Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d86f386-9429-42cc-aa82-4b0d1c644dd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Yale tagadja az amerikai igazságügyi minisztérium vádjait, a bíróságig is eljuthat az ügy.","shortLead":"A Yale tagadja az amerikai igazságügyi minisztérium vádjait, a bíróságig is eljuthat az ügy.","id":"20200814_yale_rasszizmus_miniszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d86f386-9429-42cc-aa82-4b0d1c644dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d8bf2a-dff0-4adb-a563-13f04d4b6110","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_yale_rasszizmus_miniszterium","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:05","title":"A Trump-kormány szerint előítéletes a fehérekkel szemben a Yale Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d040ceeb-aec5-48dc-952c-67a47622994a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pilisszentiván mellett egy erdőben találták meg a rendőrök a Marina parti gyilkosság áldozatait. A férfit és a nőt lelőtték, majd feldarabolták.","shortLead":"Pilisszentiván mellett egy erdőben találták meg a rendőrök a Marina parti gyilkosság áldozatait. A férfit és a nőt...","id":"20200814_budapest_darabolos_gyilkossag_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d040ceeb-aec5-48dc-952c-67a47622994a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede90d1-8520-49e1-8736-a0467cdd8917","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_budapest_darabolos_gyilkossag_elfogas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:17","title":"Elfogták a budapesti darabolós gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98518550-ee4f-4585-b273-929043e578e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosi hibrid hotelt a NETIZEN orosz befektetői nyitották meg.","shortLead":"A fővárosi hibrid hotelt a NETIZEN orosz befektetői nyitották meg.","id":"20200814_moszkva_szentpetervar_budapest_hibrid_hotel_netizen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98518550-ee4f-4585-b273-929043e578e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf40d7e-982a-4620-9fb5-5579af1ec9ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_moszkva_szentpetervar_budapest_hibrid_hotel_netizen","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:30","title":"Moszkva és Szentpétervár után nálunk is nyílt hibrid hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410ff753-cf42-4e46-9f6b-bba0d4488784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók két hét alatt azonosították a férfit, a társa ellen jelenleg is nyomoznak. ","shortLead":"A nyomozók két hét alatt azonosították a férfit, a társa ellen jelenleg is nyomoznak. ","id":"20200815_Huszmillio_forint_unokazos_csalo_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=410ff753-cf42-4e46-9f6b-bba0d4488784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c6e3c3-354e-4022-a700-a0bbfd4fc9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Huszmillio_forint_unokazos_csalo_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 15. 15:03","title":"Húszmillió forintot csaltak ki egy idős nőtől, a rendőrség elkapta az egyik elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtaposták és meg is gyújtották. Fradiszurkolók tették, a Facebookon büszkélkedtek el vele.","shortLead":"Megtaposták és meg is gyújtották. Fradiszurkolók tették, a Facebookon büszkélkedtek el vele.","id":"20200815_szivarvanyos_zaszlo_ultrak_fradistak_ferencvaros_leszaggattak_LMBTQ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267e953e-1acc-4089-a9fb-09fcf769efa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_szivarvanyos_zaszlo_ultrak_fradistak_ferencvaros_leszaggattak_LMBTQ","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:27","title":"Leszaggatták a szivárványos zászlót a ferencvárosi városházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag a férfi be sem teheti a lábát az üzem területére, holott a mai napig ő az érdekképviselet vezetője.","shortLead":"Állítólag a férfi be sem teheti a lábát az üzem területére, holott a mai napig ő az érdekképviselet vezetője.","id":"20200814_suzuki_szakszervezet_banatpenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6e3580-039c-499f-af4a-bd79672e1a83","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_suzuki_szakszervezet_banatpenz","timestamp":"2020. augusztus. 14. 07:51","title":"Milliós bánatpénzt kaphatott a kirúgott szakszervezetis a Suzukitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d155a9fb-71a5-4300-ac52-2a6b90295207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motor utasa életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A motor utasa életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20200814_nagyigmand_motoros_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d155a9fb-71a5-4300-ac52-2a6b90295207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8d7a3a-660a-4cb1-861b-33fda24f4ed0","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_nagyigmand_motoros_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:53","title":"Kisteherautónak csapódott és szörnyethalt egy 24 éves motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538ddee7-46d1-4a32-9024-110efa39785d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság alig több, mint 2 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig meghaladja a 350 km/h-t. ","shortLead":"Az újdonság alig több, mint 2 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig meghaladja a 350 km/h-t. ","id":"20200813_1600_kilometeres_hatotav_5_perces_toltes_villanymotoros_uj_hiperautot_lepleztek_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=538ddee7-46d1-4a32-9024-110efa39785d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b07c46-f1fd-4a0f-a9a3-66408d9d904b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_1600_kilometeres_hatotav_5_perces_toltes_villanymotoros_uj_hiperautot_lepleztek_le","timestamp":"2020. augusztus. 14. 07:05","title":"1600 kilométeres hatótáv, 5 perces töltés: villanymotoros új hiperautót lepleztek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]