[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak egy kórház közölt adatokat az elhalasztott műtétekről, újabb plakátkampány indult, pozitív vírustesztet produkált egy papaja. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Csak egy kórház közölt adatokat az elhalasztott műtétekről, újabb plakátkampány indult, pozitív vírustesztet produkált...","id":"20200504_Radar360_Maszkban_indul_az_erettsegi_az_USA_Kinat_vadolja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59bab48-3644-4734-8c0e-6da45c406f77","keywords":null,"link":"/360/20200504_Radar360_Maszkban_indul_az_erettsegi_az_USA_Kinat_vadolja","timestamp":"2020. május. 04. 08:00","title":"Radar360: Maszkban indul az érettségi, az USA Kínát vádolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Tízmilliós veszteséggel igen, de állami segítséggel nem számol a hvg.hu-nak nyilatkozó vendéglős, aki hétfőn végre újra kinyithatott.

Székesfehérváron az önkormányzat elengedi a teraszok bérleti díját – ezt már a polgármester, Cser-Palkovics András mondta el kameránknak. Balatonfüredre is elmentünk, hogy megnézzük, hogyan érzik magukat a bezártságból kiszabadult emberek.","shortLead":"Tízmilliós veszteséggel igen, de állami segítséggel nem számol a hvg.hu-nak nyilatkozó vendéglős, aki hétfőn végre újra...","id":"20200505_Alig_varjak_hogy_kiulhessenek_mar_mindenki_begolyozik_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4ca754-fcb4-4c1b-a04f-732fda6d7121","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_Alig_varjak_hogy_kiulhessenek_mar_mindenki_begolyozik_otthon","timestamp":"2020. május. 05. 12:50","title":"\"Alig várják, hogy kiülhessenek, már mindenki begolyózik otthon\" – így indult újra az élet vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5916e68-852d-4e81-9f51-fbbb4cc4ceb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben egyre kevesebb drogtesztet végeznek az autóvezetőkön. ","shortLead":"Mindeközben egyre kevesebb drogtesztet végeznek az autóvezetőkön. ","id":"20200505_Negyszeresere_nott_a_kabitoszeres_autosok_szama_hat_ev_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5916e68-852d-4e81-9f51-fbbb4cc4ceb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80db970f-d710-41f1-ac8b-1112842bd857","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_Negyszeresere_nott_a_kabitoszeres_autosok_szama_hat_ev_alatt","timestamp":"2020. május. 05. 10:46","title":"Hat év alatt négyszeresére nőtt a drog hatása alatt vezető sofőrök száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nehéz körülmények, könnyű magyarérettségi, a kormány szerint jók a kínai maszkok, jön az Alkonyat-sorozat utolsó része. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nehéz körülmények, könnyű magyarérettségi, a kormány szerint jók a kínai maszkok, jön az Alkonyat-sorozat utolsó része...","id":"20200505_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934f94da-ad6e-47e3-a6af-2738d5d99bed","keywords":null,"link":"/360/20200505_Radar360","timestamp":"2020. május. 05. 08:00","title":"Radar360: A kevés tesztelés átka, kereslet támadt Trianon-dalokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Még csak nem is nemi úton terjed” – fakadt ki a francia író.\r

\r

","shortLead":"„Még csak nem is nemi úton terjed” – fakadt ki a francia író.\r

\r

","id":"20200505_Houellebecq_Ez_egy_banalis_virus_nincsenek_megvalto_tulajdonsagai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53c76c7-c640-4fd9-ad74-9f9591d31a42","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Houellebecq_Ez_egy_banalis_virus_nincsenek_megvalto_tulajdonsagai","timestamp":"2020. május. 05. 08:56","title":"Michel Houellebecq: Ez egy banális vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kiskereskedelem már újraindult az interneten.","shortLead":"A kiskereskedelem már újraindult az interneten.","id":"20200504_Eloszor_nem_jelentettek_ujabb_fertozottet_UjZelandon_marcius_kozepe_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a663fda3-d4ed-4896-ad56-17589a2756e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Eloszor_nem_jelentettek_ujabb_fertozottet_UjZelandon_marcius_kozepe_ota","timestamp":"2020. május. 04. 06:11","title":"Először nem jelentettek újabb fertőzöttet Új-Zélandon március közepe óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 351-en vesztették életüket Magyarországon a koronavírus okozta betegségben.","shortLead":"Eddig 351-en vesztették életüket Magyarországon a koronavírus okozta betegségben.","id":"20200504_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7e7f72-0c39-405b-adeb-893710b1b0ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 06:44","title":"Meghalt 11 beteg, 3035 főre nőtt a igazoltan fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" Először a magyar nyelv és irodalom vizsgákat tartják meg.\r

","shortLead":" Először a magyar nyelv és irodalom vizsgákat tartják meg.\r

","id":"20200504_Tobb_mint_83_ezer_diak_kezdi_meg_az_erettsegit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4551c71e-acb2-47a1-bbdb-3471c4111666","keywords":null,"link":"/kultura/20200504_Tobb_mint_83_ezer_diak_kezdi_meg_az_erettsegit","timestamp":"2020. május. 04. 06:44","title":"Több mint 83 ezer diák kezdi meg az érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]