ezredforduló után fejeződött be, a kincstár 2006 óta látogatható ismét.