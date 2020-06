Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 14 bétaverziójának forráskódjában kotorászva két Twitter-felhasználó is olyan részletre bukkant, amely arról árulkodik, hogy erősebb lesz a 4K-s videók készítésében az iPhone 12, mint az Apple mostani telefonjai.","shortLead":"Az iOS 14 bétaverziójának forráskódjában kotorászva két Twitter-felhasználó is olyan részletre bukkant, amely arról...","id":"20200629_apple_iphone_12_ios_14_4k_videorogzites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1dc500-b557-4cda-9c8a-06600791ed07","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_apple_iphone_12_ios_14_4k_videorogzites","timestamp":"2020. június. 29. 19:03","title":"Érdekes részletre bukkantak az iOS 14 forráskódjában, új funkcióval jöhet az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megígérte, betartotta: húsz százalékkal megnövelte a Microsoft a Teams-csevegésekbe bekapcsolható résztvevők számát.","shortLead":"Megígérte, betartotta: húsz százalékkal megnövelte a Microsoft a Teams-csevegésekbe bekapcsolható résztvevők számát.","id":"20200630_microsoft_teams_hany_felhasznalo_egy_beszelgetesben_korlat_limit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5c285f-147d-426d-8daf-5b544f521fc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_microsoft_teams_hany_felhasznalo_egy_beszelgetesben_korlat_limit","timestamp":"2020. június. 30. 14:03","title":"Jó hír a Microsoft Teamsről: életbe lépett a 300-as limit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a669b6-9f4d-421c-a9b5-a677ee156366","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az első kommentárok megerősítik, hogy az egész EU sorsát befolyásolja, megtartja-e hivatalát a választások második fordulója után a lengyel elnök, vagy kénytelen meghajolni a szavazópolgárok akarata előtt és átengedni helyét a liberális, felvilágosult varsói polgármesternek.","shortLead":"Az első kommentárok megerősítik, hogy az egész EU sorsát befolyásolja, megtartja-e hivatalát a választások második...","id":"20200629_A_vilagsajto_az_orbani_uttol_felti_Lengyelorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36a669b6-9f4d-421c-a9b5-a677ee156366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f1b622-107b-4e83-8990-ddd696c015a1","keywords":null,"link":"/360/20200629_A_vilagsajto_az_orbani_uttol_felti_Lengyelorszagot","timestamp":"2020. június. 29. 07:30","title":"Az orbáni úttól félti Lengyelországot a világsajtó, de jöhet a liberális fordulat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csatlakoztak a bojkotthoz, amelyet a gyűlöletbeszéd ellen indítottak.","shortLead":"Csatlakoztak a bojkotthoz, amelyet a gyűlöletbeszéd ellen indítottak.","id":"20200629_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_is_beszall_a_Facebook_elleni_haboruba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698804e7-690f-47a2-beed-d82b8ba09dbe","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_is_beszall_a_Facebook_elleni_haboruba","timestamp":"2020. június. 29. 09:43","title":"Harry herceg és Meghan Markle is beszáll a Facebook elleni háborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt két hónapban tízezernél is több számlát nyitottak.","shortLead":"Az elmúlt két hónapban tízezernél is több számlát nyitottak.","id":"20200629_allamkincstar_nyeremenyjatek_babakotveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780345b5-3ece-4e7f-979d-f9df3d21ed80","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_allamkincstar_nyeremenyjatek_babakotveny","timestamp":"2020. június. 29. 08:47","title":"Az államkincstár nyereményjátéka miatt megugrott a babakötvények száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kábelvágás miatt módosul a MÁV-menetrend, járatok maradnak ki.\r

","shortLead":"Kábelvágás miatt módosul a MÁV-menetrend, járatok maradnak ki.\r

","id":"20200629_MAV_biztositoberendezezes_keses_kabelvagas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba28b5e-7369-4e66-bc0e-8a68000c9820","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_MAV_biztositoberendezezes_keses_kabelvagas","timestamp":"2020. június. 29. 13:15","title":"Aki a Balaton felé vonatozna, komoly késéssel számoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatalhoz csaknem 11 ezer kérelem érkezett, a többségét jóváhagyták.","shortLead":"Az Oktatási Hivatalhoz csaknem 11 ezer kérelem érkezett, a többségét jóváhagyták.","id":"20200630_kerelem_iskolaerettseg_Oktatasi_Hivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fc7f71-417e-4e65-b0f3-b71de00f2eb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_kerelem_iskolaerettseg_Oktatasi_Hivatal","timestamp":"2020. június. 30. 17:55","title":"22 szülő perelt azért, hogy óvodában maradhasson a gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b069c7b-42b2-493a-83cb-23e3c6b17548","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak jövőre lehet előadást nézni a Broadwayn. A jövő héten viszont újra megnyílik a koronavírus-járvány miatti négy hónapos kényszerszünet után a milánói Scala. A híres operaház júliusra négy koncertből álló sorozatot tervez egyharmadára csökkentett közönség előtt. \r

","shortLead":"Már csak jövőre lehet előadást nézni a Broadwayn. A jövő héten viszont újra megnyílik a koronavírus-járvány miatti négy...","id":"20200630_Iden_mar_nem_nyitnak_ki_a_Broadway_szinhazai_viszont_a_milanoi_Scala_juliusban_varja_a_nezoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b069c7b-42b2-493a-83cb-23e3c6b17548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76595f50-e97c-49e0-862a-59c9e940b295","keywords":null,"link":"/kultura/20200630_Iden_mar_nem_nyitnak_ki_a_Broadway_szinhazai_viszont_a_milanoi_Scala_juliusban_varja_a_nezoket","timestamp":"2020. június. 30. 09:07","title":"Betett a járvány a Broadwaynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]