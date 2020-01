Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg az erőművet tulajdonló Opus év végén azt közölte, megkötötték az adásvételi szerződést, addig a miniszterelnök szerint az árról még szó sem volt. Erre erősített rá az MVM is. ","shortLead":"Míg az erőművet tulajdonló Opus év végén azt közölte, megkötötték az adásvételi szerződést, addig a miniszterelnök...","id":"20200111_Nem_ertelmezheto_a_konstrukcio_ahogy_az_allam_megveszi_a_Matrai_Eromuvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdbd350-4216-4ead-acc8-9e73f7766c8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Nem_ertelmezheto_a_konstrukcio_ahogy_az_allam_megveszi_a_Matrai_Eromuvet","timestamp":"2020. január. 11. 19:15","title":"Nagyon furcsán veszi meg az állam a Mátrai Erőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7146c108-e275-4e59-b32f-4cc06842d976","c_author":"HVG","category":"360","description":"A budapesti Trefort utcában álló Hunyady-palotát három éve vette meg egy cégcsoport, most hotelt építhetnek. ","shortLead":"A budapesti Trefort utcában álló Hunyady-palotát három éve vette meg egy cégcsoport, most hotelt építhetnek. ","id":"202002_luxus_hotelfejleszto_befekteto_apalotanegyedben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7146c108-e275-4e59-b32f-4cc06842d976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87392c2-735f-4e59-8177-c4c169619c8f","keywords":null,"link":"/360/202002_luxus_hotelfejleszto_befekteto_apalotanegyedben","timestamp":"2020. január. 11. 13:00","title":"Évek óta üresen áll az offshore-közelbe került palota, most szálloda épülhet benne ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MicroCredit Zrt.-nek március 31-ig meg kell felelnie a saját tőke mértékére vonatkozó jogszabálynak, különben még a tevékenységi engedélyét is visszavonhatják. A cég közlése szerint már rendezték az ügyet.","shortLead":"A MicroCredit Zrt.-nek március 31-ig meg kell felelnie a saját tőke mértékére vonatkozó jogszabálynak, különben még...","id":"20200110_Rogan_baratainak_gyorskolcsoncege_komoly_bajba_kerult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724fc838-0c5e-4cc8-a9ed-697159e0823b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Rogan_baratainak_gyorskolcsoncege_komoly_bajba_kerult","timestamp":"2020. január. 10. 20:15","title":"Rogán barátainak gyorskölcsöncége komoly bajba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d57dc0-9c9b-4126-9f40-906d9cb06304","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Latabár Kálmán 1970. január 11-én hunyt el.\r

\r

","shortLead":"Latabár Kálmán 1970. január 11-én hunyt el.\r

\r

","id":"20200111_Otven_eve_halt_meg_a_20_szazad_egyik_legnepszerubb_magyar_komikusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86d57dc0-9c9b-4126-9f40-906d9cb06304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd44a44-06ce-4b9f-a4ee-6200f6798b0e","keywords":null,"link":"/kultura/20200111_Otven_eve_halt_meg_a_20_szazad_egyik_legnepszerubb_magyar_komikusa","timestamp":"2020. január. 11. 13:43","title":"Ötven éve halt meg a 20. század egyik legnépszerűbb magyar komikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248ef140-5abb-4a25-9720-98350a83daf5","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Szembekerül egymással Törökország és Oroszország a líbiai polgárháborúban, amelybe fél tucat ország avatkozott be. A harcokat futurisztikus és középkori eszközök kettőssége jellemzi.","shortLead":"Szembekerül egymással Törökország és Oroszország a líbiai polgárháborúban, amelybe fél tucat ország avatkozott be...","id":"202002__torok_katonak_tripoliba__dronhaboru__zsoldosok__sziria_libiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248ef140-5abb-4a25-9720-98350a83daf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfe1baa-50f0-45b0-9c6c-a6975207c586","keywords":null,"link":"/360/202002__torok_katonak_tripoliba__dronhaboru__zsoldosok__sziria_libiaban","timestamp":"2020. január. 11. 09:00","title":"Orbán török szövetségese Líbiában is kavarni kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c236d4f-eb3e-4aa5-813c-a67aec70e1ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Las Vegas-i CES szakkiállításra is magával vitte egy rejtélyes telefonját a Samsung: a képernyője nem összehajtható, hanem kitekerhető.","shortLead":"A Las Vegas-i CES szakkiállításra is magával vitte egy rejtélyes telefonját a Samsung: a képernyője nem összehajtható...","id":"20200111_samsung_telefon_kitekerheto_kijelzo_kicsusztathato_kepernyo_ces_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c236d4f-eb3e-4aa5-813c-a67aec70e1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a49922-3905-4ccb-9c87-ec3c02e6d7d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200111_samsung_telefon_kitekerheto_kijelzo_kicsusztathato_kepernyo_ces_2020","timestamp":"2020. január. 11. 08:03","title":"Van egy titkos új telefonja a Samsungnak, amit csak néhányan láthattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ffaad8-334d-4ec6-8862-e44e16fc72f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló egészségnek örvendő roadsterrel nem sok kilométert tettek meg az elmúlt 34 esztendőben.","shortLead":"A kiváló egészségnek örvendő roadsterrel nem sok kilométert tettek meg az elmúlt 34 esztendőben.","id":"20200111_bobby_ewing_is_megirigyelne_ezt_az_uj_gazdara_varo_sl_mercit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5ffaad8-334d-4ec6-8862-e44e16fc72f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef96b748-c42b-44ae-aa3a-1a5e280ba116","keywords":null,"link":"/cegauto/20200111_bobby_ewing_is_megirigyelne_ezt_az_uj_gazdara_varo_sl_mercit","timestamp":"2020. január. 11. 06:41","title":"Bobby Ewing is megirigyelné ezt az új gazdára váró SL Mercit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzoltó halálával legalább 27-re emelkedett a szeptember óta tomboló bozóttüzek halálos áldozatainak száma","shortLead":"A tűzoltó halálával legalább 27-re emelkedett a szeptember óta tomboló bozóttüzek halálos áldozatainak száma","id":"20200112_Meghalt_egy_tuzolto_az_ausztral_tuzveszben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead24704-3f00-42c7-aa94-30e17532426b","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Meghalt_egy_tuzolto_az_ausztral_tuzveszben","timestamp":"2020. január. 12. 08:14","title":"Meghalt egy tűzoltó az ausztrál tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]