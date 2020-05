Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a05813d-f74b-4871-8c54-4d3ab01b718f","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egyelőre kevesen merészkednek be a budapestiek a plázákba, a korlátozások feloldását követő első napon csak a kávézóban találtunk teltházat. A vásárlóknál pedig már csak kézfertőtlenítőből volt kevesebb a bevásárlóközpontban. Körbenéztünk a nagyobb áruházakban, hogyan indult újra az élet.","shortLead":"Egyelőre kevesen merészkednek be a budapestiek a plázákba, a korlátozások feloldását követő első napon csak a kávézóban...","id":"20200519_kiskereskedelem_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a05813d-f74b-4871-8c54-4d3ab01b718f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b684ec-aad4-4951-9bd5-37d63ee71b1b","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_kiskereskedelem_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 19. 17:00","title":"Nem tetszett a vevőknek, hogy zárva a próbafülke - így indult újra az élet a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3429a77f-d3c5-402f-be23-d5ff8fb06c8e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az indoklás szerint tőkekivonásról van szó.","shortLead":"Az indoklás szerint tőkekivonásról van szó.","id":"202020_lada_hungary_tokekivonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3429a77f-d3c5-402f-be23-d5ff8fb06c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf16386-7cbb-4dde-bab1-67335fb27b8a","keywords":null,"link":"/360/202020_lada_hungary_tokekivonas","timestamp":"2020. május. 18. 10:10","title":"Kisebb lett a Lada magyar kereskedőjének alaptőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A maláriára kitalált hidroxiklorokinról semmi nem bizonyítja az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) szerint, hogy hatásos lenne a koronavírus ellen. Trump azonban így is beszedi.","shortLead":"A maláriára kitalált hidroxiklorokinról semmi nem bizonyítja az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) szerint...","id":"20200519_donald_trump_koronavirus_hidroxiklorokin_malariagyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f4252e-db37-4fc7-9496-25943565c59a","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_donald_trump_koronavirus_hidroxiklorokin_malariagyogyszer","timestamp":"2020. május. 19. 05:22","title":"Trump olyan szert szed a koronavírus ellen, ami az amerikai szakhatóság szerint súlyos mellékhatásokat okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f37e3a-6968-4b39-b38e-e2118a78cfa0","c_author":"Ballai VInce - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Van, aki félházzal is elműködik, más keményen fejlesztett, hogy több lábon álljon, míg van, aki reménykedik, hogy a négy, járdára kirakott asztal elég lesz a túléléshez a következő 1-2 hétben. Hétfőn Budapesten is jelentősen könnyítettek a Covid-19-járvány miatti korlátozásokon, újranyithattak többek között az éttermek és kávézók, megnéztük, mekkora a forgalom, és ki mire számít.","shortLead":"Van, aki félházzal is elműködik, más keményen fejlesztett, hogy több lábon álljon, míg van, aki reménykedik...","id":"20200518_Ujranyit_budapest_a_koronavirus_utan_kavezok_ettermek_es_utcakep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27f37e3a-6968-4b39-b38e-e2118a78cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0f6345-b521-4e30-bd57-abd25d210cb0","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Ujranyit_budapest_a_koronavirus_utan_kavezok_ettermek_es_utcakep","timestamp":"2020. május. 18. 20:40","title":"Négy asztaltól nem lehet csodát várni – fővárosi teraszkörkép karantén után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai határ, New York állam kormányzója pedig azt közölte, hogy engedélyezik a kis létszámú ünneplést a Hősök Napján.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai...","id":"20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56639f0d-524d-45e1-94f8-45729c0cbc89","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","timestamp":"2020. május. 19. 21:39","title":"New Yorkban lehet ünnepelni a Hősök Napján, de tíz fősnél nem lehet nagyobb a \"tömeg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37bcbd7-9c8f-4421-83fd-6eac9c69ec69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt más lesz a tévés ősz, mint megszoktuk.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus miatt más lesz a tévés ősz, mint megszoktuk.\r

\r

","id":"20200518_A_virus_betett_a_TV2_tavalyi_legsikeresebb_musoranak_is_akar_el_is_maradhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e37bcbd7-9c8f-4421-83fd-6eac9c69ec69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3494d5b8-1359-4743-a8ec-8c4e47ea1deb","keywords":null,"link":"/elet/20200518_A_virus_betett_a_TV2_tavalyi_legsikeresebb_musoranak_is_akar_el_is_maradhat","timestamp":"2020. május. 18. 08:47","title":"A vírus betett a TV2 egyik legsikeresebb műsorának is, akár el is maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus csak növelte a korrupciós veszélyeket, így nagyon oda kell figyelnie az államoknak, amikor a helyreállításra szánt milliárdokat osztják szét – hívja fel a figyelmet Thomas Greminger, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) főtitkára.","shortLead":"A koronavírus csak növelte a korrupciós veszélyeket, így nagyon oda kell figyelnie az államoknak, amikor...","id":"20200518_Tobb_korrupciot_is_hozhat_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd334cbc-5377-4143-96ea-97ddf25649eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Tobb_korrupciot_is_hozhat_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 16:39","title":"Több korrupciót is hozhat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ac15ae-45b5-4e45-8c91-325eee45b932","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New York államban eddig több mint 350 ezer koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak és több mint 22 ezren haltak meg a járványban.","shortLead":"New York államban eddig több mint 350 ezer koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak és több mint 22 ezren haltak meg...","id":"20200518_New_York_kormanyzoja_elo_adasban_vegeztette_el_magan_a_virustesztet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ac15ae-45b5-4e45-8c91-325eee45b932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88cffac-1082-48cc-9660-d0e8826d4ffe","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_New_York_kormanyzoja_elo_adasban_vegeztette_el_magan_a_virustesztet","timestamp":"2020. május. 18. 06:45","title":"New York kormányzója élő adásban végeztette el magán a vírustesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]