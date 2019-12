Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pár éve döntöttek róla, hogy Komlón börtön épül, de az engedély csak most lett meg.","shortLead":"Pár éve döntöttek róla, hogy Komlón börtön épül, de az engedély csak most lett meg.","id":"20191216_komlo_borton_buntetes_vegrehajtas_belugyminiszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dab179-8a9a-4b42-8fe3-bc995d7165c2","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_komlo_borton_buntetes_vegrehajtas_belugyminiszterium","timestamp":"2019. december. 16. 18:21","title":"Jövőre 500 férőhelyes börtön épülhet Komlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9e0d60-3cc4-4128-8802-6011cd6f2260","c_author":"Republic Group","category":"brandcontent","description":"Nem csak a számok döntenek, amikor valaki hitelt vesz fel, sokat számít a kiszolgálás minősége és a gyorsaság is mondja Yalcinkaya Veronika, a Raiffeisen Bank marketing és kommunikációs igazgatója. A bank új reklámjait és kommunikációs stratégiáját készítő Republic Group kreatív igazgatója szerint a piac változásait a pénzintézetek kommunikációja is követte. A reklámzajban felértékelődik a nyugalom érzése. Páros interjúnk.","shortLead":"Nem csak a számok döntenek, amikor valaki hitelt vesz fel, sokat számít a kiszolgálás minősége és a gyorsaság is mondja...","id":"20191217_republicgroup_raiffeisen_penzintezet_kommunikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e9e0d60-3cc4-4128-8802-6011cd6f2260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a77624-7f88-4ec2-b1d1-57933df73843","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191217_republicgroup_raiffeisen_penzintezet_kommunikacio","timestamp":"2019. december. 17. 11:30","title":"\"A reklámzajban felértékelődik a nyugalom érzése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9843c003-d67e-4cf2-9775-1e3459832603","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Elkészült a kedves mesehős életnagyságú változata. Így már nem annyira kedves.","shortLead":"Elkészült a kedves mesehős életnagyságú változata. Így már nem annyira kedves.","id":"20191216_vizipok_csodapok_vizilabda_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9843c003-d67e-4cf2-9775-1e3459832603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ac1f79-0aa2-4986-b382-11a7bd9e78b0","keywords":null,"link":"/elet/20191216_vizipok_csodapok_vizilabda_eb","timestamp":"2019. december. 16. 19:11","title":"Fura, tangás Vízipók-csodapók lett a vízilabda-Eb kabalája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wiwe otthoni EKG-készülék applikációja a közelmúltban több jelentős újítást is kapott, így fejlesztői szerint a korábbinál többféle szívprobléma kiszűrésére alkalmas.","shortLead":"A Wiwe otthoni EKG-készülék applikációja a közelmúltban több jelentős újítást is kapott, így fejlesztői szerint...","id":"20191218_wiwe_ekg_uj_funkciok_szivritmus_zavar_szures_telemedicina_eeszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16cba7b-9519-42ef-abf7-9364ccdb1953","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_wiwe_ekg_uj_funkciok_szivritmus_zavar_szures_telemedicina_eeszt","timestamp":"2019. december. 18. 10:03","title":"Új funkciót kapott a magyar kütyü, mellyel otthon is csinálhat egy gyors EKG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72465b8-a045-471e-892c-6095e0ebeb94","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Travis Kalanick már több mint 2,1 milliárd dollárnyi Uber-papírt adott el.","shortLead":"Travis Kalanick már több mint 2,1 milliárd dollárnyi Uber-papírt adott el.","id":"20191217_Mar_az_Uber_alapitoja_is_hatalmas_ertekben_szabadul_a_ceg_reszvenyeitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f72465b8-a045-471e-892c-6095e0ebeb94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b70b23-a209-4b95-9b26-32073ba3f6ec","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Mar_az_Uber_alapitoja_is_hatalmas_ertekben_szabadul_a_ceg_reszvenyeitol","timestamp":"2019. december. 17. 16:28","title":"Az Uber alapítója bődületes ütemben szabadul meg a cég részvényeitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27270319-8a37-4302-93c6-29d610e93a83","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Batthyány Gyula és Kádár Béla egy-egy festménye érte el a legmagasabb – 85 millió forintos – leütési árat a Kieselbach Galéria hétfő esti budapesti árverésén.\r

\r

","shortLead":"Batthyány Gyula és Kádár Béla egy-egy festménye érte el a legmagasabb – 85 millió forintos – leütési árat a Kieselbach...","id":"20191217_Repkedtek_a_rekordok_a_Kieselbachaukcion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27270319-8a37-4302-93c6-29d610e93a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9463dcc9-ee7c-4915-bd69-0374b91bc5ca","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Repkedtek_a_rekordok_a_Kieselbachaukcion","timestamp":"2019. december. 17. 09:05","title":"Repkedtek a rekordok a Kieselbach-aukción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény sebészeti és ügyeleti rendje gyakorlatilag összeomlott, az akut ügyeletet lemondták, számos műtétet elhalasztottak.","shortLead":"Az intézmény sebészeti és ügyeleti rendje gyakorlatilag összeomlott, az akut ügyeletet lemondták, számos műtétet...","id":"20191218_Vizsgalatot_rendelt_el_Kasler_Miklos_a_Szent_Margit_Korhazban_tortentek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ecf50f-e8cf-4c0f-b9ae-ecf68dfeff63","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Vizsgalatot_rendelt_el_Kasler_Miklos_a_Szent_Margit_Korhazban_tortentek_miatt","timestamp":"2019. december. 18. 10:51","title":"Vizsgálatot rendelt el Kásler Miklós a Szent Margit Kórházban történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt állítja egy osztrák üzletember.","shortLead":"Ezt állítja egy osztrák üzletember.","id":"20191216_Ukrajna_jelenlegi_eros_embere_penzelte_Strachet_a_bukott_osztrak_alkancellart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dabb190-d3ac-4a02-94c4-18af0c0cc0fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_Ukrajna_jelenlegi_eros_embere_penzelte_Strachet_a_bukott_osztrak_alkancellart","timestamp":"2019. december. 16. 14:21","title":"Ukrajna jelenlegi erős embere pénzelte Strachét, a bukott osztrák alkancellárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]