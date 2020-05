Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Egyórás ceremóniával búcsúztatják a ballagásról lemaradt iskolásokat és hallgatókat. ","shortLead":"Egyórás ceremóniával búcsúztatják a ballagásról lemaradt iskolásokat és hallgatókat. ","id":"20200506_Barack_Obama_Lady_Gaga_amerikai_vegzosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d74bd2c-47ed-4f6c-a770-954e3ba694ab","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Barack_Obama_Lady_Gaga_amerikai_vegzosok","timestamp":"2020. május. 06. 09:45","title":"Barack Obama és Lady Gaga is köszönti az amerikai végzősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fb904b-cf2e-4b54-813d-76ef84e9122b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy cápa egészen közel úszott a parthoz, a térdig érő vízben tett néhány kört. A Messinai-szorosban, pedig egy bálna bukkant fel.","shortLead":"Egy cápa egészen közel úszott a parthoz, a térdig érő vízben tett néhány kört. A Messinai-szorosban, pedig egy bálna...","id":"20200505_Ahogy_az_ember_eltunt_az_olasz_partokrol_megjelentek_a_capak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74fb904b-cf2e-4b54-813d-76ef84e9122b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8d7b05-c50b-4ac9-8710-8e11d1171750","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Ahogy_az_ember_eltunt_az_olasz_partokrol_megjelentek_a_capak","timestamp":"2020. május. 05. 15:15","title":"Ahogy az ember eltűnt az olasz partokról, megjelentek a cápák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6dd6d6f-1f84-410c-9598-cb186e553716","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az nem meglepő, hogy miután januárban a Microsoft levette a kezét a Windows 7-ről, visszaesik az operációs rendszer részesedése. Az viszont már érdekesebb, hogy ezzel párhuzamosan nemhogy megnőtt volna a Windows 10-é, inkább még csökkent is.","shortLead":"Az nem meglepő, hogy miután januárban a Microsoft levette a kezét a Windows 7-ről, visszaesik az operációs rendszer...","id":"20200506_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_aprilis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6dd6d6f-1f84-410c-9598-cb186e553716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d3f943-62fa-4f1d-8037-11e86a9a018e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_aprilis","timestamp":"2020. május. 06. 09:33","title":"Esett a Windows piaci részesedése, többen váltottak macOS-re vagy Ubuntu rendszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba128e0-208c-48f6-bd88-79189dd8f4c3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kínára alapozza optimizmusát a Wall Street egyik legbefolyásosabb pénzintézete.","shortLead":"Kínára alapozza optimizmusát a Wall Street egyik legbefolyásosabb pénzintézete.","id":"20200505_Goldman_Sachs_a_globalis_gazdasag_tuljutott_a_nehezen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba128e0-208c-48f6-bd88-79189dd8f4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7884958b-ed62-4fac-9d00-8b3c428e507d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200505_Goldman_Sachs_a_globalis_gazdasag_tuljutott_a_nehezen","timestamp":"2020. május. 05. 16:33","title":"Goldman Sachs: a globális gazdaság túljutott a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 30 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3065 főre nőtt az igazolt fertőzöttek száma Magyarországon.","shortLead":"Újabb 30 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3065 főre nőtt az igazolt fertőzöttek...","id":"20200505_Mar_363_eletet_kovetelt_a_jarvany_Magyarorszagon__percrol_percre_a_koronavirusrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7198a1e9-0d4c-4ea3-809d-470919cd6aa6","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Mar_363_eletet_kovetelt_a_jarvany_Magyarorszagon__percrol_percre_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. május. 05. 08:14","title":"Már 363 életet követelt a járvány Magyarországon – percről percre a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83cc036-4380-4c3d-8ad4-3ff66f24e1ed","c_author":"","category":"itthon","description":"Mi visz rá egy újságírót, hogy 10 médiában eltöltött év után elhagyja a pályát és új szakmát tanuljon? Zsolt azután iratkozott be egy programozóképzésre, hogy kirúgták a Hír Tv-től. Erről az időszakról szól a Kényszerpálya című dokumentumfilm, amit először a hvg.hu-n láthatnak. \r

\r

","shortLead":"Mi visz rá egy újságírót, hogy 10 médiában eltöltött év után elhagyja a pályát és új szakmát tanuljon? Zsolt azután...","id":"20200506_Kenyszerpalya_teljes_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f83cc036-4380-4c3d-8ad4-3ff66f24e1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2084249-e636-4f76-88d5-420a7b83c997","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Kenyszerpalya_teljes_film","timestamp":"2020. május. 06. 18:15","title":"\"Olyan szakmát kerestem, ahol az számít, te mit tudsz\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27654574-0dcb-4a95-8441-363594fb701e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába törölték korábban a forrást, a megosztások miatt továbbra is elérhetőek maradtak a gyűlöletkeltő tartalmak a Tubmlr-en. Most ezek ellen lépett az oldal.","shortLead":"Hiába törölték korábban a forrást, a megosztások miatt továbbra is elérhetőek maradtak a gyűlöletkeltő tartalmak...","id":"20200505_tumblr_gyuloletbeszed_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27654574-0dcb-4a95-8441-363594fb701e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9483db47-4448-42ed-9248-22397c385c67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_tumblr_gyuloletbeszed_torlese","timestamp":"2020. május. 05. 11:33","title":"Nem lehet tovább trükközni, milliószámra törli a gyűlöletkeltő bejegyzéseket a Tumblr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cf76a8-d860-489e-b7c6-c6dd9e8c5571","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iráni parlament jóváhagyta, hogy négy nullát \"levágjanak\" a jelenlegi fizetőeszköz, a rial végéről, és egyben átkeresztelik a nemzeti valutát: az új neve toman lesz.","shortLead":"Az iráni parlament jóváhagyta, hogy négy nullát \"levágjanak\" a jelenlegi fizetőeszköz, a rial végéről, és egyben...","id":"20200505_rial_Iran_inflacio_penznem_toman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3cf76a8-d860-489e-b7c6-c6dd9e8c5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fb842e-b1b5-45e1-a69d-0a709cb00225","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200505_rial_Iran_inflacio_penznem_toman","timestamp":"2020. május. 05. 08:55","title":"Négy nullát levág és átkereszteli a riált Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]