[{"available":true,"c_guid":"0b18d190-d4a3-4f31-89b5-ea8a6749d633","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt eltűntek az utcáról a vásárlók. Kampány indult az árusokért.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt eltűntek az utcáról a vásárlók. Kampány indult az árusokért.","id":"20200326_koronavirus_fedel_nelkul_ujsag_hajlektalanok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b18d190-d4a3-4f31-89b5-ea8a6749d633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578f97c6-4324-41ca-b79c-ca1fa049390e","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fedel_nelkul_ujsag_hajlektalanok","timestamp":"2020. március. 26. 10:54","title":"Nagy bajban vannak a Fedél Nélkül árusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631923a2-9799-4a43-8236-7307c5472b46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Válság idején a munkanélküli segély az egyik legjobb keresletélénkítő eszköz, ám meglehetősen szűkmarkú ezen a téren a magyar kormány.","shortLead":"Válság idején a munkanélküli segély az egyik legjobb keresletélénkítő eszköz, ám meglehetősen szűkmarkú ezen a téren...","id":"20200325_munkanelkuliek_segely_valsag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=631923a2-9799-4a43-8236-7307c5472b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf2ca2b-7eb2-4ab9-9bf1-95627e7d9199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_munkanelkuliek_segely_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 10:52","title":"A járvány alatt munkanélkülivé válókat Európa egyik legmostohább rendszere várja Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drasztikusan megugrott a Díjnet elektronikus számlakezelő platformra regisztrálók száma. Az elektronikus számlafizetés ugyanis nem igényel személyes kontaktust, mint a sárga csekk, ráadásul olcsóbb és kényelmesebb is.","shortLead":"Drasztikusan megugrott a Díjnet elektronikus számlakezelő platformra regisztrálók száma. Az elektronikus számlafizetés...","id":"20200325_A_magyarok_a_rezsitol_is_igyekszenek_tavolsagot_tartani_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e2a4ae-dc3f-45c6-bbfb-83e5d1a91e2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_A_magyarok_a_rezsitol_is_igyekszenek_tavolsagot_tartani_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 25. 11:57","title":"A magyarok a rezsicsekktől is igyekszenek távolságot tartani a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45d157f-2d7c-4003-9466-7a861c4c839e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pár napon belül nem lesz elég kórházi ágy és lélegeztetőgép New York államban, így várhatóan műtők altatóberendezéseit alakítják át lélegeztetőgépekké.","shortLead":"Pár napon belül nem lesz elég kórházi ágy és lélegeztetőgép New York államban, így várhatóan műtők altatóberendezéseit...","id":"20200326_koronavirus_ezer_folott_az_amerikai_halottak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c45d157f-2d7c-4003-9466-7a861c4c839e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3c25d3-c240-4b00-abd9-9469cf0ef465","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_ezer_folott_az_amerikai_halottak_szama","timestamp":"2020. március. 26. 20:56","title":"Ezernél több áldozatot szedett a vírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban 143 újabb ember halt bele a kórba az elmúlt 24 órában, Egyiptomban egynapos karantént léptettek életbe, Pakisztánban a nemzetközi repülőjáratok után a belföldieket is leállítják, a Gázát ellenőrzése alatt tartó radikális Hamász pedig két hétre bezáratta az összes mecsetet a betegség megfékezése érdekében.","shortLead":"Iránban 143 újabb ember halt bele a kórba az elmúlt 24 órában, Egyiptomban egynapos karantént léptettek életbe...","id":"20200325_iran_koronavirus_kozel_kelet_pakisztan_izrael","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aa3a81-e3fc-47d8-b419-d01770f83eea","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_iran_koronavirus_kozel_kelet_pakisztan_izrael","timestamp":"2020. március. 25. 12:12","title":"Iránban már kétezernél is több halottja van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi fertőzöttek nem Rovó Lászlótól kapták el a kórt az egyetem szerint.","shortLead":"A szegedi fertőzöttek nem Rovó Lászlótól kapták el a kórt az egyetem szerint.","id":"20200325_szte_rovo_laszlo_koronavirus_kontakt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef858a6e-2bb3-4742-ad95-78a0f0e3f7c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_szte_rovo_laszlo_koronavirus_kontakt","timestamp":"2020. március. 25. 18:36","title":"Negatív lett a koronavírusos szegedi rektor mind a 120 kontaktjának második tesztje is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44f1566-3a46-43d6-a917-fee30027b545","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A koronavírus miatt nálunk is nehezebb helyzetben levő Spanyolországban borkedvelők is kampányolnak az otthonmaradás mellett.","shortLead":"A koronavírus miatt nálunk is nehezebb helyzetben levő Spanyolországban borkedvelők is kampányolnak az otthonmaradás...","id":"20200325_Maradj_otthon_a_boroddal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44f1566-3a46-43d6-a917-fee30027b545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150d1384-7bbb-4001-a005-badb3fa0aa08","keywords":null,"link":"/elet/20200325_Maradj_otthon_a_boroddal","timestamp":"2020. március. 25. 09:45","title":"Maradj otthon a boroddal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b69194-20ee-4818-be8d-2b414ad132d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Naponta 126 milliárd forint nagyjából. Elképesztő nagyságrendek.","shortLead":"Naponta 126 milliárd forint nagyjából. Elképesztő nagyságrendek.","id":"20200325_360_millio_eurot_bukik_naponta_a_BMWVolkswagenDaimler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9b69194-20ee-4818-be8d-2b414ad132d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4193be-a0a6-4bc4-8d6d-d34a2c238351","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_360_millio_eurot_bukik_naponta_a_BMWVolkswagenDaimler","timestamp":"2020. március. 25. 10:59","title":"360 millió eurót bukik naponta a BMW, a Volkswagen és a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]