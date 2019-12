Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Helyenként több órás napsütésre is számítani lehet. ","shortLead":"Helyenként több órás napsütésre is számítani lehet. ","id":"20191226_Karacsony_utolso_napja_is_tel_nelkul_telik_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599decb5-981b-4577-9e40-a8f41f5cfeb8","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Karacsony_utolso_napja_is_tel_nelkul_telik_el","timestamp":"2019. december. 26. 10:18","title":"Karácsony utolsó napja is igazi tél nélkül telik el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5406f0-df9f-43f0-a12d-bb07ead1fa13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befolyással való üzérkedés miatt mehet a börtönbe a politikus.","shortLead":"Befolyással való üzérkedés miatt mehet a börtönbe a politikus.","id":"20191224_Het_ev_bortont_kapott_korrupcio_miatt_a_roman_kepviselohaz_volt_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff5406f0-df9f-43f0-a12d-bb07ead1fa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0694e1-0be9-4d3b-a0f3-0e3df48192df","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_Het_ev_bortont_kapott_korrupcio_miatt_a_roman_kepviselohaz_volt_elnoke","timestamp":"2019. december. 24. 17:21","title":"Hét év börtönt kapott korrupció miatt a román képviselőház volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b687001-5eae-4d63-82c1-403e7511be59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal férfi támadt rá az idős nőre.","shortLead":"Egy fiatal férfi támadt rá az idős nőre.","id":"20191224_A_templom_elott_raboltak_ki_egy_not_Kiskunfelegyhazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b687001-5eae-4d63-82c1-403e7511be59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc823ee-5590-4dcd-a79e-fb9230e083fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_A_templom_elott_raboltak_ki_egy_not_Kiskunfelegyhazan","timestamp":"2019. december. 24. 15:10","title":"A templom kapujában raboltak ki egy nőt Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5d6775-e360-41d2-b859-e888b55fc9ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ázsiában részleges napfogyatkozás volt, csak egy \"gyűrűt\" láthattak az emberek az égen. ","shortLead":"Ázsiában részleges napfogyatkozás volt, csak egy \"gyűrűt\" láthattak az emberek az égen. ","id":"20191226_tzgyuru_napfogyatkozas_azsia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf5d6775-e360-41d2-b859-e888b55fc9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4a6d2e-6f72-49cc-9c1b-6c2ad40e01e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_tzgyuru_napfogyatkozas_azsia","timestamp":"2019. december. 26. 12:08","title":"Ázsiában \"tűzgyűrű\" díszítette az eget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tíz éve ilyenkor még fogalmunk sem volt arról, mit jelent az a rövidítés, hogy NER, furcsa idegen szónak tűnhetett volna a Brexit, nem volt még klímasztrájk, ellenben a Myspace-en már létezett egy Me Too mozgalom, csak alig tudtak róla. Aztán mindet megtanultuk. Összegyűjtöttük egy emlékezetes évtized emlékezetes szavait, és az évtized legerősebb mondatait.","shortLead":"Tíz éve ilyenkor még fogalmunk sem volt arról, mit jelent az a rövidítés, hogy NER, furcsa idegen szónak tűnhetett...","id":"20191226_szavak_evtized_osszegzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ecdab6-d3ab-4fab-8208-64115e3e811a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191226_szavak_evtized_osszegzes","timestamp":"2019. december. 26. 11:00","title":"10 szó, amit a 2010-es években tanultunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltehetően gázmérgezés áldozata lett.

","shortLead":"Feltehetően gázmérgezés áldozata lett.

","id":"20191225_A_magyar_rendorseg_kozigazgatasi_eljarasban_vizsgalja_a_baskirfoldi_zongarmuvesz_halalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e69563-42ee-4648-8564-36851c113eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_A_magyar_rendorseg_kozigazgatasi_eljarasban_vizsgalja_a_baskirfoldi_zongarmuvesz_halalat","timestamp":"2019. december. 25. 19:12","title":"A magyar rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a baskírföldi zongarművész halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319db816-ae60-4467-845c-5ed2254ec92f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Változtatniuk kell az életükön a németeknek a klímavédelem érdekében - mondta a német szövetségi parlament (Bundestag) elnöke egy kedden megjelent karácsonyi lapinterjúban.","shortLead":"Változtatniuk kell az életükön a németeknek a klímavédelem érdekében - mondta a német szövetségi parlament (Bundestag...","id":"20191224_A_Bundestag_elnoke_uzent_a_nemeteknek_Meg_kell_valtoztatniuk_az_eletuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319db816-ae60-4467-845c-5ed2254ec92f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd349d5-b708-4b9b-baf0-4bce16c9dfdc","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_A_Bundestag_elnoke_uzent_a_nemeteknek_Meg_kell_valtoztatniuk_az_eletuket","timestamp":"2019. december. 24. 15:40","title":"A Bundestag elnöke üzent a németeknek: Meg kell változtatniuk az életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elina Valijeva valószínűleg gázmérgezés áldozata lett.","shortLead":"Elina Valijeva valószínűleg gázmérgezés áldozata lett.","id":"20191225_Holtan_talaltak_egy_orosz_zongoramuveszt_egy_ujlipotvarosi_hostelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87f1acd-aa61-4654-b28b-90e173f4ce70","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Holtan_talaltak_egy_orosz_zongoramuveszt_egy_ujlipotvarosi_hostelben","timestamp":"2019. december. 25. 12:59","title":"Holtan találtak egy orosz zongoraművészt egy újlipótvárosi hostelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]