Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus New York államban és a vele szomszédos New Jerseyben, valamint Kaliforniában szedi legerőteljesebben az áldozatait.","shortLead":"A vírus New York államban és a vele szomszédos New Jerseyben, valamint Kaliforniában szedi legerőteljesebben...","id":"20200327_usa_kina_koronavirus_fertozottek_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60bbbfc-b57c-44c1-9c4d-0c7f215b48fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_usa_kina_koronavirus_fertozottek_jarvany","timestamp":"2020. március. 27. 05:03","title":"Már több fertőzött van az USA-ban, mint Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a bajban mutatkozik meg, hogy ki az igaz barát. A Türk Tanácstól kértünk segítséget.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a bajban mutatkozik meg, hogy ki az igaz barát. A Türk Tanácstól kértünk...","id":"20200327_vedomaszk_maszk_koronavirus_uzbegisztan_turk_tanacs_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd68ee46-4d76-4ccf-bdf7-cb97208972bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_vedomaszk_maszk_koronavirus_uzbegisztan_turk_tanacs_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 07:26","title":"150 ezer védőmaszk érkezik ma Magyarországra Üzbegisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b18d190-d4a3-4f31-89b5-ea8a6749d633","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt eltűntek az utcáról a vásárlók. Kampány indult az árusokért.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt eltűntek az utcáról a vásárlók. Kampány indult az árusokért.","id":"20200326_koronavirus_fedel_nelkul_ujsag_hajlektalanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b18d190-d4a3-4f31-89b5-ea8a6749d633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578f97c6-4324-41ca-b79c-ca1fa049390e","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fedel_nelkul_ujsag_hajlektalanok","timestamp":"2020. március. 26. 10:54","title":"Nagy bajban vannak a Fedél Nélkül árusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több tízezren kérték, hogy a női alkalmazottak öltözködhessenek kényelmesen.","shortLead":"Több tízezren kérték, hogy a női alkalmazottak öltözködhessenek kényelmesen.","id":"20200326_Japan_Airlines_stewardess","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5108ec4d-6842-4bd2-aeba-baffb8227211","keywords":null,"link":"/elet/20200326_Japan_Airlines_stewardess","timestamp":"2020. március. 26. 19:24","title":"A Japan Airlines stewardessei mostantól hordhatnak kényelmes cipőt és nadrágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Jó lenne, ha az EU inkább nem csinálna semmit – így vezette fel Gulyás Gergely a kormányinfón az EU csütörtök délután kezdődő, videokonferencia keretében megtartott csúcstalálkozóját. A menetrend szerinti, március közepén megtartandó Európai Tanácsról van szó, ám ezúttal nemcsak a forma különleges, hanem a téma is: minden más helyett a koronavírus elleni fellépésről beszélnek a 27 tagállam állam- és kormányfői. Mutatjuk, mik ezek és hogy miért nincs igaza a miniszternek, amikor arról beszél: hazánk van a legrosszabb helyzetben.","shortLead":"Jó lenne, ha az EU inkább nem csinálna semmit – így vezette fel Gulyás Gergely a kormányinfón az EU csütörtök délután...","id":"20200326_eu_csucs_gulyas_gergely_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b554c261-6bab-4e0d-bcd7-0bd38280ced6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_eu_csucs_gulyas_gergely_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 17:05","title":"Magára hagyta volna Magyarországot az EU a koronavírus elleni harcban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Térítésmentesen felajánlják Érd négy sportcsarnokát, hogy amíg tart a járvány, ott is egészségügyi ellátóhely legyen.","shortLead":"Térítésmentesen felajánlják Érd négy sportcsarnokát, hogy amíg tart a járvány, ott is egészségügyi ellátóhely legyen.","id":"20200326_erd_sportcsarnok_csozik_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da1c3a0-e99d-4734-aff2-1a05710ad7e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_erd_sportcsarnok_csozik_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 21:39","title":"Legyen a sportcsarnokokból egészségügyi ellátóhely - kéri az érdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6dc3de-5360-412d-99b7-37e2d3d2e673","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A HVG Extra Pszichológia magazin újonnan indult YouTube-csatornáján a lap szakértőinek minielőadásait tekinthetik meg.","shortLead":"A HVG Extra Pszichológia magazin újonnan indult YouTube-csatornáján a lap szakértőinek minielőadásait tekinthetik meg.","id":"20200327_Miert_fontos_hogy_beszelgessunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b6dc3de-5360-412d-99b7-37e2d3d2e673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d5c994-e762-4b41-a24b-0742f48c938a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200327_Miert_fontos_hogy_beszelgessunk","timestamp":"2020. március. 27. 12:15","title":"Miért fontos, hogy beszélgessünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint magyar idő szerint péntek reggelre elérte az 532 692-t az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma. 24 075-en vesztették életüket a COVID-19 elnevezésű betegségben és 122 672-en gyógyultak meg.","shortLead":"A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint magyar idő szerint péntek reggelre elérte az 532 692-t az új típusú...","id":"20200327_koronavrus_fertozes_jarvany_fertozottek_szama_vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a072e542-892a-46ed-a1af-7feafaf90cc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavrus_fertozes_jarvany_fertozottek_szama_vilagszerte","timestamp":"2020. március. 27. 07:56","title":"Meghaladta a félmilliót a fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]