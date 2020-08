Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c2e187f-ff23-489e-a574-dbf51fe83147","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy amerikai táborban tesztelt gyerekek több mint háromnegyedének pozitív lett az eredménye.","shortLead":"Egy amerikai táborban tesztelt gyerekek több mint háromnegyedének pozitív lett az eredménye.","id":"20200803_Gyerekek_koronavirus_terjesztes_megbetegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e187f-ff23-489e-a574-dbf51fe83147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ae509b-cb6b-48c4-8c45-ffed38abca5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_Gyerekek_koronavirus_terjesztes_megbetegedes","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:44","title":"Fontos szerepük van a gyerekeknek a koronavírus terjesztésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7afbe09-18ff-41a0-982e-eebb4efcca03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Independent videójából kiderül, hogy hogyan.","shortLead":"Az Independent videójából kiderül, hogy hogyan.","id":"20200803_muszlim_zarandoklat_kaba_ko_kotelezo_tavolsagtartas_mekka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7afbe09-18ff-41a0-982e-eebb4efcca03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a6163c-3ba4-455e-8ffd-27ba60dd6750","keywords":null,"link":"/elet/20200803_muszlim_zarandoklat_kaba_ko_kotelezo_tavolsagtartas_mekka","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:15","title":"Távolságot tartva kerülik a Kába-követ a muszlim zarándokok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosi Fidesz szerint tartalmi hibák vannak a dokumentumban, amelyet ezért módosítania kell a BKK-nak.","shortLead":"A fővárosi Fidesz szerint tartalmi hibák vannak a dokumentumban, amelyet ezért módosítania kell a BKK-nak.","id":"20200804_lanchid_felujitas_tender_bkk_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1db822-bf71-40c4-aace-7589cfe299e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_lanchid_felujitas_tender_bkk_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:42","title":"Tartalmi hibák miatt visszadobták a Lánchíd-tendert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádhatóság súlyosabb ítéletért is fellebbezett.","shortLead":"A vádhatóság súlyosabb ítéletért is fellebbezett.","id":"20200803_sziget_fesztival_holland_drogkereskedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac8d5cb-e592-400d-8379-37b0d377b97e","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_sziget_fesztival_holland_drogkereskedo","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:58","title":"Ismét kéri a Szigeten lebukott holland dílerek letartóztatását az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Időarányosan jelentősen több gyerek született, mint tavaly, de ez is messze van attól, amennyien a 2008-as válság előtt jöttek a világra. Pedig a magyarok fogyását az akkori mutató sem állítaná meg.","shortLead":"Időarányosan jelentősen több gyerek született, mint tavaly, de ez is messze van attól, amennyien a 2008-as válság előtt...","id":"202031_nepesedesi_krizis_tobb_gyerek__nehezen_javulo_demografiai_kilatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01221df2-a515-4953-a6ed-b642a2ecc0db","keywords":null,"link":"/360/202031_nepesedesi_krizis_tobb_gyerek__nehezen_javulo_demografiai_kilatasok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:00","title":"Működik a babavárós 10 millió, de a népességfogyás megállításához több kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadó végül nem jutott be a házba, ahol a bejegyzés írója él.","shortLead":"A támadó végül nem jutott be a házba, ahol a bejegyzés írója él.","id":"20200804_facebook_bejegyzes_maganlaksertes_kard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66631088-f0b3-4339-8fca-50596718ec5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_facebook_bejegyzes_maganlaksertes_kard","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:27","title":"Karddal ment a házhoz, mert megharagudott egy Facebook-poszt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30f4bc9-a45e-47c4-a53d-66628fbf2a88","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Leon Fleischer 92 éves volt.","shortLead":"Leon Fleischer 92 éves volt.","id":"20200803_Meghalt_a_zongoramuvesz_aki_egy_kezzel_is_karriert_tudott_epiteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a30f4bc9-a45e-47c4-a53d-66628fbf2a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a50e97e-68d8-4fa4-bd83-3e9d451bfe2b","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_Meghalt_a_zongoramuvesz_aki_egy_kezzel_is_karriert_tudott_epiteni","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:52","title":"Meghalt a zongoraművész, aki egy kézzel is karriert tudott építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf3f1ed-98eb-40c7-b599-9ae201c8e1dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek mögött állami támogatás állhat.","shortLead":"A hackerek mögött állami támogatás állhat.","id":"20200803_orosz_hackerek_brit_miniszter_email_fiok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bf3f1ed-98eb-40c7-b599-9ae201c8e1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea133a65-0fad-4fcd-bf4f-a949d459eb8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_orosz_hackerek_brit_miniszter_email_fiok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:22","title":"Orosz hackerek törhették fel a volt brit külkereskedelmi miniszter e-mail-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]