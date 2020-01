A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.

Vasárnap óta zajlanak a tüntetések Teheránban, a tiltakozók az ukrán utasszállító repülőgép lelövésének hatósági kezelése, kezdeti tagadása miatt vonulnak utcára.

Erről azonban nem számolt be az iráni állami média, a közösségi oldalakon azonban folyamatosan érkeznek a hírek a fejleményekről. Egy hétfőn közölt videófelvétel szerint az iráni rendőrség és a biztonsági erők könnygáz mellett éles lőszert is bevetettek vasárnap éjjel a tüntetők ellen a teheráni Szabadság (Azadi) téren, hogy feloszlassák az ukrán utasszállító repülőgép lelövésének hatósági kezelése, kezdeti tagadása miatt tartott tiltakozó megmozdulást.

Hoszein Rahimi teheráni rendőrparancsnok az állami műsorszolgáltató honlapján megjelent hétfői közleményében tagadta, hogy a rendőrség a tüntetőkre lőtt volna.

"A rendőrség egyáltalán nem lőtt a tüntetéseken, mert arra kapott parancsot, hogy tanúsítson önmérsékletet" -– írta a rendőrfőnök.

Az Emberi Jogok Iránban Központ (Center for Human Rights in Iran) nevű, New York-i székhelyű jogvédő szervezethez elküldött, az AP amerikai hírügynökség által hitelesített felvételeken tüntetők menekülését lehet látni, miközben könnygázgránátok csapódtak be mellettük. A felvételek az iráni közösségi médiában jelentek meg. Az emberek köhögve és könnyezve igyekeztek menekülni a gránátok keltette füst elől. Egy videofelvételen egy nőt szállítottak el, a földön vértócsa látható. A mellette állók szerint éles lőszerrel találták el a lábán. A felvételeken több sebesültet is lehet látni, akiket társaik visznek el a helyszínről. Más felvételeken is véres járdákat lehetett látni.