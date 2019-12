Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72545777-833d-4ab8-b47b-b27543d3c029","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több évtized óta most először találtak a tudósok a fekete özvegyekhez tartozó új pókfajt.","shortLead":"Több évtized óta most először találtak a tudósok a fekete özvegyekhez tartozó új pókfajt.","id":"20191214_pok_fekete_ozvegy_phinda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72545777-833d-4ab8-b47b-b27543d3c029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504c5183-86fa-4a09-99e6-dd227943d89c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_pok_fekete_ozvegy_phinda","timestamp":"2019. december. 14. 16:03","title":"Halálos vége is lehet a találkozásnak a pókkal, amelyik lila tojásokat rak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db4f5e9-e487-44f6-b3f9-20bb9c17a746","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Mi köze egy Ceaușescu-darabnak a magyarországi rossz idegállapotokhoz? Lehet-e nő egy diktátor, és mi vesz rá egy gondolkodó értelmiségit, hogy befeküdjön a pártelnök ölébe? Valcz Péter abszurd drámát rendezett a román rezsimről és a szellemi szabadság elvesztéséről. Az alkotóval a független színházak helyzetéről és arról is beszélgettünk, hogy miért vagyunk mi a lakógyűlések országa.","shortLead":"Mi köze egy Ceaușescu-darabnak a magyarországi rossz idegállapotokhoz? Lehet-e nő egy diktátor, és mi vesz rá...","id":"20191215_Ceauescu_szeretett_vezerunk_diktatura_valcz_peter_fuggetlen_szinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5db4f5e9-e487-44f6-b3f9-20bb9c17a746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae34491e-4167-4bb7-89cf-e464036b463c","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_Ceauescu_szeretett_vezerunk_diktatura_valcz_peter_fuggetlen_szinhaz","timestamp":"2019. december. 15. 20:00","title":"„Elfogadod a rendszert, ahol Ceaușescu végtére is jó emberré válik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tűz ütött ki egy somoskőújfalui családi házban hétfő reggel, egy idős férfi meghalt.","shortLead":"Tűz ütött ki egy somoskőújfalui családi házban hétfő reggel, egy idős férfi meghalt.","id":"20191216_Leegett_egy_haz_Somoskoujfalun_egy_ferfi_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6e2427-58e8-424a-9c8d-9216732dedf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Leegett_egy_haz_Somoskoujfalun_egy_ferfi_meghalt","timestamp":"2019. december. 16. 08:34","title":"Leégett egy ház Somoskőújfalun, egy férfi meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b354811-6794-43a5-bd20-934ee97b8133","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budakeszi úton lévő 150 éves, 800 négyzetméteres épületről van szó.","shortLead":"A Budakeszi úton lévő 150 éves, 800 négyzetméteres épületről van szó.","id":"20191215_Ingyen_kapja_meg_az_Yblvillat_a_Turk_Tanacs_a_kormanytol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b354811-6794-43a5-bd20-934ee97b8133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a2231c-b0a1-4fc0-a616-fcecd6c54e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Ingyen_kapja_meg_az_Yblvillat_a_Turk_Tanacs_a_kormanytol","timestamp":"2019. december. 15. 10:53","title":"Ingyen kapja meg az Ybl-villát a Türk Tanács a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába olyan kivételes egy játék, mint amilyen a Fortnite Battle Royale, a Google senkivel sem tesz kivételt, mindenkinek egyformán kell fizetnie, ha az alkalmazás-áruházat használja programja terjesztésére. Azonban a fejlesztő Epic Gamesnek is vannak ellenérvei.","shortLead":"Hiába olyan kivételes egy játék, mint amilyen a Fortnite Battle Royale, a Google senkivel sem tesz kivételt...","id":"20191215_epic_games_fortnite_android_google_play_aruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aed8d46-eb3c-4a1b-bef4-5316b35ef1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_epic_games_fortnite_android_google_play_aruhaz","timestamp":"2019. december. 15. 13:03","title":"Valakinek engednie kell: bekerül a Fortnite a Google Play áruházba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262fe222-10c8-4a43-9784-9fdc18501abb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PewDiePie néven ismertté vált svéd Felix Kjellberg 10 év után úgy döntött, szünetet tart a YouTube-csatornáján. Előtte viszont a platform új, zaklatás elleni szabályzatát kritizálta.","shortLead":"A PewDiePie néven ismertté vált svéd Felix Kjellberg 10 év után úgy döntött, szünetet tart a YouTube-csatornáján...","id":"20191216_pewdiepie_youtube_csatorna_felix_kjellberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=262fe222-10c8-4a43-9784-9fdc18501abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f349a77-365f-41e9-9814-7486e2570575","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_pewdiepie_youtube_csatorna_felix_kjellberg","timestamp":"2019. december. 16. 11:33","title":"Elfáradt PewDiePie, határozatlan időre visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Németországnak szüksége van az EU-n kívülről érkezett szakképzett munkavállalókra, mert különben félő, hogy a nagyvállalatok elhagyják az országot – közölte Angela Merkel. Berlin szerint elsősorban Vietnamból, Indiából és Mexikóból érkezhetnek munkások.","shortLead":"Németországnak szüksége van az EU-n kívülről érkezett szakképzett munkavállalókra, mert különben félő...","id":"20191215_Merkel_az_EUn_kivuliek_bevandorlasaert_lobbizik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b163ad2-fad8-45a5-a12e-aa1bcd7d2900","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191215_Merkel_az_EUn_kivuliek_bevandorlasaert_lobbizik","timestamp":"2019. december. 15. 15:18","title":"Merkel az EU-n kívüliek bevándorlásáért lobbizik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23c703c-727c-48b6-a55f-df2d8cf825a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem mondunk újat azzal, hogy a karácsony bizonyos tekintetben profán ünnep lett, ami sokaknak üzletté, tárggyá, fogyasztássá alakult. Az ünnep előtti hetek ráadásul egy olyan időszak, amikor ereje teljében bomlik ki belőlünk a kényszeres vásárlás. ","shortLead":"Nem mondunk újat azzal, hogy a karácsony bizonyos tekintetben profán ünnep lett, ami sokaknak üzletté, tárggyá...","id":"20191215_On_ajandekot_vesz_karacsonykor_vagy_mar_kenyszeres_vasarlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a23c703c-727c-48b6-a55f-df2d8cf825a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74993544-f570-4362-8652-d6f098f5e4e1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191215_On_ajandekot_vesz_karacsonykor_vagy_mar_kenyszeres_vasarlo","timestamp":"2019. december. 15. 20:15","title":"Ön ajándékot vesz karácsonykor vagy kényszeres vásárló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]