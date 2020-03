Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","shortLead":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","id":"20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9e684a-9ace-49fa-9f6f-9ac455b0bbb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","timestamp":"2020. március. 28. 06:41","title":"32 éves, mégis bejáratósan új ez az eladó Ferrari Testarossa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős lehűlésre kell készülni.","shortLead":"Jelentős lehűlésre kell készülni.","id":"20200329_Meg_hideg_is_lesz_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b20d57b-4022-4705-ac9c-92646df7bb21","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Meg_hideg_is_lesz_jovo_heten","timestamp":"2020. március. 29. 15:40","title":"Még jövő héten is lehet havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc2a380-defb-44b3-b25e-8d9c62110f26","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint akár 2-3 évbe is beletelhet a válságkezelés. Részletes javaslatot dolgoztak ki a kormány számára, várják, hogy mi lesz vele. ","shortLead":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint akár 2-3 évbe is beletelhet a válságkezelés. Részletes javaslatot...","id":"20200328_bkik_koronavirus_valsagkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cc2a380-defb-44b3-b25e-8d9c62110f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aaf8053-7ddf-4fbf-a4af-83b0bd65cc46","keywords":null,"link":"/kkv/20200328_bkik_koronavirus_valsagkezeles","timestamp":"2020. március. 28. 07:00","title":"A vállalkozókat tömörítő kamara komplett válságtervet tett le az asztalra, nem tudni, mi lesz a sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb szigorítás jön az országban: két hétre leállnak a nem létfontosságú vállalatok. ","shortLead":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb...","id":"20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed11bbd-d138-4f80-a409-e5a51e32adea","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 29. 14:10","title":"Spanyolország: több mint 800-an haltak meg egy nap alatt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","shortLead":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","id":"20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec6665d-155e-41e3-879b-8c99f5bc5407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. március. 29. 16:58","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321bb94f-4c53-4c9a-9749-3f4c69a37082","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Kihalt a város. Emberek alig, aki mégis kiment, maszkban járja a piacot. A március végi tavaszi napsugarakban most nem fürdik senki.","shortLead":"Kihalt a város. Emberek alig, aki mégis kiment, maszkban járja a piacot. A március végi tavaszi napsugarakban most nem...","id":"20200328_Kiurult_a_fovaros_kepeken_a_kijarasi_tilalom_elso_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=321bb94f-4c53-4c9a-9749-3f4c69a37082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2a097b-f5a4-4369-9d06-a71d760e0c1d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200328_Kiurult_a_fovaros_kepeken_a_kijarasi_tilalom_elso_napja","timestamp":"2020. március. 28. 10:32","title":"Kiürült a főváros, képeken a kijárási korlátozás első napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19299519-52e4-42f8-9ae5-1e5e10f3462d","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mi a baj azzal, ha a magyar kormány a hatékony járvány elleni védekezéshez felhatalmazást kér magának? Vagy nem is ezzel van baj? Az Amnesty International, a Helsinki Bizottság és a TASZ vezetőivel elemeztük a rendeleti kormányzásról szóló törvényt.","shortLead":"Mi a baj azzal, ha a magyar kormány a hatékony járvány elleni védekezéshez felhatalmazást kér magának? Vagy nem is...","id":"20200329_Hetfon_delutan_3tol_minden_szabadsagunkat_elbukjuk_A_jogvedok_valaszolnak__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19299519-52e4-42f8-9ae5-1e5e10f3462d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec361e32-2391-4ee1-a5a0-201360fe8c9a","keywords":null,"link":"/360/20200329_Hetfon_delutan_3tol_minden_szabadsagunkat_elbukjuk_A_jogvedok_valaszolnak__video","timestamp":"2020. március. 29. 19:30","title":"Hétfőn délután 3-tól minden szabadságunkat elbukjuk? A jogvédők válaszolnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505f3ab8-96d7-4d71-8fb4-b38fc9893e16","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Napelemes tetőcserép, szuperszigetelő falazóelem, fényáteresztő fa, öngyógyító beton – néhány az „okos” építőanyagok köréből. A választék Magyarországon is bővül. ","shortLead":"Napelemes tetőcserép, szuperszigetelő falazóelem, fényáteresztő fa, öngyógyító beton – néhány az „okos” építőanyagok...","id":"202013__kulonleges_epitoanyagok__uj_technologiak__takarekossag__eszes_tervek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505f3ab8-96d7-4d71-8fb4-b38fc9893e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad563e5-d8ae-4743-89f8-fff121463c23","keywords":null,"link":"/360/202013__kulonleges_epitoanyagok__uj_technologiak__takarekossag__eszes_tervek","timestamp":"2020. március. 28. 14:30","title":"Megrepedt a beton? Nem fordulna elő, ha \"felokosítja\" baktériummal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]