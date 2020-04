Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A települések kétharmadánál konkrétan likviditási problémát okoz a gépjárműadó elvonása, amit a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv részeként rendelt el, de a járvány úgy általában is teljesen átírta a helyi irányítás feladatait, a finanszírozás átalakításáról azonban egyelőre nincs szó. Hiába írt levelet a TÖOSZ Pintér Sándornak, péntekig várták a választ, de az nem érkezett meg. A települések kétharmadánál konkrétan likviditási problémát okoz a gépjárműadó elvonása, amit a kormány...","shortLead":"A települések kétharmadánál konkrétan likviditási problémát okoz a gépjárműadó elvonása, amit a kormány...","id":"20200425_onkormanyzat_jarvany_koronavirus_orban_allam_tamogatas_koltsegvetes","timestamp":"2020. április. 25. 13:30","title":"Trükköznek és kétségbe esnek: heteken belül elindulhat az önkormányzati csődhullám csődhullám legyenek, ne érettségi","id":"20200424_Parbeszed_megajanlott_jegyek_legyenek_ne_erettsegi","timestamp":"2020. április. 24. 13:05","title":"Párbeszéd: Megajánlott jegyek legyenek, ne érettségi","shortLead":"Csak azoknak kellene vizsgázni, akik jobb jegyet akarnak – mondta Tordai Bence. kenyeret","id":"20200424_Japanban_feltalaltak_a_macska_alaku_kenyeret","timestamp":"2020. április. 24. 12:52","title":"Japánban feltalálták a macska alakú kenyeret","shortLead":"Drága mulatság, de egyszer élünk. Spanyolországban...","id":"202017__spanyolorszag_es_avirus__hibernalt_gazdasag__bizonytalansag__spanyol_hatha","timestamp":"2020. április. 24. 15:10","title":"Spanyolország későn ébredt rá a járvány veszélyére, és most versenyt fut az idővel","shortLead":"Későn eszmélt és elégtelenül reagált a járványra – hibáztatják sokan a baloldali kormánykoalíciót Spanyolországban, ahol a halottak lakossághoz viszonyított aránya a legmagasabb Európában. is megkapta.","shortLead":"A kínaiak szerint a legionellát a koronavírusos betegek 20 százaléka is megkapta.","id":"20200424_Ujabb_korokozo_tamadhat_a_jarvany_miatt_lezart_epuletekben","timestamp":"2020. április. 24. 18:07","title":"Szakértők már a legionella elszaporodására is figyelmeztetnek Demokratikus Szakszervezete szerint az egyeztetés az érettségiről csak színház volt és hamisnak tartja az abból levont következtetést.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint az egyeztetés az érettségiről csak színház volt és hamisnak tartja...","id":"20200425_PDSZ_maruzsa_erettsegi","timestamp":"2020. április. 25. 09:44","title":"PDSZ: Vonja vissza Maruzsa az érettségi időpontjáról a döntést döntést Richárdot, Heródes királyt. Sőt még magát az ördögöt is megelevenítette.","shortLead":"Ugyanolyan hitelesen játszott maffiózókat, csavargókat, gyilkosokat, mint nyugállományú vak katonatisztet, bűnüldözőt...","id":"20200425_Ma_80_eves_Al_Pacino","timestamp":"2020. április. 25. 12:33","title":"Ma 80 éves Al Pacino"