[{"available":true,"c_guid":"89299f06-5f40-44d0-935a-0337f124bc1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"És meg kéne mondani, mi lesz azokkal, akik otthon maradnak gyerekkel.","shortLead":"És meg kéne mondani, mi lesz azokkal, akik otthon maradnak gyerekkel.","id":"20200315_MSZP_Tomeges_tesztelesre_van_szukseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89299f06-5f40-44d0-935a-0337f124bc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7c3a15-7c15-498b-8166-39a023bf985b","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_MSZP_Tomeges_tesztelesre_van_szukseg","timestamp":"2020. március. 15. 18:46","title":"MSZP: Tömeges tesztelésre van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950b6d7a-b059-494f-9861-abc5a8968d32","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 30 éves youtubernél kábítószergyanús növényi származékokat is lefoglaltak, a rendőrség közveszéllyel fenyegetéssel gyanúsítja. ","shortLead":"A 30 éves youtubernél kábítószergyanús növényi származékokat is lefoglaltak, a rendőrség közveszéllyel fenyegetéssel...","id":"20200315_rendorseg_Budapest_lezaras_alhir_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=950b6d7a-b059-494f-9861-abc5a8968d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498444c7-aa4e-4fa3-b7a3-1813dacc9ec0","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_rendorseg_Budapest_lezaras_alhir_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 12:33","title":"Elfogták a férfit, aki azzal riogatott, hogy lezárják Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f97a78-27ba-46b5-a23b-e6cc3e291de7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A logisztikában azonban lehetnek fennakadások.","shortLead":"A logisztikában azonban lehetnek fennakadások.","id":"20200314_Nincs_gyogyszerhiany_az_orszagos_tisztifogyogyszeresz_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68f97a78-27ba-46b5-a23b-e6cc3e291de7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28773b7-c2d7-499f-8253-533e90a28f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Nincs_gyogyszerhiany_az_orszagos_tisztifogyogyszeresz_szerint","timestamp":"2020. március. 14. 21:15","title":"Nincs gyógyszerhiány az országos tiszti-főgyógyszerész szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem tudok saját hatáskörben dönteni ezeknek az intézményeknek a bezárásáról – írta Facebook oldalán Baranyai Krisztina, Ferencváros polgámestere.","shortLead":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem...","id":"20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034997c-a056-4e4e-9837-7b5868adbe8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","timestamp":"2020. március. 14. 09:25","title":"Ferencváros is a kormányra és rendeletre vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az oktatás és az olaszországi forgalom leállítása után még szigorúbb válságkezelésbe kezdenek Szlovéniában.","shortLead":"Az oktatás és az olaszországi forgalom leállítása után még szigorúbb válságkezelésbe kezdenek Szlovéniában.","id":"20200315_koronavirus_szlovenia_kozlekedes_etterem_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8147aab9-0d02-40ef-aaf1-e994a27cb0d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_szlovenia_kozlekedes_etterem_jarvany","timestamp":"2020. március. 15. 08:20","title":"Szlovéniában leállítják a tömegközlekedést, bezárják az összes éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20c0742-cf8d-4de3-8766-4ca149e432bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A focisták mind jól vannak. A spanyol helyzet súlyos.","shortLead":"A focisták mind jól vannak. A spanyol helyzet súlyos.","id":"20200315_Ot_fertozott_a_Valencianal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20c0742-cf8d-4de3-8766-4ca149e432bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88105b14-a4f3-463c-b686-f79f5fd95e84","keywords":null,"link":"/sport/20200315_Ot_fertozott_a_Valencianal","timestamp":"2020. március. 15. 16:55","title":"Öt fertőzött a Valenciánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A Külkereskedelmi Szakgimnáziumban már be is jelentették, hogyan oldják meg a távtanítást. ","shortLead":" A Külkereskedelmi Szakgimnáziumban már be is jelentették, hogyan oldják meg a távtanítást. ","id":"20200314_A_karantenban_is_meg_lehet_majd_bukni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606f120c-4c17-41f2-8b92-a4cd205f4788","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_A_karantenban_is_meg_lehet_majd_bukni","timestamp":"2020. március. 14. 08:08","title":"A karanténban is meg lehet majd bukni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent az iskolák bezárásáról szóló rendelet, az óvodákról és bölcsődékről ismét az önkormányzatok dönthetnek. Állami fogászati ellátást csak sürgős esetben lehet igénybe venni, az orvosokat nem kell nyugdíjba küldeni. A gyerekükkel otthonmaradó szülők megsegítéséről továbbra sincs döntés. ","shortLead":"Megjelent az iskolák bezárásáról szóló rendelet, az óvodákról és bölcsődékről ismét az önkormányzatok dönthetnek...","id":"20200314_koronavirus_kormany_rendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f54b339-ed7e-4444-8f52-170aac0e5b8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_koronavirus_kormany_rendelet","timestamp":"2020. március. 14. 17:15","title":"Bezárt iskolák, felfüggesztett szűrővizsgálatok, nem küldik nyugdíjba az orvosokat - itt az első adag rendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]