[{"available":true,"c_guid":"22f91a07-abb0-418f-8cdb-2af925d03862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ferihegyi gyorsforgalmin már ott virít, hol kell tájékozódni a vírushelyzetről.","shortLead":"A ferihegyi gyorsforgalmin már ott virít, hol kell tájékozódni a vírushelyzetről.","id":"20200318_koronavirus_plakat_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22f91a07-abb0-418f-8cdb-2af925d03862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97302763-8003-45a6-822b-4cb011b42c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_plakat_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 10:37","title":"Elindult az új kormányzati plakátkampány – most a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy felfokozott helyzetben érdemes nagyon megválogatni, milyen weboldalakat nyitunk meg. Ugyanerre figyelmeztetnek most az ESET szakértői a koronavírus kapcsán.","shortLead":"Egy felfokozott helyzetben érdemes nagyon megválogatni, milyen weboldalakat nyitunk meg. Ugyanerre figyelmeztetnek most...","id":"20200318_koronavirus_csalas_szajmaszk_szemelyes_adat_magyarorszag_adatlopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c3a85d-cb01-492d-9bcc-19ac62f3e49b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_koronavirus_csalas_szajmaszk_szemelyes_adat_magyarorszag_adatlopas","timestamp":"2020. március. 18. 10:03","title":"Koronavírusos csalással próbálják ellopni a magyar internetezők személyes adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f917044-202d-4942-bdf3-aa9f68f21c4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vészhelyzetben a korrekt, gyors, pontos információ életeteket ment. A tévinformáció, az elhallgatás és a cenzúra emberéleteket veszélyeztet – figyelmeztet a Magyar Újságírók Országos Szövetsége.\r

","shortLead":"Vészhelyzetben a korrekt, gyors, pontos információ életeteket ment. A tévinformáció, az elhallgatás és a cenzúra...","id":"20200319_koronavirus_jarvany_kormanyzati_kommunikacio_veszelyhelyzet_muosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f917044-202d-4942-bdf3-aa9f68f21c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381f7326-4313-43b0-bfe6-297134af2576","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_jarvany_kormanyzati_kommunikacio_veszelyhelyzet_muosz","timestamp":"2020. március. 19. 10:37","title":"MÚOSZ: A kormánykommunikáció jelenlegi formája nem segítség, hanem veszélyforrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bef2d97-6f2b-459f-989b-15bd7ec92f4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A csoport jelenleg biztonságban van, de a hazajutás még némi szervezést igényel.","shortLead":"A csoport jelenleg biztonságban van, de a hazajutás még némi szervezést igényel.","id":"20200318_Tizenegy_magyart_menekitettek_egy_panamai_fesztivalrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bef2d97-6f2b-459f-989b-15bd7ec92f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42831192-5026-40dc-81ea-8e256881afe6","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Tizenegy_magyart_menekitettek_egy_panamai_fesztivalrol","timestamp":"2020. március. 18. 10:43","title":"Tizenegy magyart menekítettek egy panamai fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat helyezhetik itt el, akik tünetmentesek.","shortLead":"Azokat helyezhetik itt el, akik tünetmentesek.","id":"20200318_karanten_kollegium_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0b8c9b-d1f7-418e-86e7-5a0340591a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_karanten_kollegium_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 07:46","title":"Karantént csinálhatnak a kiürített kollégiumokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3a549-9271-4a6d-a848-5560e3d94567","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét elérhető a hollywoodi filmgyártók rémálma, a Popcorn Time. Az oldalnak több alkalommal is visszavonulót kellett fújnia, de most megint működik.","shortLead":"Ismét elérhető a hollywoodi filmgyártók rémálma, a Popcorn Time. Az oldalnak több alkalommal is visszavonulót kellett...","id":"20200318_popcorn_time_filmnezes_a_neten_ingyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3a549-9271-4a6d-a848-5560e3d94567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97447252-e45c-4444-af88-564cf916fdce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_popcorn_time_filmnezes_a_neten_ingyen","timestamp":"2020. március. 18. 11:03","title":"Visszatért a híres oldal, ahol ingyen és letöltés nélkül lehet filmeket nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megnyitották a határt a román vendégmunkások előtt, kényszerszabadságolás a Ford gyáraiban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megnyitották a határt a román vendégmunkások előtt, kényszerszabadságolás a Ford gyáraiban. A hvg360 reggeli...","id":"20200318_Radar360_Unios_beutazasi_tilalom_bezart_jatszoterek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e79b30-0317-41ec-92a7-884ab7a67049","keywords":null,"link":"/360/20200318_Radar360_Unios_beutazasi_tilalom_bezart_jatszoterek","timestamp":"2020. március. 18. 07:57","title":"Radar360: Uniós beutazási tilalom, bezárt játszóterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár a tanárok helyzete a mélypontra jutott, a koronavírus felülír mindent.","shortLead":"Bár a tanárok helyzete a mélypontra jutott, a koronavírus felülír mindent.","id":"20200318_Felfuggesztik_a_sztrajktargyalasokat_a_pedagogusszakszervezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd03554-b39f-465e-9769-bc3fdfa262bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Felfuggesztik_a_sztrajktargyalasokat_a_pedagogusszakszervezetek","timestamp":"2020. március. 18. 12:54","title":"Felfüggesztik a sztrájktárgyalásokat a pedagógus-szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]