[{"available":true,"c_guid":"2333bdcb-6c82-4e28-84e4-c1cb278c2819","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétszáz forintért biciklit is lehet szállítani Nagymaros és Zebegény között.","shortLead":"Kétszáz forintért biciklit is lehet szállítani Nagymaros és Zebegény között.","id":"20200701_Hajo_Dunakanyar_Nagymaros_Zebegeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2333bdcb-6c82-4e28-84e4-c1cb278c2819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1378161b-4c88-42fb-b598-6ff900e9994d","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Hajo_Dunakanyar_Nagymaros_Zebegeny","timestamp":"2020. július. 01. 16:09","title":"Saját hajót kap a Dunakanyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előzőleg kiderült, hogy a pakisztáni pilóták közel harmada csalással szerezhette a repülési jogosítványait.","shortLead":"Előzőleg kiderült, hogy a pakisztáni pilóták közel harmada csalással szerezhette a repülési jogosítványait.","id":"20200630_pakisztani_legiszerencsetlensegLetiltottak_Europaban_a_pakisztani_legitarsasagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3bd04a-b6ab-43d7-99c6-3633e28b7221","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_pakisztani_legiszerencsetlensegLetiltottak_Europaban_a_pakisztani_legitarsasagokat","timestamp":"2020. június. 30. 20:46","title":"Letiltották Európában a pakisztáni légitársaságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem erre a helyzetre számított Upor László, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese, mikor beadta vezetői pályázatát. Ha a Parlament pénteken megszavazza, az SZFE is alapítványi fenntartásba kerül, a tiltakozók az egyetem autonómiáját féltik. A miniszterrel is tárgyaltak, bár Upor szerint az nem tárgyalás volt, csak párhuzamos monológok, Palkovicsot pedig elmondása szerint nem érdekelték a tények. Upor Lászlóval az eheti HVG Portré rovatában készült beszélgetés.","shortLead":"Nem erre a helyzetre számított Upor László, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese, mikor beadta vezetői...","id":"20200701_Upor_Laszlo_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff0425a-4739-41bd-8445-e4eb169328c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Upor_Laszlo_interju","timestamp":"2020. július. 01. 17:43","title":"Upor László: \"Szívesen elmagyaráznám, mi a különbség a szeretkezés és a nemi erőszak között\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkészítette a Forbes a legértékesebb magyar sportolók listáját, úszók és focisták dominálnak.","shortLead":"Elkészítette a Forbes a legértékesebb magyar sportolók listáját, úszók és focisták dominálnak.","id":"20200701_Hosszu_Katinka_legertekesebb_magyar_sportolo_forbes_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ed3c66-ec72-45d9-8405-eb478b88640d","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Hosszu_Katinka_legertekesebb_magyar_sportolo_forbes_lista","timestamp":"2020. július. 01. 13:14","title":"Hosszú Katinka a legértékesebb magyar sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava azt írja, hogy az angol tulajdonos nem fizet, de nem is bocsát el senkit.\r

","shortLead":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava...","id":"20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c69088b-256b-4a52-b3c6-20cbcc996843","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","timestamp":"2020. július. 01. 08:54","title":"Hónapok óta fizetés nélküli szabadságon vannak a vásárosnaményi ruhagyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1784b95f-2344-4aad-8c99-c097b437e7f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szigeten semmiféle beruházás nem járhat a zöldfelület indokolatlan pusztításával a főpolgármester szerint.","shortLead":"A szigeten semmiféle beruházás nem járhat a zöldfelület indokolatlan pusztításával a főpolgármester szerint.","id":"20200630_karacsony_megvedi_a_hajogyari_szigetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1784b95f-2344-4aad-8c99-c097b437e7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be9729c-89d1-4746-a2c4-a49ee77924b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_karacsony_megvedi_a_hajogyari_szigetet","timestamp":"2020. június. 30. 10:44","title":"Karácsony: Megvédjük a Hajógyári-sziget zöldjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c38c7d-24e7-416e-ba3a-9478f414a033","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy eredetileg is tervezték, június 30-án befejezték a szabadonálló felülfagyasztó hűtőgépek gyártását Jászberényben. A porszívógyártást augusztus végén fejezik be.","shortLead":"Ahogy eredetileg is tervezték, június 30-án befejezték a szabadonálló felülfagyasztó hűtőgépek gyártását Jászberényben...","id":"20200701_Electrolux_huto_Jaszbereny_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3c38c7d-24e7-416e-ba3a-9478f414a033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d6ff58-c889-47cf-97e4-294dbb85798c","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Electrolux_huto_Jaszbereny_gyar","timestamp":"2020. július. 01. 10:16","title":"Nem gyárt többé az Electrolux szabadonálló hűtőket Jászberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi utastere elég csúnyán károsodott, miután meggyulladt a kocsiban hagyott alkoholos folyadék. ","shortLead":"Az Audi utastere elég csúnyán károsodott, miután meggyulladt a kocsiban hagyott alkoholos folyadék. ","id":"20200701_Egy_magyar_autosnak_is_felrobbant_a_kocsijaban_a_kezfertotlenito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12118f5-490e-4797-ae0e-3e28ac99d25a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Egy_magyar_autosnak_is_felrobbant_a_kocsijaban_a_kezfertotlenito","timestamp":"2020. július. 01. 12:37","title":"Egy magyar autósnak is felrobbant a kocsijában a kézfertőtlenítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]