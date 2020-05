Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A londoni példa alapján készült volna a BKK-s jegyrendszer, ám a projekt végül kudarcba fulladt. Pedig nagy szükség lenne egy modern rendszerre, ezt a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója, Vitézy Dávid sem látja máshogy. Vitézy: Budapest megérdemelne már egy 21. századi jegyrendszert Hiába tagadják kormánypárti politikusok, az üzenet egyértelmű – mondja a Facebookon közzétett bejegyzések miatti rendőri eljárásokról Krekó Péter szociológus, a Political Capital ügyvezetője. Krekó Péter: "Féknyúzozásban" látványos szintlépésnek vagyunk tanúi ","shortLead":"Hiába tagadják kormánypárti politikusok, az üzenet egyértelmű – mondja a Facebookon közzétett bejegyzések miatti...","id":"20200522_Kreko_Peter_Latvanyos_szintlepesnek_vagyunk_tanui","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caff615b-023b-4226-81ff-51b44fd243fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe95a674-f149-418e-9b1f-042735bf105d","keywords":null,"link":"/360/20200522_Kreko_Peter_Latvanyos_szintlepesnek_vagyunk_tanui","timestamp":"2020. május. 22. 15:00","title":"Krekó Péter: \"Féknyúzozásban\" látványos szintlépésnek vagyunk tanúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Tovább nőtt a csatorna adózott eredménye, 2018-ban 1,6 milliárd forint volt, 2019-ben már 1,7 milliárd. Bevételét és nyereségét is növelni tudta tavaly a TV2 Megfosztották Michelin-csillagától az Im Schiffchen nevű düsseldorfi éttermet Jean-Claude Bourgueil sztárszakács rasszista kijelentése miatt. Bukta az étterem a Michelin-csillagát a séf rasszista megnyilvánulása miatt Februárban adtak hírt ferihegyi koronavírusos betegekről. Rémhírterjesztőket ítéltek közérdekű munkára A távoktatásban használt keretrendszerek, programok népszerűségi versenyét a Google nyerte. Kiderült, mivel zajlik leginkább a digitális oktatás rendelkezésre álló adatok komor képet festenek. Még nem tudni pontosan, mennyire küldi padlóra a munkaerőpiacot a válság, de a rendelkezésre álló adatok komor képet festenek. A többféle állami intézkedésből a cégek nagy része elvileg már működőképes mankót kalapálhat össze magának, a legtöbben mégis csak saját magukra számítanak. Munkaalapú társadalom: az álláskeresők fele egy fillér segélyt sem kapott áprilisban Orbán Viktor felhatalmazta Varga Mihály pénzügyminisztert, hogy aláírja a Magyarország számára is ideiglenes támogatást nyújtó közös uniós eszköz létrehozásáról szóló önkéntes garanciavállalási megállapodást – áll a péntek este kiadott Magyar Közlönyben. Jöhet az EU-s gigahitel, megszületett a magyar állami garancia