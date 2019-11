Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Októberben már csaknem százmillió eu­ró értékű tranzakciót bonyolítottak le a ma­gyarországi felhasználók.","shortLead":"Októberben már csaknem százmillió eu­ró értékű tranzakciót bonyolítottak le a ma­gyarországi felhasználók.","id":"20191129_Magyar_nyelvu_ugyfeszolgalatot_inditana_a_Revolut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c4b3ae-e7ad-4064-b4f8-a6a5cca3f183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Magyar_nyelvu_ugyfeszolgalatot_inditana_a_Revolut","timestamp":"2019. november. 29. 05:49","title":"Magyar nyelvű ügyfészolgálatot indítana a Revolut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter a Fidelitas-kongresszuson beszélt. ","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter a Fidelitas-kongresszuson beszélt. ","id":"20191130_Nem_csak_focistaknak_nyit_akademiat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94cf066c-4215-456b-ae2f-f536a1eb1128","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Nem_csak_focistaknak_nyit_akademiat_a_kormany","timestamp":"2019. november. 30. 12:56","title":"Nem csak focistáknak nyit akadémiát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc14c51-e98e-4de7-8af0-f5d0dd317fb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már decemberben megjelenhet kontinensünkön a Galaxy Note10 Lite, amelynek specifikációiról derült ki néhány fontos dolog.","shortLead":"Már decemberben megjelenhet kontinensünkön a Galaxy Note10 Lite, amelynek specifikációiról derült ki néhány fontos...","id":"20191130_samsung_galaxy_note10_lite_specifikaciok_geekbench","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bc14c51-e98e-4de7-8af0-f5d0dd317fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c682e02-edea-4def-b203-a829ea74a11f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_samsung_galaxy_note10_lite_specifikaciok_geekbench","timestamp":"2019. november. 30. 10:03","title":"Napokon belül egy olcsóbb telefont tehet ki a polcokra a Samsung, jön a Note10 Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akkor ér valamit a CSZKA ellen megszerzett négy pont, ha most sikerül legalább egy döntetlent kiharcolni – ez a Ferencváros számára a tétje az Európa Liga ötödik fordulójának.","shortLead":"Akkor ér valamit a CSZKA ellen megszerzett négy pont, ha most sikerül legalább egy döntetlent kiharcolni –...","id":"20191128_Ferencvaros_Espanyol_elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96b327b-0090-45af-9f75-43451743def2","keywords":null,"link":"/sport/20191128_Ferencvaros_Espanyol_elo","timestamp":"2019. november. 28. 18:55","title":"Ferencváros-Espanyol – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87baa7c-721b-4d16-96ff-e7ef127584bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felszabaduló összegnek is talált már helyet a kerület.","shortLead":"A felszabaduló összegnek is talált már helyet a kerület.","id":"20191129_derce_tamas_iv_kerulet_volt_polgarmester_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b87baa7c-721b-4d16-96ff-e7ef127584bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d063724-80ca-4e57-9cde-febd969b4291","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_derce_tamas_iv_kerulet_volt_polgarmester_dij","timestamp":"2019. november. 29. 14:04","title":"Jelentősen megvágták Újpest volt polgármesterének járandóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06267243-4233-4f5a-961c-af7a789f8849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes fotó jelent meg a kormányfő Facebook-oldalán: Orbán Viktor HVG-t olvas.","shortLead":"Érdekes fotó jelent meg a kormányfő Facebook-oldalán: Orbán Viktor HVG-t olvas.","id":"20191129_orban_viktor_hvg_matrai_eromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06267243-4233-4f5a-961c-af7a789f8849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cf8b0b-3a30-43e2-8a37-b5b0c2a260fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_orban_viktor_hvg_matrai_eromu","timestamp":"2019. november. 29. 18:38","title":"Orbán Viktor elolvasta a HVG Mátrai Erőműről szóló sztoriját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ef43f2-0e98-4ab0-92fd-6145ca8d6055","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Késes támadás történt Hágában, az elkövetőt még keresik.","shortLead":"Késes támadás történt Hágában, az elkövetőt még keresik.","id":"20191129_Keses_tamadas_tortent_Hagaban_tobben_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24ef43f2-0e98-4ab0-92fd-6145ca8d6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4eb00f0-1d72-4483-85aa-48c8799c51d1","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_Keses_tamadas_tortent_Hagaban_tobben_megserultek","timestamp":"2019. november. 29. 20:57","title":"Késes támadás történt Hágában, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563619e0-5626-4fec-8909-10b91f17cded","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társadalmi viszonyok és a gazdasági fejlettség alapján rangsorolta a világ legnagyobb városait a D&L nemzetközi tanácsadó intézet, és megalkotta a fellendülés és befogadás indexet. A Prosperity and Inclusion in Cities Seal Award nevű rangsorban Budapest a középmezőny közepén kapott helyet.","shortLead":"A társadalmi viszonyok és a gazdasági fejlettség alapján rangsorolta a világ legnagyobb városait a D&L nemzetközi...","id":"20191129_Egy_rangsor_szerint_meg_Bukarest_is_befogadobb_mint_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=563619e0-5626-4fec-8909-10b91f17cded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0917ecd-7245-4ddc-bf96-82b0d9f29867","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Egy_rangsor_szerint_meg_Bukarest_is_befogadobb_mint_Budapest","timestamp":"2019. november. 29. 16:48","title":"Egy rangsor szerint még Bukarest is befogadóbb, mint Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]