Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 2017-es újságíró-gyilkosság egyre erősebb hullámokat ver a máltai politikai elit körül.","shortLead":"A 2017-es újságíró-gyilkosság egyre erősebb hullámokat ver a máltai politikai elit körül.","id":"20191129_Nagyon_komoly_a_helyzet__Rendkivuli_kormanyulest_hivott_ossze_a_maltai_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0149ed72-27c6-4aa7-a6b1-1d6198a64302","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_Nagyon_komoly_a_helyzet__Rendkivuli_kormanyulest_hivott_ossze_a_maltai_miniszterelnok","timestamp":"2019. november. 29. 06:08","title":"\"Nagyon komoly a helyzet\" – Rendkívüli kormányülést hívott össze a máltai miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe7502d-a31d-422a-8a02-0b77f331dc11","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Minden szerzőnek megvan a csak rá jellemző, speciális szókincse.","shortLead":"Minden szerzőnek megvan a csak rá jellemző, speciális szókincse.","id":"20191129_Moliere_muveit_minden_bizonnyal_maga_Moliere_irta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fe7502d-a31d-422a-8a02-0b77f331dc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0934650-3123-4096-a875-127f13cf8d96","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_Moliere_muveit_minden_bizonnyal_maga_Moliere_irta","timestamp":"2019. november. 29. 11:16","title":"Moliere műveit minden bizonnyal maga Moliere írta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402a352d-854b-44b0-a23b-734e0053929b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2rule, kolbász, focilabda, kalocsai hímzés – ötleteket ad a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, mi minden boríthatná az új magyar űrhajós szkafanderét.","shortLead":"2rule, kolbász, focilabda, kalocsai hímzés – ötleteket ad a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, mi minden boríthatná az új...","id":"20191129_ketfarku_magyar_urhajos_meszaros_lorinc_mem_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=402a352d-854b-44b0-a23b-734e0053929b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0a730c-fa7f-479e-89f9-4382ab7d0e18","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_ketfarku_magyar_urhajos_meszaros_lorinc_mem_orban_viktor","timestamp":"2019. november. 29. 18:03","title":"Elképzelte a Kétfarkú, milyen lenne a második magyar űrhajós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ferencváros–Espanyol 2-2, jön a tél, tiltakozik a Pride a Hír Tv riportja miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ferencváros–Espanyol 2-2, jön a tél, tiltakozik a Pride a Hír Tv riportja miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191129_Radar360_rollerkaosz_es_magyar_urhajosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d94c13-bbfc-4038-b4bf-a43209e53b29","keywords":null,"link":"/360/20191129_Radar360_rollerkaosz_es_magyar_urhajosok","timestamp":"2019. november. 29. 08:00","title":"Radar360: megint lesz magyar űrhajós, fokozódik a rollerkáosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5399666f-40dd-4dcd-a2cb-9c13d5633c0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 36 éves tanárnőt letartóztattak Texasban, mert a vád szerint minimum kétszer alkalommal orális szexben részesítette egyik középiskolai diákját. Az esetet súlyosbítja, hogy a helyi sajtó szerint mindez egy osztályteremben történt.","shortLead":"Egy 36 éves tanárnőt letartóztattak Texasban, mert a vád szerint minimum kétszer alkalommal orális szexben részesítette...","id":"20191130_A_tanitvanya_szexualis_zaklatasa_miatt_letartoztattak_az_ev_tanarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5399666f-40dd-4dcd-a2cb-9c13d5633c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc846ec-5a39-4e21-b9cc-e6299472c55e","keywords":null,"link":"/elet/20191130_A_tanitvanya_szexualis_zaklatasa_miatt_letartoztattak_az_ev_tanarat","timestamp":"2019. november. 30. 16:01","title":"Letartóztatták az Év Tanárát egy texasi iskolában, mert szexuálisan zaklatta az egyik diákját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","shortLead":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","id":"20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8556efea-8ef1-4147-af33-bbf124559bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","timestamp":"2019. november. 30. 12:01","title":"Harmincezer magyar építőipari dolgozó távozott külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint több témában is erősen szűrik a híreket az elvben független médiaszolgáltatónál.","shortLead":"A lap szerint több témában is erősen szűrik a híreket az elvben független médiaszolgáltatónál.","id":"20191129_Nepszava_Az_MTI_nem_foglalkozhat_a_kormanyra_nezve_negativ_cikkekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442bb9e4-458b-4930-938b-c16dac7eb223","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Nepszava_Az_MTI_nem_foglalkozhat_a_kormanyra_nezve_negativ_cikkekkel","timestamp":"2019. november. 29. 07:05","title":"Népszava: Az MTI nem foglalkozhat a kormányra nézve negatív cikkekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joseph Muscat január közepéig marad.","shortLead":"Joseph Muscat január közepéig marad.","id":"20191130_Belebukott_a_ket_evvel_ezelott_ujsagirogyilkossagba_a_maltai_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dfe3e3-5858-4d78-8788-7a8f95de6c8a","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Belebukott_a_ket_evvel_ezelott_ujsagirogyilkossagba_a_maltai_kormanyfo","timestamp":"2019. november. 30. 18:33","title":"Belebukott a két évvel ezelőtt újságíró-gyilkosságba a máltai kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]