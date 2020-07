Ismét rekordot döntött a napi új koronavírusos megbetegedések száma az Amerikai Egyesült Államokban, az utóbbi 24 órában 47 000 megbetegedést regisztráltak, írja a Reuters.

Az eddig gócpontok (New York, illetve Washington állam) mellett Kalifornia, Texas és Arizona lett a járvány epicentruma.

„Világos, hogy nem tudjuk kontrollálni a helyzetet

- mondta Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó amerikai intézet (NIAID) igazgatója.

A járványügyi szakember szerint félő, hogy az elkövetkezendő időkben meg is duplázódhat a napi új esetszám, az új esetek napi növekedése elérheti a 100 000-et.

Különösen aggasztónak minősítette a járvány fellángolását Kaliforniában, Arizonában, Texasban és Floridában.

Robert Redfield, a betegségmegelőzési és járványügyi központok (CDC) igazgatója azt mondta, hogy hosszú ideig tartó visszaszorulás után több amerikai tagállamban ismét fellángolt a járvány. Ezt több tényezőnek tulajdonította, köztük a megnövekedett számú vírustesztelésnek és az emberek óvatlanságának. Elsősorban a fiatal korosztályokat sürgette, hogy tartsák be a járványra vonatkozó javaslatokat, például a távolságtartást és a szájmaszk viselését.

Kedden Andrew Cuomo, New York állam kormányzója sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 16 amerikai tagállamra terjesztik ki a kötelező kéthetes karantént az onnan történő beutazást követően. A kormányzó a múlt héten nyolc - elsősorban déli - tagországból érkező beutazók karanténját rendelte el, köztük arizonai, texasi és floridai beutazókét. A kedden nyilvánosságra hozott bővített listára rákerült a nyugati parti Kalifornia, Nevada, Utah, Idaho, Arkansas és a középnyugati Iowa is.

A Johns Hopkins Egyetem tájékoztatása szerint 2 636 538 fertőzöttet tartanak számon az USA-ban, és 127 425 ember vesztette életét a betegség miatt.