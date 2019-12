Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter egy videójában arról beszélt, hogy listázni kellene azokat a bírókat, akik pártérdekekből vállalhatatlan ítéleteket hoznak.","shortLead":"Márki-Zay Péter egy videójában arról beszélt, hogy listázni kellene azokat a bírókat, akik pártérdekekből...","id":"20191220_A_Helsinki_Bizottsag_MarkiZay_terverol_Utoljara_a_kurucinfo_listazott_birokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756013ca-33c2-4889-9807-0fd1879fe618","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_A_Helsinki_Bizottsag_MarkiZay_terverol_Utoljara_a_kurucinfo_listazott_birokat","timestamp":"2019. december. 20. 11:42","title":"A Helsinki Bizottság Márki-Zay tervéről: Elfogadhatatlan a bírók listázása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ddb902-0233-4bcc-a831-b8d1b8ddf3b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Unió bírósága szerint mindegy, hogyan történik, attól még baleset marad. ","shortLead":"Az Európai Unió bírósága szerint mindegy, hogyan történik, attól még baleset marad. ","id":"20191219_A_legitarsasag_a_felelos_ha_a_repulon_rank_omlik_a_kave","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20ddb902-0233-4bcc-a831-b8d1b8ddf3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c13dd0-aa6b-4f23-88c2-0800b3294e93","keywords":null,"link":"/elet/20191219_A_legitarsasag_a_felelos_ha_a_repulon_rank_omlik_a_kave","timestamp":"2019. december. 19. 20:20","title":"A légitársaság a felelős, ha a repülőn ránk ömlik a kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zsírnak elméletileg a bőr alatt kellene eltárolódnia, de előfordulhat, hogy a test más részeibe is kerül belőle. Ez viszont diabéteszt okozhat.\r

","shortLead":"A zsírnak elméletileg a bőr alatt kellene eltárolódnia, de előfordulhat, hogy a test más részeibe is kerül belőle...","id":"20191220_Igy_okoz_2es_tipusu_cukorbetegseget_a_sok_testzsir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9417b1-cac2-4eb6-bf6f-6a9df0ec3f56","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_Igy_okoz_2es_tipusu_cukorbetegseget_a_sok_testzsir","timestamp":"2019. december. 20. 19:45","title":"Így okoz 2-es típusú cukorbetegséget a sok testzsír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9d2720-c18f-4182-ac42-8c472ea3822c","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Igazi sörissza ünnepekkor is ragaszkodik a betevő söréhez. Semmi kivetnivaló nincs ebben. Az év végi téli sör tradíciója több mint ezeréves.","shortLead":"Igazi sörissza ünnepekkor is ragaszkodik a betevő söréhez. Semmi kivetnivaló nincs ebben. Az év végi téli sör...","id":"20191220_Sor_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e9d2720-c18f-4182-ac42-8c472ea3822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bfd8de-facc-4de0-9ed4-c50c2f79ea84","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Sor_karacsony","timestamp":"2019. december. 20. 09:20","title":"Sör karácsonykor? Miért ne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Alexandra Hollik Istvánt váltja a poszton. ","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Alexandra Hollik Istvánt váltja a poszton. ","id":"20191219_Kineveztek_az_uj_kormanyszovivot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbbe51d-255e-43a0-b13b-672f875e6a11","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Kineveztek_az_uj_kormanyszovivot","timestamp":"2019. december. 19. 21:41","title":"Kinevezték az új kormányszóvivőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65a2414-b067-4f68-a0d2-71e7e52dd3f2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Ami Theresa May-nek nem sikerült, az utódjának, Boris Johnsonnak igen: 124 fős többséggel átment a brit parlament alsóházán az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének alapelveit rögzítő javaslat. Januárban jöhet a Brexit, utána pedig nagyon kemény tárgyalások.","shortLead":"Ami Theresa May-nek nem sikerült, az utódjának, Boris Johnsonnak igen: 124 fős többséggel átment a brit parlament...","id":"20191220_brexit_szavazas_brit_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f65a2414-b067-4f68-a0d2-71e7e52dd3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d51ff42-e208-47b6-b082-8553d6ca82b8","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_brexit_szavazas_brit_parlament","timestamp":"2019. december. 20. 15:33","title":"Megszavazta a brit parlament a Brexit-megállapodást, január 31-én jöhet a kilépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mac gépet használók mindig nagyobb biztonságban érezték magukat, mint PC-s társaik. A Malwarebytes legújabb jelentése szerint azonban egyre jobban növekszenek a maces fenyegetések, sőt az észlelések száma messze meghaladja a windowsos észlelésekét.","shortLead":"A Mac gépet használók mindig nagyobb biztonságban érezték magukat, mint PC-s társaik. A Malwarebytes legújabb jelentése...","id":"20191221_malwarebytes_jelentes_novekvo_macos_fenyegetettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390b3434-0c88-4278-adcc-d5ce9d542c5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_malwarebytes_jelentes_novekvo_macos_fenyegetettseg","timestamp":"2019. december. 21. 16:03","title":"Ráijesztett az Apple számítógépeit használókra a Malwarebytes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon is ismerős állapotról szól.","shortLead":"Magyarországon is ismerős állapotról szól.","id":"20191220_Mindannyian_Ceausescuk_vagyunk_sokkolo_vers_a_romaniai_forradalom_evfordulojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990c6146-1223-43c5-be2c-8d3061671cef","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Mindannyian_Ceausescuk_vagyunk_sokkolo_vers_a_romaniai_forradalom_evfordulojan","timestamp":"2019. december. 20. 11:49","title":"“Mindannyian Ceaușescuk vagyunk”: sokkoló vers a romániai forradalom évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]