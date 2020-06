Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Orvosok, pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek álltak be ingyen távgyógyítani azokat, akiknek nincs pénzük magánellátásra, illetve nincs okoseszközük, hogy online kapjanak segítséget. Krízisvonalukon nem csak magányosan élő nyugdíjasok jelentkeztek, az orvosok tapasztalata szerint nagyon sok család is padlóra került a veszélyhelyzetben. Kezdhetünk szorongani, hogyan szabadulunk meg a járvány alatti szorongásainktól
2020. június. 13. 08:15

Levezethető-e egy ország filmiparából az, hogy milyen az ottani demokrácia állapota? Milyen egy amerikai film, és miért nem halad sehová egy magyar filmhős? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Csizmadia Ervin a Fülkében: Sánta maradt a magyar demokrácia
2020. június. 13. 14:00

A szakrendelések májustól indultak újra, de csak telefonos bejelentkezés után fogadnak betegeket. Csak Győrben félmillió vizsgálatot halasztottak el a koronavírus miatt
2020. június. 11. 20:10

Nem ért még véget a koronavírus-járvány, az elmúlt napon 14 magyarnál mutatták ki a fertőzést. A járványügyi készültséget továbbra is fenntartja a kormány, marad az operatív törzs, a kórházparancsnoki rendszer is, valamint megerősítik a tiszti főorvos jogköreit – erősítette meg Orbán Viktor. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján kiderült az is, hogy az új fertőzöttek között két gyerek is van. Müller Cecília: 11 éves az egyik új koronavírus-fertőzött
2020. június. 12. 11:18

A Balatoni Szövetség elnöke szerint akár emberéletek is múlhatnak azon, ha nem pontosak a mérések. Bezavarhat a balatoni viharjelzésnek a siófoki obszervatórium mellé tervezett épület
2020. június. 12. 11:18

A tiszti főorvos Müller Cecília, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nevében üzengetnek a magyar internetezőknek csalók.

Ha ilyen levelet kapott "Müller Cecíliától", nehogy megnyissa
2020. június. 12. 17:03

A Magyar Közlönyből derült ki.

Pluszpénzt ad a kormány az egészségügy működésére és a fogorvosoknak
2020. június. 13. 10:54

Felhőszakadás mellett heves szélre és jégesőre is lehet számítani.

Viharos lehet a péntek este, 6 megyére is narancssárga figyelmeztetést adtak ki
2020. június. 12. 18:30