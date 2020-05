Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy új törvényjavaslat fél évvel meghosszabbítaná a korábban megszavazott június 15-ei határidőt. ","shortLead":"Egy új törvényjavaslat fél évvel meghosszabbítaná a korábban megszavazott június 15-ei határidőt. ","id":"20200513_koronavirus_karterites_rab_bortonzsufoltsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8909b1c-61fc-40a7-be8b-8b30e3c6b00b","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_karterites_rab_bortonzsufoltsag","timestamp":"2020. május. 13. 10:34","title":"A koronavírus miatt tovább húzná a börtönkártérítések kifizetését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb177e0-69a5-4e04-bf3d-74bd76f5fd7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Márciusban 3,4 százalékkal csökkent az építőipar teljesítménye az egy évvel korábbihoz képest. Az év első három hónapjában állóra fékezett a szektor.","shortLead":"Márciusban 3,4 százalékkal csökkent az építőipar teljesítménye az egy évvel korábbihoz képest. Az év első három...","id":"20200514_epitoipar_jarvany_visszaeses_epitkezes_lakas_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbb177e0-69a5-4e04-bf3d-74bd76f5fd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9ecfd5-2caa-4dfd-95ac-03766340e5a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200514_epitoipar_jarvany_visszaeses_epitkezes_lakas_ksh","timestamp":"2020. május. 14. 09:05","title":"Visszaesett a magyar építőipar, és ezt nem lehet csak a járványra fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az agyba ültethető interfész, a Neuralink kapcsán osztott meg néhány érdekességet Elon Musk, aki ezzel együtt arról is beszélt, mire lehetne még képes a fejlesztés.","shortLead":"Az agyba ültethető interfész, a Neuralink kapcsán osztott meg néhány érdekességet Elon Musk, aki ezzel együtt arról is...","id":"20200513_elon_musk_nyelvtanulas_neuralink_emberi_beszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f59dc5-fcd7-4cca-984e-ebdbd04bdf18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_elon_musk_nyelvtanulas_neuralink_emberi_beszed","timestamp":"2020. május. 13. 14:03","title":"Elon Musk szerint öt-tíz év múlva úgy tanulhatunk majd nyelveket, hogy letöltjük őket – az agyunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f345947-a2d8-437e-844d-7783ea0cd075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az időben meghozott kormányzati intézkedéseknek és a lakosság fegyelmezettségének köszönhető, hogy a koronavírus nem szabadult el.","shortLead":"Szerinte az időben meghozott kormányzati intézkedéseknek és a lakosság fegyelmezettségének köszönhető...","id":"20200513_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f345947-a2d8-437e-844d-7783ea0cd075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90afe6d0-f375-457c-927d-9b0decab21e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 13. 11:21","title":"Müller Cecília: Közös sikerünk, hogy a vírust féken tudtuk tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0c59f-1804-4504-b5f4-ece03d73192e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Májusban mutatja be az Európai Unió új uniós költségvetési javaslatát, benne a gazdasági helyreállítást érintő elemekkel. Ehhez kapcsolódóan több szakmai szervezet nyílt levélben kérte a magyar kormányt, hogy a gazdaság helyreállítását célzó olyan intézkedéseket fogadjon el, amelyek elősegítik az Európai Zöld Megállapodás tervezetében megjelölt célokat.","shortLead":"Májusban mutatja be az Európai Unió új uniós költségvetési javaslatát, benne a gazdasági helyreállítást érintő...","id":"20200512_Az_igazsagos_zold_atmenetre_szolitottak_fel_a_magyar_kormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36a0c59f-1804-4504-b5f4-ece03d73192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d503fe2-e822-43a7-8429-705367211534","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_Az_igazsagos_zold_atmenetre_szolitottak_fel_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2020. május. 12. 17:01","title":"Legyen zöld a gazdaság helyreállítása, kéri a szakma a magyar kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától ingatlanvásárlásra a színházzal „összefüggésben”.","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától ingatlanvásárlásra...","id":"20200513_vidnyanszky_attila_magyar_teatrumi_tarsasag_karinthy_szinhaz_foldes_eszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ed56c-cc96-43dc-83bc-4f85d0f88c48","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_vidnyanszky_attila_magyar_teatrumi_tarsasag_karinthy_szinhaz_foldes_eszter","timestamp":"2020. május. 13. 15:27","title":"A Vidnyánszky vezette Magyar Teátrumi Társaságé lehet a Karinthy Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány gyengíti az egészségügyi ellátást és egyes szolgáltatásokat, ez akár 1,2 millió gyermek életét is veszélyeztetheti. \r

","shortLead":"A koronavírus-járvány gyengíti az egészségügyi ellátást és egyes szolgáltatásokat, ez akár 1,2 millió gyermek életét is...","id":"20200513_UNICEF_gyerek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1bc13e-2b51-42d8-8e0c-a24ddd3b4ee3","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_UNICEF_gyerek_koronavirus","timestamp":"2020. május. 13. 11:17","title":"UNICEF: A koronavírus közvetetten is 1,2 millió gyerek halálát okozhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f31a30-6f8b-4070-8572-88c23a9c6032","c_author":"Szabó Márta, Vass Péter, Weyer Béla","category":"360","description":"Az EU három nagy gazdasága, Német-, Olasz- és Spanyolország megkezdte a koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedések lazítását. Az enyhítések széles skálán mozognak, és bármikor visszavonhatók, ha megugrik a fertőzöttek és a halottak száma.","shortLead":"Az EU három nagy gazdasága, Német-, Olasz- és Spanyolország megkezdte a koronavírus-járvány megfékezésére hozott...","id":"20200513_Resnyire_vagy_tagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f31a30-6f8b-4070-8572-88c23a9c6032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa42d848-0a43-4e87-8e9c-7d6775aed6a9","keywords":null,"link":"/360/20200513_Resnyire_vagy_tagra","timestamp":"2020. május. 13. 13:20","title":"Fokozatosan nyit Európa, a vezetők keze rajta a vészféken ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]