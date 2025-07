Az észt tiszteletbeli konzul szerint kormánykritikus posztjai miatt rúgta ki a külügy

Kormánykritikus és Ukrajnával szolidáris véleményei miatt elveszítette megbízatását – írta ki Facebook-oldalára az észt tiszteletbeli konzul. Bán István 2006 óta, hat különböző kormány alatt dolgozott Magyarország tiszteletbeli konzuljaként Észtország Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Põlva és Võru megyéiben.

„Nem a munkám miatt, nem szabálysértés miatt. Azért, mert mertem véleményt nyilvánítani – nyilvánosan, saját névvel. És amikor ez megtörtént, sokan hallgattak” – írta.

Martin Niemöller német lelkész szavaira reflektálva Bán azzal fejezte be posztját: „először elnémították azokat, akik másként gondolkodtak, de senki nem szólt, mert nem ő volt soron. Aztán elvették a megbízatásokat azoktól, akik felemelték a hangjukat, de mindenki hallgatott, mert féltette a sajátját. Aztán engem is elértek – és akkor már nem maradt senki, aki kiállhatott volna mellettem. Ez nem csak rólam szól. Ez rólunk szól. A demokráciáról, a szabadságról, a félelemről. És arról, hogy meddig vagyunk hajlandóak hallgatni.”

A tiszteletbeli konzul egy fizetés nélküli, önkéntes pozíció, feladata, hogy előmozdítsa a két ország közötti kulturális és gazdasági kapcsolatokat, és szükség esetén segítsen a konzuli feladatokban.

Bán István a Sakala nevű észt lapnak is nyilatkozott, akiknek azt mondta, a döntést a Külgazdasági és Külügyminisztérium hozta meg, és a nagykövet közölte vele a hírt.

„Behívtak a nagykövetségre, hogy vigyem vissza a munkahelyi dolgaimat, írásbeli indoklást azonban nem adtak” – mondta.

Bán azért is tartja furcsának a történteket, mert soha nem posztolt semmilyen nagy nyilatkozatot olyan témákban, amivel vádolják. „A háború kezdetén egyszerűen csak támogatásomat fejeztem ki Ukrajnával, zászlókkal és reakciókkal” – mondta. A Sakala emlékeztetett rá, hogy a tiszteletbeli konzulnak több kritikus posztja látható a közösségi oldalon.

Mint elmondta, lemondása óta a környezetében élők támogatják, és megértik a Magyarországgal és Ukrajnával kapcsolatos nézeteit. “Nem szeretem a politikai játszmákat, és ha úgy érzem, hogy nem tetszik a mindenkori kormány, akkor jogom van ezt kimondani” – tette hozzá.

Bán maga is elismerte, hogy az utóbbi időben a véleménye eltért a kormányétól. „Mindig is az vezérelt, hogy hosszabb ideje töltöm be ezt a tisztséget, mint amióta ez a kormány hivatalban van” – mondta. Hangsúlyozta, hogy korábban is a magyar nép és kultúra támogatója volt, és most is az, miután elvesztette tiszteletbeli konzuli tisztségét.

Azt pedig nevetségesnek tartja, hogy a magyar külügyminisztérium így felelősségre von valakit.

„Sokkal nagyobb problémáik is lehetnek, minthogy egy észtországi magyarral foglalkozzanak.”

Szerinte számára nem fontos, hogy viseli-e a tiszteletbeli konzuli címet vagy sem. “Ez a poszt nem ad nekem semmit, és nem vesz el tőlem semmit” – mondta.

Megkérdeztük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, miért szüntették meg Bán István megbízatását. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.