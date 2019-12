Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiánypótló körkép a Blikktől: ezt eszik a politikusok karácsonykor.","shortLead":"Hiánypótló körkép a Blikktől: ezt eszik a politikusok karácsonykor.","id":"20191223_Nemeth_Szilard_karacsonyi_menuje_meglepoen_visszafogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15afe16-b930-4ab1-b2a8-ea9d384384f9","keywords":null,"link":"/elet/20191223_Nemeth_Szilard_karacsonyi_menuje_meglepoen_visszafogott","timestamp":"2019. december. 23. 07:40","title":"Németh Szilárd karácsonyi menüje meglepően visszafogott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szombati számsorsolás után kiderült, hogy egy Joker telitalálatos szelvény van az ötös lottón.","shortLead":"A szombati számsorsolás után kiderült, hogy egy Joker telitalálatos szelvény van az ötös lottón.","id":"20191221_Otos_lotto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c6607e-032f-48f9-9634-8f51d39ff89c","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Otos_lotto","timestamp":"2019. december. 21. 19:59","title":"Kihúzták az ötös lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef1df53-f4ed-4458-a4d8-aef054c18e6a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogták azt a férfit, aki a bajai szennyvízcsatorna-hálózatba engedett bele nagyobb mennyiségű ismeretlen folyadékot - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Elfogták azt a férfit, aki a bajai szennyvízcsatorna-hálózatba engedett bele nagyobb mennyiségű ismeretlen folyadékot...","id":"20191221_Ismeretlen_szennyezo_anyagot_ontott_egy_ferfi_a_bajai_csatornahalozatba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ef1df53-f4ed-4458-a4d8-aef054c18e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72add329-dcc7-4b99-bc32-8068b88d55af","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Ismeretlen_szennyezo_anyagot_ontott_egy_ferfi_a_bajai_csatornahalozatba","timestamp":"2019. december. 21. 13:22","title":"Ismeretlen szennyező anyagot öntött egy férfi a bajai csatornahálózatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RS Q3 lényegében úgy lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra, mint egy hamisítatlan sportkocsi. ","shortLead":"Az RS Q3 lényegében úgy lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra, mint egy hamisítatlan sportkocsi. ","id":"20191223_mar_kaphato_a_gyorben_gyartott_400_loeros_kompakt_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540144fc-b53e-4f34-ac45-a190a24d14e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_mar_kaphato_a_gyorben_gyartott_400_loeros_kompakt_divatterepjaro","timestamp":"2019. december. 23. 06:41","title":"Már kapható a Győrben gyártott 400 lóerős kompakt divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb149e8-9cf8-4b23-a119-760f3d7d12be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petícióval állnak ki a Szent Margit kórház dolgozói a főigazgató mellett. Az ívet néhány óra alatt a kórház állományának negyede írta alá.","shortLead":"Petícióval állnak ki a Szent Margit kórház dolgozói a főigazgató mellett. Az ívet néhány óra alatt a kórház...","id":"20191221_A_Szent_Margit_dolgozoi_vedelmukbe_vettek_a_korhazat_es_az_elkuldott_sebeszfoorvost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccb149e8-9cf8-4b23-a119-760f3d7d12be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f031c0ed-a06c-4cce-be5b-c7e9ad6fa0fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_A_Szent_Margit_dolgozoi_vedelmukbe_vettek_a_korhazat_es_az_elkuldott_sebeszfoorvost","timestamp":"2019. december. 21. 12:52","title":"A Szent Margit dolgozói védelmükbe vették a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vérző nőt szállítottak kórházba a mentők szombaton hajnalban Budapesten, akiről az orvosok megállapították, hogy nemrég szült vagy elvetélt.","shortLead":"Vérző nőt szállítottak kórházba a mentők szombaton hajnalban Budapesten, akiről az orvosok megállapították, hogy nemrég...","id":"20191221_Ruhaszsakban_talaltak_meg_a_rendorok_egy_thaifoldi_no_25_hetes_magzatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4baefc-bd3c-4304-ac29-ee70adca4f8c","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Ruhaszsakban_talaltak_meg_a_rendorok_egy_thaifoldi_no_25_hetes_magzatat","timestamp":"2019. december. 21. 21:09","title":"Ruhászsákban találták meg a rendőrök egy thaiföldi nő 25 hetes magzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c4644b-119c-47ac-a831-1a83ffbdf7b4","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Oszlassuk el azt a képet, ami a magyar ember fejében élhet a magasztos brit társadalomról: a mostani választáson bebizonyosodott, hogy Nagy-Britannia is ugyanúgy el van veszve a problémáival, mint bármely más ország. A gazdagok és a nyugdíjasok erősebbek, mint a szegények és a fiatalok; az egybites üzenetek hatásosabbak, mint a komplex programok; a politikai PR pedig csodásan működik, pláne, ha az ellenzék kellő inkompetenciával járul hozzá. Ismerős?","shortLead":"Oszlassuk el azt a képet, ami a magyar ember fejében élhet a magasztos brit társadalomról: a mostani választáson...","id":"20191221_Brit_valasztas_magyar_modra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09c4644b-119c-47ac-a831-1a83ffbdf7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0e9fd8-ad0e-4864-8604-e53771a75ef4","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Brit_valasztas_magyar_modra","timestamp":"2019. december. 21. 16:30","title":"Amikor Boris Johnson Orbán Viktort játszik, avagy brit választás magyar módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817fa7d5-6f79-4fcc-8c5c-f5e0f1853741","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December elején mutatta be a Qualcomm a legújabb Snapdragon lapkakészletet. Azóta követik egymást a teljesítményt firtató benchmark vizsgálatok. A legutóbbi sem hozott váratlan eredményt.","shortLead":"December elején mutatta be a Qualcomm a legújabb Snapdragon lapkakészletet. Azóta követik egymást a teljesítményt...","id":"20191221_qualcomm_snapdragon_865_vs_apple_a13_bionic_processzor_geekbench_antutu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=817fa7d5-6f79-4fcc-8c5c-f5e0f1853741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d953e7e7-e068-4829-94bf-1277d0c096ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_qualcomm_snapdragon_865_vs_apple_a13_bionic_processzor_geekbench_antutu","timestamp":"2019. december. 21. 14:03","title":"Összeengedték az új androidos szuperlapkát az Apple A13 Bionic chipjével – íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]