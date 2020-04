Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"781976d9-d206-4ecb-89b6-52e25de6912c","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Furcsa ellentétek és drámai váltások kísérik a koronavírus-járványt Szerbiában. Egy vezető tüdőgyógyász az államfő jelenlétében – képletesen – a bitófa alá küldte az ország lakóit – még csak le sem szidták. Azóta viszont bekeményítettek. Helyszíni körkép Kókai Pétertől.","shortLead":"Furcsa ellentétek és drámai váltások kísérik a koronavírus-járványt Szerbiában. Egy vezető tüdőgyógyász az államfő...","id":"20200331_Elmaradt_a_milanoi_shopping","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=781976d9-d206-4ecb-89b6-52e25de6912c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82997404-12c1-44ca-8df6-0d6a92ff39b5","keywords":null,"link":"/360/20200331_Elmaradt_a_milanoi_shopping","timestamp":"2020. március. 31. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Nemrég Milánóba küldték a népet, most kijárási tilalommal védik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A törvény megfelel az Alaptörvény előírásainak a köztársasági elnök szerint.","shortLead":"A törvény megfelel az Alaptörvény előírásainak a köztársasági elnök szerint.","id":"20200330_Ader_alairja_a_felhatalmazasi_torvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8311045d-d901-490c-b699-9c420d5c423e","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Ader_alairja_a_felhatalmazasi_torvenyt","timestamp":"2020. március. 30. 17:16","title":"Áder aláírta a felhatalmazási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd66815b-99f5-4232-93fd-a9944e7318ff","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Projektleállások, jogi bonyodalmak, félelem a likviditási és foglalkoztatási nehézségektől – ez jellemzi most az építőipart, ahol minden szereplő arra vár, mit lép majd az ágazat legnagyobb megrendelője, az állam. Ha letennék a munkát, sok mikrovállalkozás és kkv azonnal ellehetetlenülne, a nagy cégeket pedig a sokfős brigádok közötti gyorsabb vírusterjedés fenyegeti, így a tömeges létszámkiesés akár már egy beteg diagnosztizálásával garantált.","shortLead":"Projektleállások, jogi bonyodalmak, félelem a likviditási és foglalkoztatási nehézségektől – ez jellemzi most...","id":"20200331_epitoipar_koronavirus_likviditas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd66815b-99f5-4232-93fd-a9944e7318ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339339e9-bfe0-4965-9bc3-7f113825e153","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_epitoipar_koronavirus_likviditas","timestamp":"2020. március. 31. 13:00","title":"Összeomlás jöhet, ha nem kap megint állami segítséget az építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e05fc-0729-4cc8-b7c5-02b7b5bd77ec","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200331_Marabu_Feknyuz_Ader_majd_alairja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e05fc-0729-4cc8-b7c5-02b7b5bd77ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e3c296-1a95-469c-b58c-3802e9f4ef16","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Marabu_Feknyuz_Ader_majd_alairja","timestamp":"2020. március. 31. 11:25","title":"Marabu Féknyúz: Áder majd aláírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A járvány miatt még nem lehet tudni, hogy melyik korosztálynál lesz dolga a magyar edzőnek, de a visszatérését már bejelentették.","shortLead":"A járvány miatt még nem lehet tudni, hogy melyik korosztálynál lesz dolga a magyar edzőnek, de a visszatérését már...","id":"20200331_Dardai_Pal_Hertha_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf79194a-d1a9-44a2-b636-e5a026d90d89","keywords":null,"link":"/sport/20200331_Dardai_Pal_Hertha_foci","timestamp":"2020. március. 31. 09:09","title":"Dárdai Pál utánpótlásedzőként visszatér a Herthához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat zuhan a forint, a reggeli 360-as árfolyamról 366-ig esett az euróval szemben. Amellett, hogy a nemzetközi hangulat nem segíti Közép-Európa devizáit, még a régiónk más pénzeihez képest is nagyot esik a forint.","shortLead":"Hatalmasat zuhan a forint, a reggeli 360-as árfolyamról 366-ig esett az euróval szemben. Amellett, hogy a nemzetközi...","id":"20200401_forint_euro_arfolyam_melypont_deviza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bbfba0-6760-4e58-86e2-3695b7e2ccf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_forint_euro_arfolyam_melypont_deviza","timestamp":"2020. április. 01. 11:28","title":"Zuhan a forint, már 366 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd08f9a6-60f0-4889-a830-b8216b495db1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mercedes Forma–1-es csapata is segített angol kutatóknak, hogy egyetlen hét alatt fejlesszenek légzéskönnyítő eszközt az új koronavírustól megbetegedett pácienseknek.","shortLead":"A Mercedes Forma–1-es csapata is segített angol kutatóknak, hogy egyetlen hét alatt fejlesszenek légzéskönnyítő eszközt...","id":"20200330_legzessegito_forma1_mercedes_koronavirus_cpap_lelegeztetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd08f9a6-60f0-4889-a830-b8216b495db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476ea02e-686b-4871-a949-0c7e661704e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_legzessegito_forma1_mercedes_koronavirus_cpap_lelegeztetogep","timestamp":"2020. március. 30. 15:03","title":"Tömeggyártásra kész az újfajta légzéssegítő, amellyel koronavírusos betegek kezelhetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba228c9-aa4b-46f9-8b3c-e16ecdd1583b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A részben vagy teljesen elektromos hajtású modellek részesedése igen komoly mértékben nőtt.","shortLead":"A részben vagy teljesen elektromos hajtású modellek részesedése igen komoly mértékben nőtt.","id":"20200401_europaban_visszaszoruloban_a_benzines_es_dizelautok_hibrid_elektromos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba228c9-aa4b-46f9-8b3c-e16ecdd1583b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb94d8a-0751-4d1e-9f0d-aeddbc26715e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_europaban_visszaszoruloban_a_benzines_es_dizelautok_hibrid_elektromos","timestamp":"2020. április. 01. 06:41","title":"Európában visszaszorulóban a benzines- és dízelautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]