Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint „befolyásos az a csoport, akinek az áldozatai vagyunk”.","shortLead":"A fideszes politikus szerint „befolyásos az a csoport, akinek az áldozatai vagyunk”.","id":"20200121_Simonka_Nem_kerunk_kegyelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faacf11d-d375-44fe-b5a2-29a78db2badf","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Simonka_Nem_kerunk_kegyelmet","timestamp":"2020. január. 21. 06:13","title":"Simonka: Nem kérünk kegyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f56efe-5ee5-4303-af0e-b070205eb759","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Azt mondják, zseniális volt a humora. Hogy szerette az életet. Koreográfiákat látott a hétköznapi történésekbe. Mélyen elkötelezett líraisága a mai napig lenyűgöző. Federico Fellini ma ünnepelné a 100. születésnapját, és ebből az alkalomból hét magyar filmrendező osztotta meg velünk a vallomását arról, hogy milyen hatást gyakoroltak rá Fellini filmjei. Elmondják, hogy miért rajonganak érte – vagy éppen miért nem –, és hogy szerintük kiállta-e a Maestro életműve az idő próbáját. ","shortLead":"Azt mondják, zseniális volt a humora. Hogy szerette az életet. Koreográfiákat látott a hétköznapi történésekbe. Mélyen...","id":"20200120_Felkavar_mar_az_is_ahogy_ra_gondolok__100_eves_lenne_Fellini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f56efe-5ee5-4303-af0e-b070205eb759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb75e59-ecfb-4496-9e1c-34ef7d3c2a46","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Felkavar_mar_az_is_ahogy_ra_gondolok__100_eves_lenne_Fellini","timestamp":"2020. január. 20. 20:00","title":"„Felkavar már az is, ahogy rá gondolok” – 100 éves lenne Federico Fellini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c630154a-e854-4287-baad-840bc9ee4fe0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak hatékonyabbak, de több fizetést is adnak.","shortLead":"Nem csak hatékonyabbak, de több fizetést is adnak.","id":"20200121_vaci_ut_cegek_magyar_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c630154a-e854-4287-baad-840bc9ee4fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73d45cb-0667-482a-a23d-2575446839da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_vaci_ut_cegek_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. január. 21. 17:14","title":"Tönkreverték a versenytársakat a Váci úti cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szíjj László másfél éven át havi 120 ezer forintot hajlandó fizetni azoknak a fiataloknak, akik megírják, miért az útépítés a legizgalmasabb szakma.","shortLead":"Szíjj László másfél éven át havi 120 ezer forintot hajlandó fizetni azoknak a fiataloknak, akik megírják, miért...","id":"20200121_szijj_laszlo_utepites_tehetseggondozas_duna_aszfalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f985b6ad-b39d-4b4d-9a22-1d255c0fe159","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_szijj_laszlo_utepites_tehetseggondozas_duna_aszfalt","timestamp":"2020. január. 21. 16:46","title":"Egyetemi hallgatók között keresi leendő alkalmazottait a magyar oligarcha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ac5278-df18-4fce-bebc-53eb5c026166","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Durván megemelte árait az elektromos autók töltőpiacának egyik meghatározó szereplője.","shortLead":"Durván megemelte árait az elektromos autók töltőpiacának egyik meghatározó szereplője.","id":"20200120_Hirtelen_dragabb_lehet_elektromos_autoval_jarni_mintha_benzint_tankolnank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61ac5278-df18-4fce-bebc-53eb5c026166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd40fbc-0f7e-47b9-b925-c263c575e5ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Hirtelen_dragabb_lehet_elektromos_autoval_jarni_mintha_benzint_tankolnank","timestamp":"2020. január. 20. 16:26","title":"Hirtelen drágább lehet elektromos autóval járni, mint ha benzint tankolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b848fdc7-4b93-497e-9aa8-56ff101e7020","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hagyja magát a Huawei: a saját operációs rendszer kifejlesztése után a Google-n túli világból szerez térképalkalmazásokat és szolgáltatásokat.","shortLead":"Nem hagyja magát a Huawei: a saját operációs rendszer kifejlesztése után a Google-n túli világból szerez...","id":"20200120_huawei_tomtom_megallapodasa_terkep_alkalmazas_navigacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b848fdc7-4b93-497e-9aa8-56ff101e7020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f70cfad-3104-4d91-86af-a006c7dfea81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_huawei_tomtom_megallapodasa_terkep_alkalmazas_navigacio","timestamp":"2020. január. 20. 14:03","title":"Google Maps helyett: megvan, honnan lesz térkép a Huawei telefonjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali a két zöld párt politikusait kérdezte, akik nyitottnak mutatkoztak a szorosabb együttműködésre.","shortLead":"Az Azonnali a két zöld párt politikusait kérdezte, akik nyitottnak mutatkoztak a szorosabb együttműködésre.","id":"20200120_lmp_parbeszed_karacsony_gergely_kendernay_janos_ungar_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328fffa-0810-4317-8709-ca4fb7f66299","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_lmp_parbeszed_karacsony_gergely_kendernay_janos_ungar_peter","timestamp":"2020. január. 20. 19:58","title":"Kibékülhet, összeállhat a Párbeszéd és az LMP?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régi adósságát törlesztette az Apple az AirPods Pro aktív zajszűrésével, azonban mintha nem stimmelne vele valami, legalábbis a frissítések után.","shortLead":"Régi adósságát törlesztette az Apple az AirPods Pro aktív zajszűrésével, azonban mintha nem stimmelne vele valami...","id":"2020020_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_rossz_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251e9c3b-f67a-4dd6-8471-8c04fe07055a","keywords":null,"link":"/tudomany/2020020_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_rossz_frissites","timestamp":"2020. január. 20. 11:03","title":"Minden frissítéssel romlik az AirPods Pro zajszűrése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]