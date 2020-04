Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"\"Az entrópia csökkentése örömforrás\" - Pléh Csaba pszichológus szerint ezért is érdemes rendet rakni otthonunkban a kijárási korlátozások idején. Az akadémikus a keleti nyitást politikai flörtnek, a CEU elüldözését és a NAT „nemzetiesítését” aggasztónak tartja. Portré.","shortLead":"\"Az entrópia csökkentése örömforrás\" - Pléh Csaba pszichológus szerint ezért is érdemes rendet rakni otthonunkban...","id":"202014_pleh_csaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dea7a9-de29-49da-9d68-6664306443a1","keywords":null,"link":"/360/202014_pleh_csaba","timestamp":"2020. április. 08. 19:30","title":"Pléh Csaba: A tudomány feladata az, hogy a Nyugat felé húzzuk ezt a kompot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a legtöbben az egész napot otthon töltik s így az energiafogyasztásunk is nőhet, a mostani helyzet lehetőséget is ad arra is, hogy új, zöldebb szokásokat honosítsunk meg. Az Energiaklub és a GreenDependent Intézet szakértői osztották meg velünk tippjeiket, hogy mire figyeljünk a négy fal között, hogy spóroljunk a felhasznált energiával. ","shortLead":"Bár a legtöbben az egész napot otthon töltik s így az energiafogyasztásunk is nőhet, a mostani helyzet lehetőséget is...","id":"20200408_Hogyan_hasznaljunk_kevesebb_energiat_a_negy_fal_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d42d83-81bd-4376-8a16-d6d4a1a84934","keywords":null,"link":"/zhvg/20200408_Hogyan_hasznaljunk_kevesebb_energiat_a_negy_fal_kozott","timestamp":"2020. április. 08. 16:55","title":"Hogyan használjunk otthon kevesebb energiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc4d2c5-43ab-413a-8848-5c1fd2365bc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átalakul az édességek és a snackek piaca a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások idején. A húsvéti nyuszik jó része idén gazda nélkül marad, a müzlit viszont vesszük, ha már otthon új életet kezdhetünk.","shortLead":"Átalakul az édességek és a snackek piaca a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások idején. A húsvéti nyuszik...","id":"20200409_edessegpiac_husvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bc4d2c5-43ab-413a-8848-5c1fd2365bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14157b0d-a64c-4eb2-b9b2-485c0a6db456","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_edessegpiac_husvet","timestamp":"2020. április. 09. 07:14","title":"Egymillió sajtosrúd-sütő nagyi országából az egymillió sajtosrúd-sütő otthon ülő országa lettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356481dc-b017-49dc-a79b-e48a851e70eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már Németországban is emelkedik a betegség halálozási rátája.","shortLead":"Már Németországban is emelkedik a betegség halálozási rátája.","id":"20200409_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=356481dc-b017-49dc-a79b-e48a851e70eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05868eaf-9e21-4319-a89c-bbc0ec645dba","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 18:30","title":"Német járványügy: Ez még csak a fertőzések első hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tételből áll össze a TikTok most bejelentett segélycsomagja, amiből jut az orvosoknak és a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak is.","shortLead":"Több tételből áll össze a TikTok most bejelentett segélycsomagja, amiből jut az orvosoknak és a nehéz helyzetbe került...","id":"20200409_tiktok_bytedance_koronavirus_jarvany_adomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc76d019-bcca-406e-b928-909c130002d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_tiktok_bytedance_koronavirus_jarvany_adomany","timestamp":"2020. április. 09. 19:03","title":"Benyúl a pénztárcájába a TikTok is, 122 milliárd forintnyi segélyt osztanak szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"Nagy Iván László","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson harmadik napja szorul intenzív kórházi kezelésre, helyét Dominic Raab külügyminiszter vette át, de a döntéshozásban elkerülhetetlen a káosz. Bár az egészségügy felkészültsége javulni látszik, a koronavírus-járvány egyre súlyosabb a szigetországban, a Konzervatívok összes terve pedig a kukában végezheti, ha a Brexit sem mozdul, és a Munkáspárt is magára talál.","shortLead":"Boris Johnson harmadik napja szorul intenzív kórházi kezelésre, helyét Dominic Raab külügyminiszter vette át, de...","id":"20200408_boris_johnson_intenziv_osztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ef2373-e9b5-472d-bc96-93f3a24f0688","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_boris_johnson_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. április. 08. 20:00","title":"Ha Boris Johnson most egy időre kiesik, a válságkezelés kerülhet válságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei ünnepi szezonra várható a Microsoft sokat emlegetett összehajtható telefonjának piacra kerülése. Immár azt is sejteni, milyen képeket lehet majd lőni vele.","shortLead":"Az idei ünnepi szezonra várható a Microsoft sokat emlegetett összehajtható telefonjának piacra kerülése. Az otthon több lakójánál múlt héten mutatták ki a koronavírust.","shortLead":"Több mint százan megfertőződtek és öten meghaltak a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában – jelentette be...","id":"20200409_Busszal_es_mentovel_vittek_el_a_koronavirusos_betegeket_a_Pesti_uti_otthonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e4d059-69ce-4bcf-bdbf-1be7aea66e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6efe58d-3831-48ce-a0de-c1b13d54c459","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Busszal_es_mentovel_vittek_el_a_koronavirusos_betegeket_a_Pesti_uti_otthonbol","timestamp":"2020. április. 09. 19:04","title":"Busszal és mentővel vitték el a koronavírusos betegeket a Pesti úti otthonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]