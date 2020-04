Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"140c8f60-8ef6-4c13-8d32-71d4e1c9a9d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Donald Trump által csodaszernek tartott maláriagyógyszer magas dózisának koronavírus elleni alkalmazását a legkevésbé sem javasolják a brazil orvosok.","shortLead":"A Donald Trump által csodaszernek tartott maláriagyógyszer magas dózisának koronavírus elleni alkalmazását a legkevésbé...","id":"20200415_klorokin_koronavirus_kiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=140c8f60-8ef6-4c13-8d32-71d4e1c9a9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fdd7b2-d0a7-40a4-a30b-e61637dcfe28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_klorokin_koronavirus_kiserlet","timestamp":"2020. április. 15. 15:32","title":"Annyi koronavírusos beteg halt meg, hogy leállították a brazil klorokin-kísérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcb37fc-ac4e-4076-a9cd-fc16cac5fa1d","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Belgium egyike azon országoknak, amelyet a legsúlyosabban érint a járvány, az emberek egyre nehezebb viselik a korlátozásokat, az unió brüsszeli intézményei távüzemmódban működnek, ám néhány belga specialitás jobb kedvre deríthet bárkit.","shortLead":"Belgium egyike azon országoknak, amelyet a legsúlyosabban érint a járvány, az emberek egyre nehezebb viselik...","id":"20200414_Szeretettel_Brusszelbol_europai_unio_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb37fc-ac4e-4076-a9cd-fc16cac5fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb4c1a0-ae80-402b-9396-98918507a9be","keywords":null,"link":"/360/20200414_Szeretettel_Brusszelbol_europai_unio_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 13:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Szürreális napokat élnek meg a belgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b55f664-acc1-4aa9-acac-e853ea9c09f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos Facebook-oldalán tette világossá: nem igazak a koronavírust az 5G-vel kapcsolatba hozó hírek.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos Facebook-oldalán tette világossá: nem igazak a koronavírust az 5G-vel...","id":"20200414_koronavirus_5g_who_hazugsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b55f664-acc1-4aa9-acac-e853ea9c09f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c7fd14-c0fe-4a5d-8dc9-542ef6df0c39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_5g_who_hazugsag","timestamp":"2020. április. 14. 13:03","title":"Kénytelen volt megszólalni a WHO: Az 5G nem terjeszti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih egy évre letilthatja azokat a honlapokat, amelyeken hamisított, vagy tévesen megnevezett élelmiszereket árulnak.","shortLead":"A Nébih egy évre letilthatja azokat a honlapokat, amelyeken hamisított, vagy tévesen megnevezett élelmiszereket árulnak.","id":"20200415_Buntethetik_aki_kulfoldi_elelmiszert_eltero_minosegben_arul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b39e28-e2ca-4279-a73e-17fd5e587158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Buntethetik_aki_kulfoldi_elelmiszert_eltero_minosegben_arul","timestamp":"2020. április. 15. 09:35","title":"Büntethetik, aki külföldi élelmiszert eltérő minőségben árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4","c_author":"BI-CSH","category":"kultura","description":"Ma lenne 70 éves a négy éve elhunyt Kossuth-díjas író, ebből az alkalomból úgy gondoltuk, megosztunk olvasóinkkal tőle tíz idézetet, amelyet mi nagyon szeretünk. Egyrészt jó időtöltés lepakolni a könyvespolcot és ilyeneket keresni, de egyben nagyon nehéz is, mert úgyis kimarad valami. És amúgy is, Esterházy majd’ minden bekezdése bekerülhetett volna a gyűjteménybe.\r

\r

","shortLead":"Ma lenne 70 éves a négy éve elhunyt Kossuth-díjas író, ebből az alkalomból úgy gondoltuk, megosztunk olvasóinkkal tőle...","id":"20200414_Tortenelem_foci_szex__nehany_kedvenc_sorunk_Esterhazy_Petertol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a5b14d-c15a-4a97-b79b-4adefa78ff1e","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Tortenelem_foci_szex__nehany_kedvenc_sorunk_Esterhazy_Petertol","timestamp":"2020. április. 14. 17:00","title":"Történelem, foci, szex – néhány kedvenc sorunk Esterházy Pétertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f64f0f-947b-4849-9209-82cfb3b545c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint Kásler Miklós egy korábbi orvosbáró, aki “ezeket az intézkedéseket volt képes meghozni”.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint Kásler Miklós egy korábbi orvosbáró, aki “ezeket az intézkedéseket volt képes...","id":"20200416_Kunetz_a_korhazi_agyak_felszabaditasarol_Ennek_tobb_halalos_aldozata_lehet_mint_a_virusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96f64f0f-947b-4849-9209-82cfb3b545c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29537031-73df-4ad2-b457-0eaa84cf5689","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Kunetz_a_korhazi_agyak_felszabaditasarol_Ennek_tobb_halalos_aldozata_lehet_mint_a_virusnak","timestamp":"2020. április. 16. 10:28","title":"Kunetz a kórházi ágyak felszabadításáról: Ennek több halálos áldozata lehet, mint a vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49c4e44-f9db-4876-b6af-8e6d046b1a2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még X8-as sincs nemhogy a még sportosabb M-variáns.","shortLead":"Egyelőre még X8-as sincs nemhogy a még sportosabb M-variáns.","id":"20200414_A_nevet_mar_levedettek_BMW_X8_Mnek_mar_csak_a_kocsi_kell_hozza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f49c4e44-f9db-4876-b6af-8e6d046b1a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81ed19-d0c6-4d43-82b3-c99abc1ab644","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_A_nevet_mar_levedettek_BMW_X8_Mnek_mar_csak_a_kocsi_kell_hozza","timestamp":"2020. április. 15. 04:18","title":"A nevét már levédették a BMW X8 M-nek, már csak a kocsi kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9be397-8f0b-4301-81a7-5e6f4f421176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üldözött keresztények támogatására létrehozott szervezetnek vége lehet.","shortLead":"Az üldözött keresztények támogatására létrehozott szervezetnek vége lehet.","id":"20200415_Orban_megszuntetheti_a_Hungary_Helps_programot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb9be397-8f0b-4301-81a7-5e6f4f421176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5054de-25f5-4195-bc87-98f5df1cad7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Orban_megszuntetheti_a_Hungary_Helps_programot","timestamp":"2020. április. 15. 18:31","title":"Orbán megszüntetheti a Hungary Helps programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]