[{"available":true,"c_guid":"540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltartott pár percig, amíg a nebraskai Krcilek-család tudatáig eljutott, hogy egy ismeretlen férfi feltörte wifi-hálózatukat, és társalogni kezd velük.","shortLead":"Eltartott pár percig, amíg a nebraskai Krcilek-család tudatáig eljutott, hogy egy ismeretlen férfi feltörte...","id":"20191215_Ilyen_amikor_egy_idegen_behatol_a_csalad_wifirendszerebe_es_a_kamera_is_hozza_kerul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ba2a95-78e8-4055-9ac3-5f752fd291e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Ilyen_amikor_egy_idegen_behatol_a_csalad_wifirendszerebe_es_a_kamera_is_hozza_kerul","timestamp":"2019. december. 15. 10:50","title":"Ilyen, amikor egy idegen behatol a család wifi-rendszerébe, és a kamera is hozzá kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efeeb3c-b51e-4673-84d7-2116946f5148","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Végre banánhoz jutni – ez volt Nyugat egyik fő vonzereje a keletnémetek szemében. De az elválasztott németeket összehozta az NDK-s erotika és a szimfonikus muzsika is. ","shortLead":"Végre banánhoz jutni – ez volt Nyugat egyik fő vonzereje a keletnémetek szemében. De az elválasztott németeket...","id":"20191214_Kulturalt_kozeledes__Eljott_a_paradicsom_1989_december_18","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5efeeb3c-b51e-4673-84d7-2116946f5148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65052988-f29d-4dd6-8cee-cd8a145f9736","keywords":null,"link":"/360/20191214_Kulturalt_kozeledes__Eljott_a_paradicsom_1989_december_18","timestamp":"2019. december. 14. 17:01","title":"Néztek, mint a revüben – \"Eljött a paradicsom\", 1989. december 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa57ea8f-1c8c-49ea-9fe6-8b8c4849e639","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Minden Macan turbós, de nem minden Macan Turbo. Ezzel a kis felütéssel érdemes tisztázni rögtön, hogy a német szabadidőautó minden variánsában feltöltéses motor van ugyan, de amelyikre a Porsche pluszban is ráteszi a megkülönböztető Turbo jelölést, azok az igazán elit ligába szánt gépeik. Ezt a modellt próbálhattuk ki, ráadásul nemi is akármilyen helyszínen. ","shortLead":"Minden Macan turbós, de nem minden Macan Turbo. Ezzel a kis felütéssel érdemes tisztázni rögtön, hogy a német...","id":"20191215_Porsche_Macan_Turbo_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa57ea8f-1c8c-49ea-9fe6-8b8c4849e639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0d4099-8119-47ca-80e3-01816341b769","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Porsche_Macan_Turbo_menetproba","timestamp":"2019. december. 15. 11:30","title":"A szabadidőautók igazi Porschéja - Macan Turbo menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140086f8-4065-429e-a516-c450630ceb90","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201950__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__ev_vegi_hajra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=140086f8-4065-429e-a516-c450630ceb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10a84f7-b16a-40d0-b9dc-bf96b2931b78","keywords":null,"link":"/360/201950__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__ev_vegi_hajra","timestamp":"2019. december. 15. 09:00","title":"HVG40: Selejttől a tömjénfüstig – bizony volt, hogy a Fidesz örült Gyurcsánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány drágállotta az EU klímavédelmi terveit, az olcsó orosz gázt viszont szívesen veszi. Most, hogy kiderült, az unió \"minden\" pénzt megad zöldfejlesztésekre, változni látszik a hivatalos magyar hozzáállás az ügyhöz.","shortLead":"A kormány drágállotta az EU klímavédelmi terveit, az olcsó orosz gázt viszont szívesen veszi. Most, hogy kiderült...","id":"201950__a_rezsicsokkentes_ara__felmelegedes__dekarbonizacio__unios_klimaszerviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c78ba2a-622a-4c74-849d-79920ed8ac80","keywords":null,"link":"/360/201950__a_rezsicsokkentes_ara__felmelegedes__dekarbonizacio__unios_klimaszerviz","timestamp":"2019. december. 14. 08:15","title":"Ezermilliárd euró Orbánt is behúzta a klímavédelmi harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06751ccd-6c78-49ad-8949-806b0531a2fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fellelt új brachiopoda fajok nagyjából 130 millió évesek, és különleges tulajdonságokkal rendelkeznek.","shortLead":"A fellelt új brachiopoda fajok nagyjából 130 millió évesek, és különleges tulajdonságokkal rendelkeznek.","id":"20191214_mecsek_pecsi_tudomanyegyetem_kutatok_osmaradvany_brachiopoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06751ccd-6c78-49ad-8949-806b0531a2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23f6050-416d-431b-913f-d40592342902","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_mecsek_pecsi_tudomanyegyetem_kutatok_osmaradvany_brachiopoda","timestamp":"2019. december. 14. 11:20","title":"Új ősmaradványfajokat találtak a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc236014-7d39-4011-ad86-65e076d60f46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kisgyerek sírva nézte végig egy pécsi buszmegállóban, ahogy szüleik megpróbálták elvenni egy férfi pénztárcáját. Az elkövetők lökdösődtek és kiabáltak is a férfival, a látványtól a gyerekek sokkos állapotba kerültek. A szülőket végül elfogták és őrizetbe vették, közölte az ATV Híradója.","shortLead":"Két kisgyerek sírva nézte végig egy pécsi buszmegállóban, ahogy szüleik megpróbálták elvenni egy férfi pénztárcáját...","id":"20191214_Sokkot_kapott_ket_kisgyerek_amikor_szuleik_ki_akartak_rabolni_valakit_Pecsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc236014-7d39-4011-ad86-65e076d60f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b75d7e3-226b-4c0a-879d-20ecb9cef084","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Sokkot_kapott_ket_kisgyerek_amikor_szuleik_ki_akartak_rabolni_valakit_Pecsen","timestamp":"2019. december. 14. 19:33","title":"Sokkot kapott két kisgyerek, amikor szüleik ki akartak rabolni valakit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee92f10-ca0f-43a5-a42c-7fd8d3d21505","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két rendőrnek két járókelő segített a mentésben.","shortLead":"A két rendőrnek két járókelő segített a mentésben.","id":"20191214_kiskunhalas_gazolas_biciklis_gyerek_rendorok_eletmentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ee92f10-ca0f-43a5-a42c-7fd8d3d21505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06de31d-72e3-4ee1-8e1a-22ad1b1c4768","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_kiskunhalas_gazolas_biciklis_gyerek_rendorok_eletmentes","timestamp":"2019. december. 14. 12:50","title":"Kézzel emelték le a kocsit az alá szorult gyerekről a rendőrök Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]