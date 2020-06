Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Júliustól tovább csökkenti a foglalkoztatási költségeket a kormány, ami az egészségügyi fejlesztésekre és a nyugdíjemelésekre már a közeli jövőben visszaüthet. Ismét lesz társadalombiztosítási járulék, csak éppen a biztosítási elv nem érvényesül.","shortLead":"Júliustól tovább csökkenti a foglalkoztatási költségeket a kormány, ami az egészségügyi fejlesztésekre és...","id":"202026__szochocsokkentes__atvert_nyugdijasok__szegeny_egeszsegugy__fukar_kezekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6c9805-7032-41ac-8d9c-549ec762f2a6","keywords":null,"link":"/360/202026__szochocsokkentes__atvert_nyugdijasok__szegeny_egeszsegugy__fukar_kezekkel","timestamp":"2020. június. 29. 11:00","title":"Olcsóbb lesz a munkaerő, de emiatt kevesebb jut nyugdíjra és egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat órát kell várakozniuk az Ukrajnába tartó autósoknak Záhonynál, a szerb határon Röszkénél a be- és a kilépő forgalom is torlódik - közölte honlapján a rendőrség.","shortLead":"Hat órát kell várakozniuk az Ukrajnába tartó autósoknak Záhonynál, a szerb határon Röszkénél a be- és a kilépő forgalom...","id":"20200628_Komoly_torlodas_a_hatarokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc81758-ca65-4263-8853-3076a5261399","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Komoly_torlodas_a_hatarokon","timestamp":"2020. június. 28. 14:58","title":"Komoly torlódás a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b069c7b-42b2-493a-83cb-23e3c6b17548","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak jövőre lehet előadást nézni a Broadwayn. A jövő héten viszont újra megnyílik a koronavírus-járvány miatti négy hónapos kényszerszünet után a milánói Scala. A híres operaház júliusra négy koncertből álló sorozatot tervez egyharmadára csökkentett közönség előtt. \r

","shortLead":"Már csak jövőre lehet előadást nézni a Broadwayn. A jövő héten viszont újra megnyílik a koronavírus-járvány miatti négy...","id":"20200630_Iden_mar_nem_nyitnak_ki_a_Broadway_szinhazai_viszont_a_milanoi_Scala_juliusban_varja_a_nezoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b069c7b-42b2-493a-83cb-23e3c6b17548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76595f50-e97c-49e0-862a-59c9e940b295","keywords":null,"link":"/kultura/20200630_Iden_mar_nem_nyitnak_ki_a_Broadway_szinhazai_viszont_a_milanoi_Scala_juliusban_varja_a_nezoket","timestamp":"2020. június. 30. 09:07","title":"Betett a járvány a Broadwaynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1579eafb-4c9e-4095-b6a9-38e45092ed37","c_author":"HVG360","category":"360","description":"M. Kiss Csaba ezúttal azt járja körül beszélgetőpartnerével, Ceglédi Zoltánnal, hogy idehaza miért nyugszanak bele az emberek az alattvalói létbe. A politológus szerint Orbán Viktor alkalmazkodóképessége kiemelkedő, sikeresen hitette el az emberekkel, hogy \"nem kell nagyon ugrálni\", de azért van a rendszernek gyenge pontja.","shortLead":"M. Kiss Csaba ezúttal azt járja körül beszélgetőpartnerével, Ceglédi Zoltánnal, hogy idehaza miért nyugszanak bele...","id":"20200629_Cegledi_Zoltan_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1579eafb-4c9e-4095-b6a9-38e45092ed37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838d089c-9cac-414a-adf5-3605329406e9","keywords":null,"link":"/360/20200629_Cegledi_Zoltan_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. június. 29. 15:00","title":"\"Ugyanaz fog történni, mint '90 előtt\" – Ceglédi Zoltán politológus a HVG Terasz vendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötösökből annyi volt, hogy „csak” félmilliót érnek. ","shortLead":"Az ötösökből annyi volt, hogy „csak” félmilliót érnek. ","id":"20200628_hatos_lotto_sorsolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0b74c6-0a55-4071-bbb8-487effb1238e","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_hatos_lotto_sorsolas","timestamp":"2020. június. 28. 17:46","title":"Senki sem találta el a milliókat érő hat számot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cf7acb-174f-479f-8293-c80c5a545eae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tízmillió fölé emelkedett a SARS-Cov-2 vírus által igazoltan megfertőzött emberek száma, miközben mintegy félmillióan vesztették életüket a kór miatt. A pandémia nem enyhült, Európában is új gócpontokról érkezett jelentés","shortLead":"Tízmillió fölé emelkedett a SARS-Cov-2 vírus által igazoltan megfertőzött emberek száma, miközben mintegy félmillióan...","id":"20200628_Tizmillio_folott_a_koronavirusos_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42cf7acb-174f-479f-8293-c80c5a545eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de9242e-24ea-4850-a049-30db707f1e41","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Tizmillio_folott_a_koronavirusos_fertozottek_szama","timestamp":"2020. június. 28. 14:38","title":"Tízmillió fölött a koronavírusos fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b3a6d0-918b-4783-8697-e4cf74a81479","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy adott pillanatban azt mondták neki az orvosok, nem biztos, hogy fel fog ébredni.","shortLead":"Egy adott pillanatban azt mondták neki az orvosok, nem biztos, hogy fel fog ébredni.","id":"20200629_Harom_honapig_volt_korhazban_egy_koronavirusos_brit_iro_es_ugy_volt_hogy_nem_is_jon_ki_mar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88b3a6d0-918b-4783-8697-e4cf74a81479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25f4262-fda8-4281-98de-67ac09c9679f","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Harom_honapig_volt_korhazban_egy_koronavirusos_brit_iro_es_ugy_volt_hogy_nem_is_jon_ki_mar","timestamp":"2020. június. 29. 10:26","title":"Három hónapig volt kórházban egy koronavírusos brit író, és úgy volt, hogy nem is jön ki már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A CSU-s Christian Schmidt szerint a magyar kormányfő felelős politikát folytat, de a vele folyó vita vége nem lehet sem kevesebb demokrácia, sem kevesebb Európa.","shortLead":"A CSU-s Christian Schmidt szerint a magyar kormányfő felelős politikát folytat, de a vele folyó vita vége nem lehet sem...","id":"20200630_orban_europai_neppart_szemle_faz_Christian_Schmidt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869daa66-cc77-42aa-af08-f5f3d57a5b79","keywords":null,"link":"/360/20200630_orban_europai_neppart_szemle_faz_Christian_Schmidt","timestamp":"2020. június. 30. 07:30","title":"Néppárti vezető: Tárgyalni kell Orbánnal, de a demokratikus alapelvek nem vita tárgyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]