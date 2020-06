Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f7ef073-911d-4e25-927d-1ad1a98375d3","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A jó stand-up akkor igazán jó, ha nemcsak a nevetőizmokat, hanem a lelket is megdolgozza. Hannah Gadsby ezen a téren elment a határokig, és senki nem tud úgy beszólni Louis C. K.-nek, mint ő.","shortLead":"A jó stand-up akkor igazán jó, ha nemcsak a nevetőizmokat, hanem a lelket is megdolgozza. Hannah Gadsby ezen a téren...","id":"20200606_A_leszbikus_autista_poengyilkos_visszatert_es_meg_mindig_zsenialis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f7ef073-911d-4e25-927d-1ad1a98375d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c22cdde-41c0-4a77-bb7e-1507c3256b8e","keywords":null,"link":"/kultura/20200606_A_leszbikus_autista_poengyilkos_visszatert_es_meg_mindig_zsenialis","timestamp":"2020. június. 06. 20:00","title":"A leszbikus, autista poéngyilkos visszatért, és még mindig zseniális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdc88d0-3b16-4c44-91f7-e7a4dafe8b92","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A várakozásoknál enyhébb mértékben ugyan, de csökkent Kína exportja májusban az új koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"A várakozásoknál enyhébb mértékben ugyan, de csökkent Kína exportja májusban az új koronavírus-járvány miatt.","id":"20200607_A_vartnal_kevesebb_kinai_aru_kellett_a_vilagnak_majusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bdc88d0-3b16-4c44-91f7-e7a4dafe8b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f565689-6720-40a0-9044-d4942171b994","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_vartnal_kevesebb_kinai_aru_kellett_a_vilagnak_majusban","timestamp":"2020. június. 07. 09:35","title":"Kevesebb kínai árut vett a világ májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91619e2-7dd2-4501-ad6f-f2f736376f64","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Óriási felzúdulást keltett a hír, hogy állami rendszerbe terelnék a háziorvosokat. Érdemes volna hozzányúlni az alapellátáshoz, de a teljes központosítás valószínűleg csak rontana a helyzeten.","shortLead":"Óriási felzúdulást keltett a hír, hogy állami rendszerbe terelnék a háziorvosokat. Érdemes volna hozzányúlni...","id":"202023__haziorvosok__allamositas__lepeskenyszer__korlatozo_gondnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b91619e2-7dd2-4501-ad6f-f2f736376f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591e8462-a5bb-4e28-8a74-f4175737de5e","keywords":null,"link":"/360/202023__haziorvosok__allamositas__lepeskenyszer__korlatozo_gondnoksag","timestamp":"2020. június. 07. 08:15","title":"Lenne tennivaló a háziorvosokkal, de az államosítás valószínűleg nem jó megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac630c4-1845-417a-b963-7bf1798f220d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jelek szerint a német vezető politikusok is a sajtóból tudták meg, hogy Trump jelentős csapatkivonást tervez. A lengyel miniszterelnök azt reméli, néhány amerikai katonát hozzájuk csoportosítanak át.","shortLead":"A jelek szerint a német vezető politikusok is a sajtóból tudták meg, hogy Trump jelentős csapatkivonást tervez...","id":"20200606_A_nemet_kormanypartban_nagyon_nem_orulnek_hogy_Trump_kivon_10_ezer_katonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ac630c4-1845-417a-b963-7bf1798f220d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc9f43d-c18c-4569-a48f-9decfbc6b701","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_A_nemet_kormanypartban_nagyon_nem_orulnek_hogy_Trump_kivon_10_ezer_katonat","timestamp":"2020. június. 06. 14:13","title":"A német kormánypártban nagyon nem örülnek, hogy Trump kivon 10 ezer katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak. Az ügy nem állt meg itt.","shortLead":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak...","id":"20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1f4b51-422f-41da-b311-ea9f79fc1738","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","timestamp":"2020. június. 07. 08:03","title":"Per indult a járvány alatt ingyenes olvasást kínáló Internet Archive ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831b5d07-7238-477b-8a5e-dd4650d24e70","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mindenről lehet beszélni az elmúlt száz évből, csak egyenletes és nyugodt fejlődésről nem. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.\r

\r

","shortLead":"Mindenről lehet beszélni az elmúlt száz évből, csak egyenletes és nyugodt fejlődésről nem. Ez a Fülke, a hvg.hu...","id":"20200606_Fulke_Bizonytalansag_es_kiszamithatatlansag_az_elmult_evszazad_csak_Kadar_alatt_volt_tizenot_nyugodt_ev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=831b5d07-7238-477b-8a5e-dd4650d24e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f74457-8cbf-4104-bc8d-1dfe29289f96","keywords":null,"link":"/itthon/20200606_Fulke_Bizonytalansag_es_kiszamithatatlansag_az_elmult_evszazad_csak_Kadar_alatt_volt_tizenot_nyugodt_ev","timestamp":"2020. június. 06. 11:00","title":"Fülke: \"Az elmúlt évszázadban csak Kádár alatt volt tizenöt nyugodt éve az országnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Májusban már az áprilisinak több mint duplája volt az utasszám Ferihegyen, de az egy évvel korábbinak még mindig csak töredéke.","shortLead":"Májusban már az áprilisinak több mint duplája volt az utasszám Ferihegyen, de az egy évvel korábbinak még mindig csak...","id":"20200606_Majusban_mar_csak_984_szazalekos_volt_az_utasszamcsokkenes_Ferihegyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7018a11-35dc-43d7-9e52-6b64f3de0787","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Majusban_mar_csak_984_szazalekos_volt_az_utasszamcsokkenes_Ferihegyen","timestamp":"2020. június. 06. 10:47","title":"Májusban már csak 98,4 százalékos volt az utasszám-csökkenés Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Persze, mindegyik kombináció pontosan ugyanannyira valószínűtlen, a telitalálatra például 1 : 8145060 az esélye annak, aki egy szelvénnyel játszik.","shortLead":"Persze, mindegyik kombináció pontosan ugyanannyira valószínűtlen, a telitalálatra például 1 : 8145060 az esélye annak...","id":"20200607_Egeszen_valoszinutlen_szamok_jottek_ki_a_hatoslotto_sorsolasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d0304c-4c56-4eb9-bfb3-246b9d4de71b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Egeszen_valoszinutlen_szamok_jottek_ki_a_hatoslotto_sorsolasan","timestamp":"2020. június. 07. 17:21","title":"Egészen valószínűtlen számok jöttek ki a hatoslottó sorsolásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]