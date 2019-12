Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lezárták a főutat, a forgalmat Körmend belterületén át terelik.","shortLead":"Lezárták a főutat, a forgalmat Körmend belterületén át terelik.","id":"20191220_Busszal_utkozott_egy_auto_Kormenden_a_8as_fouton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0e3102-5c0c-4e49-8de4-a5284eb1fa00","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_Busszal_utkozott_egy_auto_Kormenden_a_8as_fouton","timestamp":"2019. december. 20. 11:48","title":"Busszal ütközött egy autó Körmenden a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Elég kimondania, hogy a közpénz az új saját, az arab az új zsidó, a gyros az új Soros, NER és tacskó-Horthy, és az emberek fele dől a nevetéstől. A stand-up sztárja az első regénye megjelenését követően újra úton van. Interjú Bödőcs Tiborral. ","shortLead":"Elég kimondania, hogy a közpénz az új saját, az arab az új zsidó, a gyros az új Soros, NER és tacskó-Horthy, és...","id":"201951__bodocs_tibor__apokaliptikus_csehorol_uj_hulyekrol__orultekhaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dc7389-b886-4503-b71f-6155e879d8ca","keywords":null,"link":"/360/201951__bodocs_tibor__apokaliptikus_csehorol_uj_hulyekrol__orultekhaza","timestamp":"2019. december. 19. 19:00","title":"Bödőcs: Dönthetnék úgy, hogy nem foglalkozom politikával, de zavar az igazságtalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e3f05d-b6d1-42c7-af07-eb8d352cb45e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egész iparág épül arra, hogy az okostelefonokból kinyert lokációs adatokat a cégek hasznosítani tudják. A New York Times ezzel kapcsolatos nyomozása arra világít rá, milyen veszélyes ez, és miért nehéz kivédeniük a felhasználóknak.","shortLead":"Egy egész iparág épül arra, hogy az okostelefonokból kinyert lokációs adatokat a cégek hasznosítani tudják. A New York...","id":"20191220_helyadat_helymeghatarozas_lekovetes_tavolrol_adatgyujtes_lokacios_adat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92e3f05d-b6d1-42c7-af07-eb8d352cb45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5ead83-f3ee-42b1-9f8c-3a00e4f90387","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_helyadat_helymeghatarozas_lekovetes_tavolrol_adatgyujtes_lokacios_adat","timestamp":"2019. december. 20. 14:03","title":"Azt hiszi, hogy önt nem követik le távolról? Simán lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a PTI harminc napon belül nem hagyja el az Alkotmány utcai székházát, végrehajtást fognak kérni ellene – így az elsőfokú ítélet.","shortLead":"Ha a PTI harminc napon belül nem hagyja el az Alkotmány utcai székházát, végrehajtást fognak kérni ellene –...","id":"20191219_Ugy_nez_ki_hogy_most_mar_tenyleg_koltoznie_kell_a_Politikatorteneti_Intezetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d30597-ad04-4696-beff-979963e2f119","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Ugy_nez_ki_hogy_most_mar_tenyleg_koltoznie_kell_a_Politikatorteneti_Intezetnek","timestamp":"2019. december. 19. 15:48","title":"Úgy néz ki, hogy most már tényleg költöznie kell a Politikatörténeti Intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2721db9d-b4c1-4e91-9b14-b3b3d99a31fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerre 150-en tudják használni.","shortLead":"Egyszerre 150-en tudják használni.","id":"20191219_Megnyilt_az_ingyenes_jegpalya_a_Varoshaza_udvaran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2721db9d-b4c1-4e91-9b14-b3b3d99a31fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ec358d-38ce-4d0b-9ce3-a1784105941d","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Megnyilt_az_ingyenes_jegpalya_a_Varoshaza_udvaran","timestamp":"2019. december. 19. 18:33","title":"Megnyílt az ingyenes jégpálya a Városháza udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100bdd94-e95d-447c-bcba-48f6c1e0d408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg úgy tudja, a Facebook több nagy zenei kiadóval is tárgyal, hogy az előadók hivatalos videóklipjei felkerüljenek a Facebook Watch-ba.","shortLead":"A Bloomberg úgy tudja, a Facebook több nagy zenei kiadóval is tárgyal, hogy az előadók hivatalos videóklipjei...","id":"20191220_facebook_watch_videoklip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=100bdd94-e95d-447c-bcba-48f6c1e0d408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1a9de4-ae7e-4a0f-aa28-e81d60b886fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_facebook_watch_videoklip","timestamp":"2019. december. 20. 09:33","title":"Kitörhet a háború a Facebook és a YouTube között, a zenei kiadók robbanthatják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b50066a-e2aa-4215-b5eb-8aaebe13198d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A B my Lake fesztiválnak pedig új helyszínt keresnek.","shortLead":"A B my Lake fesztiválnak pedig új helyszínt keresnek.","id":"20191220_Datumot_cserelhet_a_VOLT_es_a_Balaton_Sound_a_Sziget_dragabb_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b50066a-e2aa-4215-b5eb-8aaebe13198d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b355b6-2334-4be7-96ff-c56652c22cdf","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Datumot_cserelhet_a_VOLT_es_a_Balaton_Sound_a_Sziget_dragabb_lesz","timestamp":"2019. december. 20. 12:37","title":"Dátumot cserélhet a VOLT és a Balaton Sound, a Sziget drágább lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei vezére, Richard Yu szerint a jövő márciusban érkező Huawei P40 és P40 Pro telefonok is Google-szolgáltatások nélkül lesznek kaphatók. A cégvezető ugyanakkor egy másik érdekességre is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A Huawei vezére, Richard Yu szerint a jövő márciusban érkező Huawei P40 és P40 Pro telefonok is Google-szolgáltatások...","id":"20191219_huawei_p40_p40pro_megjelenes_google_szolgaltatasok_richard_yu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"debd426b-9a0b-4736-8b8e-fef8ca6d7548","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_huawei_p40_p40pro_megjelenes_google_szolgaltatasok_richard_yu","timestamp":"2019. december. 19. 13:03","title":"Nem jó hír: a Huawei legújabb mobiljain sem lesznek ott bizonyos Google-appok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]